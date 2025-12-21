Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Sparta se v úvodu ujala vedení. Hradec čelí Kometě, Dynamo hostí Plzeň

Autor: ,
Sledujeme online   15:50aktualizováno  16:03
Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelení a pokračuje kompletním 32. kolem. Atraktivní duel vedoucí Sparty s Vítkovicemi načíná program dne od 16 hodin. O sesazení lídra postupně zabojují Hradec, který hostí Kometu, a také venku nastupující favorité z Pardubic a Třince. Poslední Litvínov od 17 hodin uzavírá nedělní boje v Olomouci. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Jakub Kovář ze Sparty zasahuje při trestném střílení vítkovického Martina Hanzla. | foto: Anna Kristová, MAFRA

První čtyřka se tísní v rozdílu jediného bodu, vedoucí Sparta pozici lídra hájí díky dvougólové výhodě ve skóre před Třincem. A před očekávaným čtvrtečním odletem do švýcarského Davosu na Spengler Cup si chce vydobýt co nejlepší pozici, zatímco soutěž dál poběží.

V pátek však Pražané nečekaně padli na ledě posledního Litvínova 2:3, před reprezentační pauzou střídali vítězství s porážkami. A doma zrovna neexcelují. Teď do O2 areny přijíždí desáté Vítkovice, které ztratily poslední dvě utkání. Kdo vyjde, mimo jiné z pozoruhodného duelu koučů Jaroslava Nedvěda a Václava Varadi, úspěšně?

Sledujte duely 32. kola hokejové extraligy ONLINE

Těsně druhý Třinec může klidně i bod jeho rivala z Ostravy vystřelit do čela. Ovšem za předpokladu, že si Oceláři poradí s jedenáctými Budějovicemi, s nimiž sdílí shodnou bilanci z posledních pěti zápasů. Dvě porážky a osm získaných bodů. Slezané v pátek zdolali Plzeň (2:1P), Jihočeši uspěli poměrem 3:2 na Kladně.

Právě dvanácté Středočechy od jejich pátečního přemožitele a zároveň tabulkového souseda dělí už osm bodů, druhý největší skok v rámci pořadí. Rytíři se ho pokouší stáhnout v Liberci, kde by rádi zarazili třízápasovou sérii proher. Bílí Tygři však doma válí, mají šňůru pěti vítězství a chtějí reagovat na předešlé dvě porážky.

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Posledně na severu Čech zaostaly třetí Pardubice (2:4). Kromě Liberce se jim ale nedaří ani s Plzní, které čelí také nyní. Dynamo zdolalo Západočechy v říjnu 2024, od té doby zapsalo jen pět nezdarů. Teď navíc jede na nepříjemný stadion soupeře. Na druhou stranu, Indiáni nezvládli čtyři z uplynulých pěti klání.

Hůř je na tom pouze předposlední Mladá Boleslav, která získala ještě o bod méně a zmítá se v potížích s rozsáhlou marodkou. Stále má ale totožný zisk (38 bodů) jako Kladno. A v pátek si poradila s Vítkovicemi.

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Nyní hostí Karlovy Vary, mužstvo s naopak nejlepší formou, se šesti výhrami ze sedmi možných za předešlý měsíc. Energie se nicméně musí obejít bez obránce Robertse Mamčicse.

Ještě citelnějších absencí se obává Litvínov, jenž dál s propastnou jedenáctibodovou ztrátou zaostává na tabulkovém dně. Na domácí výhru nad Libercem navázal po pauze i se Spartou, jenže teď se vydal do neoblíbené Plecharény. Proti deváté Olomouci, které se aktuálně vede skvěle a má čtyři vítězství z posledních pěti klání.

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Ve zbývajícím klání na sebe naráží čtvrtý Hradec a sedmá Kometa. Dva ambiciózní celky, co usilují o pobyt v top čtyřce. Domácí Východočeši při souhře výsledků mohou poskočit na první místo, jenže Moravané si je rozhodně nebudou chtít nechat utéct. Protivníka mohou bodově dohnat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

32. kolo

Kompletní los

33. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 33 15 4 1 13 98:80 54
2. HC Oceláři TřinecTřinec 32 15 4 1 12 97:81 54
3. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 5 1 12 87:76 53
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 31 13 3 5 10 79:62 50
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 31 15 0 5 11 80:75 50
7. HC Kometa BrnoKometa 30 15 1 3 11 84:80 50
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 30 15 1 2 12 76:79 49
9. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 33 13 3 2 15 82:95 47
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 31 12 4 2 13 89:88 46
12. Rytíři KladnoKladno 31 9 3 5 14 76:91 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 10 3 2 16 62:79 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 31 7 2 2 20 60:98 27
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium
Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel....

ONLINE: Sparta se v úvodu ujala vedení. Hradec čelí Kometě, Dynamo hostí Plzeň

Sledujeme online
Jakub Kovář ze Sparty zasahuje při trestném střílení vítkovického Martina...

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelení a pokračuje kompletním 32. kolem. Atraktivní duel vedoucí Sparty s Vítkovicemi načíná program dne od 16 hodin. O sesazení lídra postupně...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  16:03

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovarský obránce Roberts Mamčics dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na dva zápasy a pokutu za faul na Kevina Klímu z Hradce Králové v pátečním utkání 31. kola. Pokuty ve výši...

21. prosince 2025  11:47

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02

Klapka gólem přispěl k výhře Calgary, trefil se i Zacha, Dostál vychytal výhru

Akira Schmid v brance Vegas nemá situaci pod kontrolou, naráží do něj Adam...

Pavel Zacha skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou, Bostonu to však pomohlo jen k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka...

20. prosince 2025  21:16,  aktualizováno  21. 12. 7:20

Červenkův průlom do historické Top 20. Za ním pádí Pastrňák. Jak vysoko míří?

Premium
Roman Červenka (vlevo) a David Pastrňák na tréninku české hokejové reprezentace.

Ne, ani zdaleka nejsou podobnými typy hokejistů. Působí v naprosto odlišných ligách. Roman Červenka a David Pastrňák se ovšem v národním mužstvu potkávali v elitní lajně, chystají se na olympiádu v...

21. prosince 2025

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho...

20. prosince 2025  21:44

Sokolov ukončil domácí sérii Jihlavy. Zlín zabral, Vsetín pod Janáčkem rovněž slaví

Zlínští hokejisté slaví gól v utkání se Vsetínem.

Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad...

20. prosince 2025  21:06

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává...

20. prosince 2025  11:04

Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

V polovině června se dočkal pocty, získal jistotu. Trenér národního týmu Radim Rulík ho zařadil mezi prvních šest vyvolených pro únorové olympijské hry. Jenže hokejový útočník Ondřej Palát neprožívá...

20. prosince 2025  10:35

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa Lotyšsko 3:2 v prodloužení. Generálka čeká svěřence trenéra Patrika Augusty v noci na úterý ve 2:00...

20. prosince 2025  9:33

Kämpf ukončil čekání na bod v NHL, Hronek s Faksou dvakrát asistovali

David Kämpf (vlevo) a Jake DeBrusk z Vancouveru se radují z gólu proti New York...

Dlouhých čtrnáct zápasů NHL čekal na úvodní bod v dresu Vancouveru centr David Kämpf. Dočkal se v pátečním duelu na ledě Islanders, kde otevíral skóre a společně s obráncem Filipem Hronkem (0+2)...

20. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.