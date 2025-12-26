Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třetí Hradec čelí poslednímu Litvínovu, pak šlágr Pardubic s Třincem

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívá, na programu je šest duelů 34. kola. Třetí Hradec Králové hraje od 16 hodin s posledním Litvínovem, Liberec hostí rozjeté Karlovy Vary. Šlágr mezi Pardubicemi a Třincem startuje o hodinu později, ve stejný čas se představuje také mistrovská Kometa v Českých Budějovicích. Všechny zápasy sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Aleš Jergl z Mountfieldu před brankou Litvínova, kterou hájí Matej Tomek. | foto: Petr BilekMAFRA

Vedoucí Pardubice v úterý zvítězily na ledě Kladna 1:0 a bodovaly v pátém utkání v řadě. Čtyři zápasy v této sérii vyhrály v základní hrací době. Dobrou formu chtějí Východočeši potvrdit i proti soupeři, se kterým ale v září doma prohráli. Dramatickou bitvu rozhodl Libor Hudáček 16 sekund před koncem. Potom však Východočeši dokázali vyhrát v Třinci.

Oceláři si užili na začátku svátků krátké volno, zápas v rámci 33. kola si totiž předehráli o týden dříve. Slezané jsou v tabulce pátí o šest bodů za Pardubicemi. Na kluzištích soupeřů prohráli sedmkrát za sebou, naposledy zvítězili před dvěma měsíci v Plzni.

Zápasy 34. kola hokejové extraligy ONLINE

Hradec Králové hraje s posledním Litvínovem, který ale zažívá nejlepší období v sezoně. Verva bodovala čtyřikrát za sebou, tři utkání z toho vyhrála a dokázala snížit ztrátu na Kladno a Mladou Boleslav na sedm bodů. S Mountfieldem ale Severočeši prohráli už pětkrát v řadě a Královéhradeckým se aktuálně daří – vyhráli pět z posledních šesti zápasů.

Mužstvem s aktuálně nejlepší formou v soutěži jsou Karlovy Vary, které vyhrály osm z posledních devíti zápasů. Energie se díky tomu posunula na čtvrté místo tabulky, jež hájí na ledě šestého Liberce. Bílí Tygři prohráli tři z posledních čtyř utkání, doma ale vyhráli šestkrát za sebou. Mají jen o dva body méně než Západočeši.

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

V dalších utkáních dochází na souboje týmů z druhé poloviny tabulky. Sedmá Plzeň se utkává s předposledním Kladnem, které prohrálo pětkrát v řadě. Ideálně na tom nyní nejsou ani Indiáni, kteří prohráli šest z posledních sedmi utkání a doma naposledy získali tři body před měsícem. Kladno ale Západočeši porazili pětkrát za sebou.

Desátá Olomouc v úterý utrpěla debakl na ledě Sparty (2:7), teď doma vítá Vítkovice, které jsou sedmé a mají jen o tři body více. Oba týmy absolvují v sezoně už čtvrtý vzájemný souboj a zatím vždy vyhráli hosté.

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Jedenácté České Budějovice čelí osmému Brnu a i tyto celky dělí v tabulce tři body. Oba dva dosavadní zápasy v sezoně vyhráli domácí, mistrovská Kometa se na jihu Čech navíc pokouší odčinit debakl 0:8 z konce září.

Utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou se z důvodu účasti Pražanů na Spengler Cupu odehraje až 22. února.

34. kolo

35. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
