ONLINE: Hradec hostí Plzeň. Spartu čekají neoblíbené Vary, Vítkovice čelí Kometě

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Prvních osm celků se tísní v pětibodovém rozestupu a dva z nich, Hradec s Plzní, program od 14.30 načínají. Vedoucí Sparta od 16 hodin hraje s Karlovými Vary, na které v poslední době neumí. Mezitím do akce vstupují také Liberec, Pardubice a Třinec. Vítkovice měří síly s Kometou a vše uzavře slavnostní duel mezi Olomoucí a Kladnem. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Plzeňský Petman (v bílém) krátce před tím, než vstřelil gól Hradci. | foto: ČTK

Našlapanou osmičku ohraničují dva celky, které se potkávají v hlavním městě. Vedoucí Sparta jde na osmé Vary v roli poměrně jasného favorita, domů se vrací takřka po měsíci. Stojí proti ní ale hned několik statistik.

Pražané patří mezi nejhorší týmy extraligy na vlastním ledě, když ze třinácti zápasů získali pouze devatenáct bodů. Západočeši k duelu nastupují s pětizápasovou vítěznou sérií a navíc s bilancí, že svého nedělního protivníka zdolali sedmkrát z posledních osmi klání.

Případné další klopýtnutí lídra soutěže by dalo slušnou šanci o bod druhému Liberci. Ten naposledy zdolal Pardubice (4:2) i Třinec (5:3), má ještě dvě utkání k dobru a nyní nastupuje na ledě suverénně posledního Litvínova, který naopak v posledních dvou utkáních dvakrát doma padl.

Třetí Dynamo následuje s odstupem dalšího bodíku. V nevyrovnané formě vyráží do desátých Budějovic, které se po reprezentační pauze mírně zvedly, teď by to ale rády potvrdily i proti jednomu z aspirantů na titul.

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

Top čtyřku, kterou na konci základní sezony čeká přímý postup do čtvrtfinále, průběžně uzavírá Třinec. Oceláři se však po výborném úvodu nemohou chytit, prohráli devět z předešlých jedenácti duelů, v pátek schytali pět gólů od Liberce. Naladí se proti Boleslavi, která se vinou tří proher v řadě se čtrnácti inkasovanými góly propadla až na předposlední pozici?

Právě před Středočechy teď pozoruhodnou bitvu svádí Olomouc a Kladno, tabulkoví sousedé z jedenáctého a dvanáctého místa. Poslední dvě příčky pro postup do play off drží i díky solidní formě. Z posledních pěti utkání vytěžily oba celky po devíti bodech.

Jen mi nezkazte bráchu, přeje si Nestrašil. Třinec má problémy v úvodu zápasů, cítí

Domácí Mora má ale ještě motivaci navíc, slaví 70. výročí od založení, nastoupí ve slavnostních dresech a před startem utkání se rozloučí s gólmanem Branislavem Konrádem, který na Hané strávil takřka dekádu.

Souboj šesté Komety s devátými Vítkovicemi představuje střet dvou týmů, které mají rozhodně vyšší ambice. Mistrovští obhájci do Ostravy vyrazili poté, co doma ve vyrovnané bitvě zdolali Spartu 2:1. Utrápené Vítkovice zase v Litvínově zastavily sérii porážek triumfem 5:2.

Kometa stylem play off udolala Spartu. Stezka čaroval a bratři Zohornovi skórovali

Zbývající mač mezi sedmou Plzní a pátým Hradcem program 30. kola otevírá. Soupeře od sebe dělí pouhý bod, byli zvyklí atakovat první příčku, teď si vedou spíš hůř. Vítěz se ale rychle vrátí do těsného kontaktu s nejlepším kvartetem.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 31 14 4 1 12 90:76 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 29 15 0 5 9 77:69 50
3. HC Dynamo PardubicePardubice 28 14 2 3 9 86:64 49
4. HC Oceláři TřinecTřinec 29 14 3 1 11 88:73 49
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 29 12 5 1 11 76:66 47
6. HC Kometa BrnoKometa 28 14 1 3 10 78:75 47
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 28 12 3 4 9 71:54 46
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 28 14 1 2 11 71:72 46
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 30 12 3 2 13 76:87 44
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 29 11 4 2 12 83:80 43
11. HC OlomoucOlomouc 30 13 1 2 14 65:79 43
12. Rytíři KladnoKladno 29 9 3 5 12 73:84 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 9 3 2 15 58:73 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 29 5 2 2 20 54:94 21
Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Bitvu Sparty s Třincem rozhodl sporný verdikt. Nechápeme, shodli se oba trenéři

Třinecký kapitán Martin Růžička poslouchá hlavního rozhodčího, který vysvětluje...

Hokejisté pražské Sparty v bitvě o první místo v extralize vyhráli v Třinci 2:1, když všechny tři góly padly v početní převaze. Jak domácí trenér Zdeněk Moták, tak hostující Patrik Martinec po utkání...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

Nezastavitelný Nečas asistoval u tří gólů, Vaněček s Dobešem čisté konto neudrželi

Martin Nečas se raduje se spoluhráči.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra lídrů soutěže z Colorada 3:2 po prodloužení na ledě New York Rangers. Rozhodující akce se zrodila v 63. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil...

6. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  7. 12. 7:46

Náskok Slavie se tenčí, Jihlava uspěla poosmé v řadě a ztrácí jen dva body

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Slavie Praha v první lize prohráli na ledě čtvrtých Litoměřic 0:1 a mají v čele tabulky už jen dvoubodový náskok na Jihlavu. Dukla prodloužila vítěznou sérii o osmý zápas, porazila domácí...

6. prosince 2025  22:02

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

6. prosince 2025

Kometa stylem play off udolala Spartu. Stezka čaroval a bratři Zohornovi skórovali

Brněnský brankář Stezka při zákroku proti střele Krejčíka.

Góly, skvělé zákroky brankářů i první kanadský bod. Bitvu loňského mistra hokejové extraligy s vedoucím týmem tabulky zvládla lépe Kometa. Zápas vyšel především oběma gólmanům. Obzvlášť brankář...

6. prosince 2025  8:31

Hertl byl mezi střelci Vegas, Gudas asistoval. Vejmelka má další výhru

Tomáš Hertl slaví se střídačkou Vegas gól.

Hokejový útočník Tomáš Hertl v zámořské NHL gólem z 56. minuty jistil výhru Vegas na ledě New Jersey. V pátečních zápasech se z Čechů dále prosadil i kapitán Anaheimu Radko Gudas, jenž jednou...

6. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:14

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Jen mi nezkazte bráchu, přeje si Nestrašil. Třinec má problémy v úvodu zápasů, cítí

Andrej Nestrašil z Třince se snaží vyzrát na libereckého brankáře Petr Kváču.

Zejména ve třetí třetině měli drtivou převahu a během celého utkání i spoustu šancí, jenže náskok Liberce dotahovali marně. Hokejoví Oceláři Třinec ve 29. kole extraligy podlehli Bílým Tygrům 3:5....

5. prosince 2025  20:39

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hokejovému Litvínovu už docházel dech, když mu první pomoc dala i legenda s příznačnou přezdívkou Kyslík. Hokejový mistr světa Robert Kysela se má spolu s Jiřím Šlégrem stát novým akcionářem klubu,...

5. prosince 2025

Jedu do Evropy. Za sny, řekl si Cosgrove. Teď rozdává radost v Olomouci

Mikko Petman (vlevo) z Plzně a Trevor Cosgrove z Olomouce se přetlačují.

Kdyby se neživil hokejem, prý by byl profesionálním golfistou. „Ale přiznám se, že v golfu nejsem dobrý,“ usmívá se Trevor Cosgrove. „Nicméně kdybych odmala nehrál hokej, začal bych s golfem mnohem...

5. prosince 2025  13:40

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL...

5. prosince 2025  13:13

