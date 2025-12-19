Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Jágr je zpět v sestavě. Třinec ztrácí s Plzní, Sparta nastoupí v Litvínově

I s Jaromírem Jágrem vstupují hokejisté Kladna do 31. extraligového kola, od 18 hodin čelí Českým Budějovicím. Páteční program začíná už o hodinu dříve duelem Třince s Plzní, vedoucí Sparta se od 17.30 představuje v Litvínově. Třetí Hradec Králové nastupuje v Karlových Varech, mistrovská Kometa hostí Liberec. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Plzeňská lavička slaví gól Ville Patmana v utkání s Třincem. | foto: ČTK

Sparta hraje poslední extraligové utkání na kluzišti soupeřů v letošním roce. Po zápasu v Litvínově nastoupí dvakrát doma a poté se představí na Spenglerově poháru v Davosu. Proti Vervě usilují Pražané o jubilejní desátou výhru v řadě, s Litvínovem naposledy prohráli v říjnu 2023. Čtyřikrát od té doby uspěli i na Zimním stadionu Ivana Hlinky.

31. kolo hokejové extraligy ONLINE

Na případné zaváhání Sparty čeká Hradec Králové, který ve středu vyhrál v Třinci a nyní nastupuje v Karlových Varech. Mountfield v sezoně se Západočechy dvakrát prohrál, Energie bude zároveň usilovat o páté domácí vítězství v řadě.

Na posun do čela tabulky může pomýšlet i Třinec, který hraje poslední ze série sedmi domácích zápasů. Oceláři vítají Plzeň, jež ve středu porazila Vítkovice. Slezané zdolali Západočechy čtyřikrát za sebou, poslední tři utkání skončila vždy 2:1 v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Vítkovice se snaží odčinit porážku s Plzní proti Mladé Boleslavi. Bruslaři v sezoně již v Ostravě vyhráli, momentálně se jim ale příliš nedaří. Před reprezentační přestávkou prohráli čtyřikrát za sebou, klesli na předposlední místo tabulky a na čtrnáctý Litvínov mají k dobru 11 bodů. Navíc mají problém s početnou marodkou, na výpomoc tak získali obránce Šimona Kubíčka a jedenačtyřicetiletého útočníka Jakuba Klepiše.

Souboj tabulkových sousedů se hraje na kladenském ledě, kam přijíždějí České Budějovice. Utkává se tak jedenáctý a dvanáctý tým, které dělí pět bodů. Vzájemné zápasy v sezoně ovládl vždy Motor. Rytíři před pauzou dvakrát prohráli, Jihočeši nezvládli dvě z posledních tří utkání. Za domácí se do sestavy vrací po téměř dvou měsících legendární Jágr.

Útok Rytířů posílí Marcel, bývalý juniorský reprezentant se vrací ze zámoří

Mistrovské Brno, které je nyní osmé, vítá pátý Liberec. Ve vyrovnaném středu tabulky dělí oba týmy tři body. Bílí Tygři v sezoně Kometu dvakrát porazili, venku se jim ale aktuálně příliš nedaří. Na kluzištích soupeřů prohráli šest z posledních sedmi utkání, čtyřikrát ale v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.

Ve středeční předehrávce zvítězila Olomouc v Pardubicích 5:4 po prodloužení, ačkoliv po 13 minutách prohrávala 0:3.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 5 1 11 86:72 53
4. HC Oceláři TřinecTřinec 31 15 3 1 12 95:80 52
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 30 13 3 4 10 78:60 49
7. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
8. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 32 13 3 2 14 81:93 47
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
