Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v Třinci rozpoutal mistrovské oslavy Pardubic. Teď se začíná nanovo. Co 34. ročník české nejvyšší hokejové soutěže přinese? Redakce iDNES.cz vybírá 34 otázek, které se budou řešit.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Kdo získá titul? Těžká otázka na úvod. Pardubice mohou obhájit jako teprve pátý tým v české historii. Jsou favoritem, na papíře znovu ze všech čtrnácti uchazečů nejnabitější. Ale už mnohokrát se ukázalo, že jen jména úspěch nezaručí. A třeba Sparta, Třinec, Kometa nebo i Liberec si k tomu jistě budou chtít říct své...
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Trenér největší posilou Sparty? Až zápasy ukážou, ale proč ne. Patrik Augusta s sebou nepřináší jen renomé spojené s medailemi u reprezentační dvacítky, ale také odbornost, pracovitost a náročnost. Zajímavě si složil i realizační tým. Pánové Šmíd, Netík i Neuvirth mají za sebou velké kariéry, také z jejich zkušeností bude nový šéf střídačky čerpat.
Autor: HC Sparta Praha
Zaplní Kometa novou arénu? Velká výzva, ostatně hala na brněnském Výstavišti pojme 12 714 diváků. Klub má ale početnou fanouškovskou základnu, majitel Libor Zábranský cítí zájem lidí z celé jižní Moravy. Výstavba zabere takřka tři a půl roku, cena postupně narostla na 4,7 miliardy korun. Pokud všechno klapne, na přelomu roku se Kometa rozloučí s Rondem a 10. ledna nastoupí proti Spartě v novém.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Bude Galvas dominovat? Doufají v to nejen v Liberci, ale také v Pittsburghu, kde nejlepší obránce minulého extraligového ročníku zrovna absolvuje nováčkovský kemp. Pořád existuje šance, že v zámoří setrvá... Bude záležet jen na něm, nejraději by po hlavě skočil do NHL. Tak snadné to ale být nemůže. Potřebuje dál pracovat, neustávat, zůstat nohama ne zemi. I proto, že v týmu, který neskrývá titulové ambice, nároky na něj porostou.
Autor: ČTK
Kdo zaujme Motáka? Už na letním kempu v Říčanech dal prostor desítkám nových tváří, převážně z kruhu mladších, kteří v posledních letech vybojovali medaile na juniorském šampionátu. Mnozí z nich však sezonu stráví za mořem, na ně si nový reprezentační kouč bude moct sáhnout až těsně před mistrovstvím světa. Do té doby bude lovit v evropských ligách. Nabízí se letité opory, avšak také ti na mezinárodní scéně dosud neozkoušení. Třeba Kočí, Pytlík, Svozil, Brabenec nebo další...
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stále suverénní čtyřicátník? Někdy to přijít musí. Až si občas zvědavě říkáte, kdy Roman Červenka, v prosinci již jedenačtyřicetiletý, přestane popírat hokejovou logiku, začne pociťovat pokročilý sportovní věk a herně stagnovat. Zatím tak nečiní, zaslouží si upřímný obdiv. V minulé sezoně ovládl bodování základní části i play off. Pokud to zvládne znovu, asi nikdo nebude překvapený.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Obohatí Rulík extraligu? Nad jeho koncem u reprezentace pomalu vyskakovaly otazníky. Navíc není zrovna ojedinělé, že se trenérům v této pozici začne časem stýskat po práci v klubu. Ale že kouč, co dovedl národní tým před dvěma lety ke zlatu na mistrovství světa, skončí v týmu, co několik posledních let zuby nehty hájil extraligovou příslušnost? Dřív by to byl možná šok, dnes však ne takový. Kladno i díky novému majiteli šláplo na plyn, zajímavě posílilo a cílí na vyšší příčky. A právě Rulík i se svými spolupracovníky tomu má zásadně pomoct.
Autor: ČTK
Nakopne Vítkovice cizinec na střídačce? Tah s Varaďou nevyšel, zkusí to Yorick Treille. Pomineme-li Slováky, teprve třetí zahraniční kouč v extralize po pánech Draisaitlovi a Kruppovi. Kapitánem jmenoval beka Zbořila, dočkal se posil, ale start nemá nejlepší. Jediné vítězství v přípravě, pět proher, tři duely bez gólu. „Počítá se až sezona,“ uklidňoval francouzský trenér. Tak schválně...
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Co čekat od nového šéfa disciplinárky? Ke změně dochází po osmi letech. Tak dlouho vedl disciplinárku Viktor Ujčík, většinu času zároveň trénoval Jihlavu. Souběh funkcí, který leckomu nepřipadal vhodný. A vyvolával otázky, zda se extraligové „bokovce“ může věnovat naplno. K tomu se zavázal Radim Bičánek, jeho nástupce a dosud člen poradního panelu disciplinární komise: „Mým cílem bude, aby rozhodování bylo konzistentní, nestranné a srozumitelně odůvodněné.“
Autor: APK LH
Bude Voženílek opět štvát extraligu? Pokud přes léto zázračně neupravil herní styl, tak ano. Na to se můžete spolehnout! Souboje, zákroky mimo dohled sudích, strkanice, průpovídky se soupeři... To vše k navrátilci do třinecké sestavy neodmyslitelně patří. Stejně jako schopnost střílet důležité góly v klíčových chvílích.
Autor: ČTK
Kam až Kämpf vytáhne Litvínov? Před dvěma lety Verva pronikla do semifinále, v základní části se navíc dlouho držela na čele extraligy. Před rokem nestačila v předkole na silný Třinec, ani takový výsledek nemohli brát na severu Čech za propadák. Ovšem baráž z předešlé sezony už ano. Litvínov se trápil na ledě i mimo něj, z finančních důvodů bojoval o holé přežití. Těžkou situaci přečkal, zahojil se a teď chce víc. I díky posile z NHL Kämpfovi, který má být vedle bratrů Kašových hlavní hvězdou týmu. Ale bude on stačit na výraznější posun tabulkou vzhůru?
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Co přinese třetí komerční přestávka? Novinka, která leckoho překvapila. Třeba liberecký útočník Radan Lenc na předsezonní tiskové konferenci hlásil: „Všechno se snažíme uzpůsobit větší plynulosti, rychlosti a do toho je tam fláknutá třetí komerčka.“ Zápasy se lehce protáhnou, očekávání však míří jen na pár minut. Během přidané pauzy se bude opět čistit led, prostor však dostanou v rámci reklam hlavně partneři jednotlivých klubů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kolik hvězd je příliš? Dotaz adresovaný Pardubicím. Ani po zlatých oslavách nezahálely, pořídily si Tomáška, Stránského a Noska. Do už tak nabité ofenzivy přibyli další tři rozdíloví hokejisté. Jak si ve zvýšené konkurenci, o které si většina týmů může nechat jen zdát, rozdělí role? Nezačnou do sebe narážet ega? V minulé sezoně ukočíroval kouč Pešán kabinu mistrně.
Autor: AP
Půjde to Plzni bez Jandače? Hráčská marodka prázdná, trenérská nikoliv. Nevšední situace, ale pro příjemné překvapení minulé sezony realita. Hlavní kouč zůstává s asistenty Veberem a Pletkou ve spojení, ale na ledě i na střídačce chybí. A ještě nějakou dobu bude, více než čtvrtinu základní části určitě. Pak se uvidí, jak rychle bude uschopněn po dvou operacích achilovky.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Pomůže novinka z NHL? V zámoří takový postup funguje už roky, nyní si ho vyzkouší i extraliga. Poté, co rozhodčí přezkoumají spornou situaci u videa, si zapnou mikrofon a z ledu vysvětlí výrok fanouškům v hale. Dosud si diváci museli vystačit jen s gesty rukama, odůvodnění znali jen diváci u televizních obrazovek, kteří slyšeli komunikaci sudích s hráči.
Autor: ČTK
Pomůže majitel na střídačce? Zase je zpátky. S asistenty Pokorným, Horáčkem a Eratem vedle sebe. Libor Zábranský doufá, že Kometa, která na jaře ve čtvrtfinále Pardubicím příliš nevzdorovala, může opět mířit vysoko. Mužstvo se hodně proměnilo, obrana vypadá našlapaně, vrátili se Svozil, Kučeřík, Brabenec či Kunc. Na co to bude stačit? Třeba i na titul jako pod trenérským dohledem majitele v letech 2016 a 2017?
Autor: HC Kometa Brno
Vylepší Tomek minulou sezonu? Trenér Patera si dal za úkol tlak od talentovaného útočníka odklonit, aby se mohl soustředit jen na hokej. V červnu půjde na draft, jeho jméno v predikcích zatím najdete na pomezí prvního a druhého kola. Ještě si ho užijte, po sezoně zamíří za oceán. Ve Varech zase bude chtít dávat góly, dostane stěžejní roli na juniorském šampionátu. A co takhle pár zápasů v dospělé reprezentaci? Proč ne, i taková zkušenost mu leccos přinese.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Kdo ovládne bodování? Posledních sedm sezon mělo vždy jiného vítěze. Gulaš, Mueller, Chlapík, Růžička, Filippi, Tralmaks a naposledy Červenka. Poslední jmenovaný patří mezi největší favority i tentokrát, o produktivitu by se však mohl podělit s novými posilami Pardubic. Vyšplhá tak na vrchol některý ze sparťanů, hráčů z Třince, Brna nebo snad odjinud?
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Uspěje prvoligový tým v baráži? Minulost velí, že nikoliv. Vždyť mužstva z nejvyšší soutěže ztratila v posledních pěti sériích dohromady jen dvě utkání. Formát se nemění, k jedné zásadní změně ale dochází. Uchazeč o postup bude mít delší čas na přípravu. Více než dva týdny, pokud zvládne finále Maxa ligy hladce. A kdo si dělá nejvyšší ambice? Favoritem je Jihlava, na postup myslí i Vsetín, Zlín nebo Slavia.
Autor: ČTK
Nastoupí ještě Jágr? Příprava leccos napověděla, ale oficiální stanovisko ještě nepřišlo. Navíc nejlepší český hokejista historie už o svém konci několikrát uvažoval, pak ho ale návratem na led zase oddálil. Podle všeho se na novou sezonu nepřipravuje, navíc se situace zásadně změnila, přišel náročný kouč Rulík a Kladno už papírově nepatří mezi nejslabší týmy jako dříve, kdy měl dnes už jen minoritní vlastník nutkání pomáhat zachránit místo v extralize. Zdá se, že jeho kariéra se chýlí ke konci.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Kolik gólů nasází Blümel? Očekává se, že hodně. Dvacet? Pětadvacet? Nebo ještě víc? Po několikaletém marném boji o stálé místo v NHL má velkou chuť. Mistrovství světa mu nevyšlo, ve Spartě se plánuje nakopnout. Sezonu začne v útoku se Špačkem a Chlapíkem. Zajímavá, pro soupeře nebezpečná spolupráce, která může vyhovovat všem třem.
Autor: HC Sparta Praha / Vratislav Polívka
Kdo z mladých vyletí? Obrovský dojem udělal Gavlas, do reprezentace pronikl také Cibulka, daří se Kočímu, Tomkovi nebo Měchurovi. Kdo bude další? Do extraligy neprorazí rok co rok desítky náctiletých talentů, ale nadějné jednotky občas ano. V Liberci roste kreativní obránce Kachlíř (17 let), v Brně zase vytáhlý útočník Hartl (17 let), ze zámoří se do Sparty vrátil forvard Daníček (20 let). Zazáří někdo z nich, případně se ukáže někdo jiný?
Autor: ČTK
Poslední sezona pro veterána? S Třincem je až na tři sezony strávené v Rusku spjatý od roku 2011. V extralize pokořil hranici 1000. zápasů, loni poprvé dostal na dres kapitánské „céčko“. Řídí kabinu, má zásadní slovo, na ledě se ale jeho role oproti vrstevníku Červenkovi postupně upozaďuje. Na novou sezonu má ještě smlouvu. Ale co pak?
Autor: ČTK
Prožene opět Hradec favority? Činí tak pravidelně, což potvrzuje i umístění v základní části posledních pěti sezon: první, čtvrtý, osmý, druhý, čtvrtý. Po návratu do extraligy ani jednou nechyběl ve čtvrtfinále, třikrát v řadě ztroskotal na jednom z finalistů. Pod trenérem Tomášem Martincem zaútočí znovu. S tradičními zbraněmi, výborným pohybem i sehraným kádrem.
Autor: ČTK
Probudí návrat Rychlovského? Před dvěma lety opouštěl extraligu plný sebevědomí a očekávání. Pozor, nemyslete si, že by mu angažmá na farmě Detroitu nic nedalo. Sportovně to ale nebylo ono. První rok tři góly, druhý deset. Teď je zpět v Liberci, kde se v sezoně 2023/24 stal nejlepším střelcem celé soutěže, v součtu s play off nasázel jedenatřicet branek. Naváže tam, kde skončil?
Autor: Jan Čermák, hcbilitygri.cz
Udrží se Vary nahoře? V dubnu poctivě oslavily bronz, první medaili od titulu v roce 2009. Ojedinělý výstřelek, nebo první z řady úspěchů? Sehnaly čínského sponzora, jádro kolem Frodla, Černocha a Beránka přes léto obklopily cizinci. Třeba americký bek Brickley přišel coby čerstvý vítěz finské ligy... A nezapomínejme na Pavla Pateru, nejlepšího kouče minulé sezony. Vyhlídky jsou opět zajímavé.
Autor: ČTK
Začnou Pardubice budovat vítěznou dynastii? Dlouho čekaly na vysněný úspěch, na titul, kterým jim tolikrát těsně unikl. Teď ho však mají a cíle se mění. Míří na obhajobu, možná i na něco víc. Tým skoro až přetéká hvězdami, silnější kádr si v extralize už lze jen těžko představit. Pokud si individuality sednou, mohou vytvořit na několik let dominantní tým, jenž by mohl sbírat jeden titul za druhým. Jako dříve Třinec nebo Vsetín.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Který z cizinců se ukáže nejlépe? V minulé sezoně se jich do elitní dvacítky bodování vměstnalo osm, vítkovický Nellis dokonce nastřílel v základní části nejvíc branek (25). Zdatně mu sekundoval Olesen z Českých Budějovic, své týmy opět potáhnou i Slováci Pospíšil a Hudáček. A co někdo z nováčků? Kometa sází na finského centra Leina, Boleslav věří kanadské lajně Jandric, Morand, Martel a v Plzni jsou zvědaví na urostlého kanonýra Katice.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
Vzepřou se outsideři predikcím? Na olomoucké tiskovce z úst kouče Fialy zaznělo: „Experti nás v baráži vidí od roku 2014.“ Není daleko od pravdy, ostatně i tentokrát se čeká, že Hanáci budou ve spodku tabulky. Rostoucí rozdíly mezi kluby pociťuje i Mladá Boleslav, tým doplácející na ofenzivní mizérii. A kdo další se má čistě dle předsezonních odhadů obávat? Pozor si musí dávat také Litvínov nebo Vítkovice.
Autor: ČTK
Komu nejvíc prospěje přestup? V nabitém útoku Pardubic postupně ztrácel pozici, tak se, stejně jako loni jeho dobrý kamarád Lukáš Radil, přesunul do nedalekého Hradce. Příprava naznačila, že Robert Kousal bodově ožívá (4+1). Kdo další může do této kategorie zapadnout? Stránský a Cienciala ve Vítkovicích, Kubík a Hlava na Kladně nebo Pour v Budějovicích.
Autor: Tane?ek David, ČTK
Naváže Hejduk na otcovu pověst? V Českých Budějovicích si chválí jeho přístup, pokoru i pracovitost, ale cítí, že klíčová bude trpělivost. Syn slavného otce, po kterém podědil skvělou střelu, uspěl na zkoušce a absolvuje první profesionální angažmá v kariéře. Čtyři roky hrál hokej na Harvardu, na extraligu si potřebuje zvyknout. V přípravě dal dva góly, ale v útoku má početnou konkurenci, o místo se musí poprat.
Autor: Dan Squicciarini/NurPhoto / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Poroste návštěvnost? Ačkoliv v minulé sezoně zaznamenala extraliga drobný pokles, potřetí za sebou překonala v základní části hranici dvou milionů fanoušků. Absolutní rekord drží ročník 2024/25 (2 121 051), ten týmový z poslední sezony Sparta, na jejíž domácí zápasy chodilo v průměru 13 255 fanoušků. Kometa navíc chystá otevření nové arény, která by rostoucí čísla mohla ještě více podpořit. A do budoucna mají stejný plán i Pardubice.
Autor: MAFRA
Kdo bude prvním odvolaným trenérem? Nepříjemná otázka. V průběhu minulé sezony přišlo o práci sedm koučů, jako první Pavel Gross na Spartě. A stejný je i počet mužstev, která zahajují ročník s novým trenérem. Když nechytí start, jak dlouhá bude doba hájení? Třeba v Olomouci? Nebo v Mladé Boleslavi? A co ve Vítkovicích, kde se po dvanáctém a jedenáctém místě čeká náprava?
Autor: ČTK
Jaký vliv bude mít Liga mistrů? Téma každým rokem ožívá. Jak si týmy hrající evropskou soutěž poradí s náročnějším programem a větším vytížení svých hráčů? Tentokrát této výzvě čelí Pardubice, Liberec a Plzeň. Západočechům a Dynamu se předsezonní část Ligy mistrů povedla náramně, Bílí Tygři zase využili alespoň domácího prostředí. Dostane však nyní extraliga přednost? Nebo se českým celkům bude dařit, budou postupovat i v play off a začnou strádat v extralize? Nebo zvládnou udržet formu na obou frontách? Až následující měsíce prozradí...
Autor: Josef Vost?rek, ČTK