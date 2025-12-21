ONLINE: Sparta se v úvodu ujala vedení. Hradec čelí Kometě, Dynamo hostí Plzeň

První čtyřka se tísní v rozdílu jediného bodu, vedoucí Sparta pozici lídra hájí díky dvougólové výhodě ve skóre před Třincem. A před očekávaným čtvrtečním odletem do švýcarského Davosu na Spengler Cup si chce vydobýt co nejlepší pozici, zatímco soutěž dál poběží.
V pátek však Pražané nečekaně padli na ledě posledního Litvínova 2:3, před reprezentační pauzou střídali vítězství s porážkami. A doma zrovna neexcelují. Teď do O2 areny přijíždí desáté Vítkovice, které ztratily poslední dvě utkání. Kdo vyjde, mimo jiné z pozoruhodného duelu koučů Jaroslava Nedvěda a Václava Varadi, úspěšně?
Těsně druhý Třinec může klidně i bod jeho rivala z Ostravy vystřelit do čela. Ovšem za předpokladu, že si Oceláři poradí s jedenáctými Budějovicemi, s nimiž sdílí shodnou bilanci z posledních pěti zápasů. Dvě porážky a osm získaných bodů. Slezané v pátek zdolali Plzeň (2:1P), Jihočeši uspěli poměrem 3:2 na Kladně.
Právě dvanácté Středočechy od jejich pátečního přemožitele a zároveň tabulkového souseda dělí už osm bodů, druhý největší skok v rámci pořadí. Rytíři se ho pokouší stáhnout v Liberci, kde by rádi zarazili třízápasovou sérii proher. Bílí Tygři však doma válí, mají šňůru pěti vítězství a chtějí reagovat na předešlé dvě porážky.
Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme
Posledně na severu Čech zaostaly třetí Pardubice (2:4). Kromě Liberce se jim ale nedaří ani s Plzní, které čelí také nyní. Dynamo zdolalo Západočechy v říjnu 2024, od té doby zapsalo jen pět nezdarů. Teď navíc jede na nepříjemný stadion soupeře. Na druhou stranu, Indiáni nezvládli čtyři z uplynulých pěti klání.
Hůř je na tom pouze předposlední Mladá Boleslav, která získala ještě o bod méně a zmítá se v potížích s rozsáhlou marodkou. Stále má ale totožný zisk (38 bodů) jako Kladno. A v pátek si poradila s Vítkovicemi.
Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta
Nyní hostí Karlovy Vary, mužstvo s naopak nejlepší formou, se šesti výhrami ze sedmi možných za předešlý měsíc. Energie se nicméně musí obejít bez obránce Robertse Mamčicse.
Ještě citelnějších absencí se obává Litvínov, jenž dál s propastnou jedenáctibodovou ztrátou zaostává na tabulkovém dně. Na domácí výhru nad Libercem navázal po pauze i se Spartou, jenže teď se vydal do neoblíbené Plecharény. Proti deváté Olomouci, které se aktuálně vede skvěle a má čtyři vítězství z posledních pěti klání.
Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou
Ve zbývajícím klání na sebe naráží čtvrtý Hradec a sedmá Kometa. Dva ambiciózní celky, co usilují o pobyt v top čtyřce. Domácí Východočeši při souhře výsledků mohou poskočit na první místo, jenže Moravané si je rozhodně nebudou chtít nechat utéct. Protivníka mohou bodově dohnat.