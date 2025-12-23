Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vary hrají s Budějovicemi. První místo hájí Pardubice, Kometa čelí Plzni

Autor: ,
  15:50
Jde o termín, co mezi hráči nevyvolal moc nadšení, hokejová extraliga nezastavuje ani v předvečer Štědrého dne. Soutěž v 33. kole pokračuje šesti zápasy. Program od 16 hodin startuje v Karlových Varech, které hostí České Budějovice. Pardubice hájí pozici lídra v Kladně (18.00), ve stejný čas úterní dění uzavírají duely Komety s Plzní a Sparty s Olomoucí. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Budějovický útočník Jakub Valský (22) v úniku naráží do karlovarského brankáře Dominika Frodla. | foto: ČTK

Po neděli se zdá, že vyrovnaný ročník soutěže vcelku jasně oddělil jedenáct celků, které se tísní v sedmibodovém rozestupu, a poslední tři odříznuté mezerou hned jedenácti bodů.

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Trojice na chvostu bojuje o poslední volné místo v play off a zároveň o vyhnutí se baráži. Veledůležité utkání se odehrává v Litvínově. Poslední mužstvo bojuje s o deset bodů odskočeným soupeřem z Mladé Boleslavi. Díky ziskům z posledních tří duelů se mu ale přibližuje, stlačí Severočeši po dlouhé době ztrátu na jednociferný počet?

Sledujte duely 33. kola hokejové extraligy ONLINE

„Musíme jít do každého zápasu s tím, že je to naše malé play off. Musíme být bojovníci,“ prohlásil útočník Nicolas Hlava na webu Severočechů.

Třetí do party „odpadlíků“, totiž Kladno, které má stejný zisk (38 bodů) jako Mladá Boleslav, čeká přetěžký úkol. Pokus o překvapení lídra z Pardubic, navíc po čtyřech porážkách v řadě. Rytíři zdolali Dynamo naposledy v únoru 2022.

Pokud by ale Východočeši přece jen zaváhali, do čela se může posunout aktuálně třetí Sparta. Pražané ztrácí dva body a ve vánočním klání měří síly s rozjetou Olomoucí, která vyhrála pět z posledních šesti duelů.

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

V neděli O2 arenu vyloupily Vítkovice (6:3), povede se totéž i Hanákům, kteří v hlavním městě triumfovali i při zatím poslední příležitosti z půlky února?

Do top čtyřky, která na konci sezony zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále, chce poskočit prozatím pátý Liberec. Ještě když se Bílí Tygři museli před svátky smířit s dalekou cestou do Vítkovic, kde se jim vůbec nedaří. Počínaje říjnem 2022 tu sedmkrát za sebou padli. Pokud negativní šňůru ještě natáhnou, Ostravané je můžou bodově dotáhnout.

Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Podobný scénář se může naplnit taky ve Varech. Domácí šestou Energii a hosty z Budějovic od sebe dělí tři body, ale hned pět příček. Tak našlapaná je nyní extraliga. Na západě Čech se navíc utkají dvě mužstva ve formě, která usilují o třetí vítězství po sobě a čtvrté v prosinci „narušeném“ reprezentační pauzou.

Tabulkoví sousedé se potkávají v Brně, jak osmá Kometa, tak sedmá Plzeň mají 50 bodů. Stejně jako duo Olomouc a Vítkovice za nimi. Domácí uspěli v pěti z předešlých šesti střetů na vlastním ledě. Naopak Indiáni mají venku přesně opačnou bilanci. Statistiky nabízí jasného favorita, jak tomu ale bude na ledě?

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Do boje o první místo se nezapojí Třinec s Hradcem, které si 33. kolo předehrály minulou středu, Oceláři domácí zápas nezvládli a Hradec je porazil jasně 5:2.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
4. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 32 16 0 5 11 84:76 53
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 31 16 1 2 12 79:79 52
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
8. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
9. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 34 14 3 2 15 88:98 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 32 13 4 2 13 90:88 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28








