ONLINE: Třetí Hradec čelí poslednímu Litvínovu, pak šlágr Pardubic s Třincem

Vedoucí Pardubice v úterý zvítězily na ledě Kladna 1:0 a bodovaly v pátém utkání v řadě. Čtyři zápasy v této sérii vyhrály v základní hrací době. Dobrou formu chtějí Východočeši potvrdit i proti soupeři, se kterým ale v září doma prohráli. Dramatickou bitvu rozhodl Libor Hudáček 16 sekund před koncem. Potom však Východočeši dokázali vyhrát v Třinci.
Oceláři si užili na začátku svátků krátké volno, zápas v rámci 33. kola si totiž předehráli o týden dříve. Slezané jsou v tabulce pátí o šest bodů za Pardubicemi. Na kluzištích soupeřů prohráli sedmkrát za sebou, naposledy zvítězili před dvěma měsíci v Plzni.
Zápasy 34. kola hokejové extraligy ONLINE
Hradec Králové hraje s posledním Litvínovem, který ale zažívá nejlepší období v sezoně. Verva bodovala čtyřikrát za sebou, tři utkání z toho vyhrála a dokázala snížit ztrátu na Kladno a Mladou Boleslav na sedm bodů. S Mountfieldem ale Severočeši prohráli už pětkrát v řadě a Královéhradeckým se aktuálně daří – vyhráli pět z posledních šesti zápasů.
Mužstvem s aktuálně nejlepší formou v soutěži jsou Karlovy Vary, které vyhrály osm z posledních devíti zápasů. Energie se díky tomu posunula na čtvrté místo tabulky, jež hájí na ledě šestého Liberce. Bílí Tygři prohráli tři z posledních čtyř utkání, doma ale vyhráli šestkrát za sebou. Mají jen o dva body méně než Západočeši.
V dalších utkáních dochází na souboje týmů z druhé poloviny tabulky. Sedmá Plzeň se utkává s předposledním Kladnem, které prohrálo pětkrát v řadě. Ideálně na tom nyní nejsou ani Indiáni, kteří prohráli šest z posledních sedmi utkání a doma naposledy získali tři body před měsícem. Kladno ale Západočeši porazili pětkrát za sebou.
Desátá Olomouc v úterý utrpěla debakl na ledě Sparty (2:7), teď doma vítá Vítkovice, které jsou sedmé a mají jen o tři body více. Oba týmy absolvují v sezoně už čtvrtý vzájemný souboj a zatím vždy vyhráli hosté.
Jedenácté České Budějovice čelí osmému Brnu a i tyto celky dělí v tabulce tři body. Oba dva dosavadní zápasy v sezoně vyhráli domácí, mistrovská Kometa se na jihu Čech navíc pokouší odčinit debakl 0:8 z konce září.
Utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou se z důvodu účasti Pražanů na Spengler Cupu odehraje až 22. února.