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Tipsport extraliga 2026/27

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

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Fotočlánek   7:40
Pardubické mistrovské oslavy Kapitán Lukáš Sedlák přiváží trofej k pardubickým hráčům. Patrik Augusta od sezony 2026/27 vede hokejisty Sparty. Fanoušci Komety Brno. Tomáš Galvas při rozhovoru s novináři po tréninku v Liberci Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták. A fotka z aktuálního ročníku, ve kterém Červenka táhl Dynamo k titulu. Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna. Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic. Radim Bičánek se stal předsedou disciplinární komise extraligy. Třinecký navrátilec Daniel Voženílek na tréninku Ocelářů. Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vlevo Ondřej Kaše, vpravo...
Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v Třinci rozpoutal mistrovské oslavy Pardubic. Teď se začíná nanovo. Co 34. ročník české nejvyšší hokejové soutěže přinese? Redakce iDNES.cz vybírá 34 otázek, které se budou řešit.

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2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
2. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
13. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
14. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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