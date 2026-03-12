Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Co přinesly třetí zápasy předkola extraligy:
- Třinecký paradox. Olomouc, která v utkání čelila střelecké převaze Ocelářů, slušně bránila a hned na začátku prodloužení měla šanci rozhodnout v dlouhé přesilovce. A právě v ten moment přišel kýžený gól hostů z hokejky Ondřeje Kovařčíka. Dalším soupeřem Třince bude Hradec Králové.
- Skvělého Sapouška. Rozhodující zásluhu na postupové výhře Karlových Varů měl autor obou branek Robin Sapoušek. Vary v dalším kole čeká Liberec.
- Smrtící druhou třetinu Brna. Kometa přečkala velký tlak Budějovic v bezbrankové první třetině a ve druhé části domácí tým zmrazila třemi góly. V závěrečné třetině ustála další drtivý nápor, Motor se v závěru dotáhl na rozdíl gólu, ale Jakub Flek pečetil výhru hostů do prázdné branky.
- Vyprodanou bitvu na Kladně. Před 5200 diváky rozhodl o výhře nad Spartou v čase 60:41 v přesilovce Niko Ojamäki.
Olomouc – Třinec 1:2P (konec série 0:3)
Hosté se dostali do vedení ve 4. minutě, kdy Machovskému vypadla z výstroje střela Michala Kovařčíka z bezprostřední blízkosti a stejný hráč pak dorazil puk za brankovou čáru.
Téměř identická situace se poté opakovala během přesilové hry Ocelářů, kdy zakončoval z podobné pozice Nestrašil, jenže Machovský tentokrát puk se značnými potíže ve výstroji dokázal udržet. Stejně úspěšně si domácí brankář vedl také proti dvěma dorážkám Sikory. Největší šance domácích měli Krastenbergs, který při střele z mezikruží trefil jen hruď brankáře Mazance, Kuskův pokus poté Mazanec zlikvidoval.
Ve druhé třetině stříleli nebezpečně hostující Hudáček s Kundrátkem. Prvně jmenovaný zamířil jen do Machovského a Kundrátek tvrdou střelou branku minul. K zakončení se dostal také olomoucký Krastenbergs, jenže zakončoval zblízka a puk přes Mazance nedostal.
Brankář Ocelářů pak lapačkou pokryl také nadějnou střelu Nahodila z mezikruží. Nestačil až na tvrdou ránu obránce Škůrka, který dostal dostatek času k tomu, aby zamířil nejen tvrdě, ale také přesně. Poté hrála Olomouc přesilovou hru a Petrovický mohl z úhlu před odkrytou brankou otočit skóre, jenže místo střely hledal další přihrávku a ideální moment k zakončení prováhal.
Hned zkraje třetí části byl v olomouckém brankovišti k vidění nepříjemný závar, ke smůle hostů však puk nakonec skončil za brankou. Po hezké kombinaci pak z první zakončoval Nestrašil také mimo tři tyče. Třinec měl více střeleckých příležitostí, ale ani Hudáček po individuální akci branku nevstřelil. A protože Kurovského tvrdá střela také minula prostor branky, zápas dospěl za stavu 1:1 do prodloužení.
V závěru základní hrací doby dostal čtyřminutový trest Kurovský, Hanáci ale výhodu ke vstřelení rozhodující branky a prodloužení série nevyužili. Naopak sami inkasovali. Do rychlého protiútoku se v 62. minutě vydal Adámek s Ondřejem Kovařčíkem, kterému se podařilo nadvakrát překonat brankáře Machovského a rozhodnout o postupu Ocelářů do čtvrtfinále.
3:23 M. Kovařčík (A. Nestrašil), 61:37 O. Kovařčík (M. Adámek)
M. Machovský - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Řezníček - A. Rašner, D. Škůrek - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - O. Matýs, S. Kusko, R. Krastenbergs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
M. Mazanec - M. Marinčin, M. Adámek - J. Galvas, T. Kundrátek - D. Musil, R. Nedomlel - B. Jank - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - M. Kubiesa, P. Sikora, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Cienciala
Vyloučení: 4:5, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 30:17Přejít na online reportáž
Vítkovice – Karlovy Vary 1:2 (konec série 0:3)
Karlovy Vary zopakovaly loňský postupový triumf nad Vítkovicemi ve stejné fázi play off. V dalším kole je čeká Liberec. Pro domácí celek trenéra Václava Varadi sezona skončila.
Ke zraněným oporám Beránkovi s Jonesem přibyl na straně Varů po druhém utkání předkola také lotyšský útočník Egle, a první část přinesla spíše opatrnější hru. Čekalo se na chybu nebo vyloučení, a i když v páté minutě se objevil sám před Frodlem útočník Abdul, nezvládl zpracování puku a bylo po šanci.
Až v závěru první části hosté nabídli soupeři dvěma fauly dlouhých 78 sekund přesilovky pět na tři, ale Západočeši ji pozičně zvládli precizně a střely z dálky pochytal karlovarský brankář. Těsně před sirénou hala propukla v jásot po Nellisově dorážce, ale hostující kouč Patera slavil úspěch s výzvou a rozhodčí po shlédnutí záznamu odhalili faul na Frodla v brankovišti.
Hned v úvodu druhé části nenápadná střela Černocha cinkla o tyčku a jako by předznamenala, že druhá část už přinese více vzruchu. Přibylo soubojů, dohrávání a potyček, tím i vyloučených. Domácí znovu měli výhodu dvou přesilovek po sobě, ale Karlovy Vary si v nich opět počínaly výborně pozičně a nevystavily Frodla čisté příležitosti soupeře.
Naopak ve 34. minutě hbitě vypíchl puk v útočném pásmu Sapoušek, protáhl se po křídle a z těžkého úhlu švihem trefil mezeru nad Hrachovinovým ramenem a dal si opožděný dárek ke středečním 22. narozeninám.
Ostravané v třetím dějství vrhli zbytek sil do napadání, tlaku a v první pětiminutovce z náporu vytěžili srovnání zásluhou Kňažkovy rány. Ale právě Kňažko domácí ofenzívu utnul faulem a hostující Sapoušek ve 47. minutě zápěstím z osy hřiště parádně opět posunul Vary do vedení.
V další přesilovce hosté jásali potřetí, ale na videu se ukázalo, že Kňažko o milimetry stihnul puk před překročením brankové čáry vyhodit. Štěstí stálo při Vítkovicích i záhy, když Čípova rána zazvonila na břevno.
Hosté ale tahali za delší konec a vůbec nepouštěli domácí do tlaku. Ostravané se už zmítali v křeči a prohru nedokázali odvrátit jak v dvouminutové přesilovce, pak v devadesátisekundové power play. Obětavě hrající soupeř vše přečkal a po roce opět Vítkovice poslal na dovolenou.
42:35 S. Kňažko (M. Hrivík, L. Edmonds)
33:24 R. Sapoušek, 46:43 R. Sapoušek (J. Černoch)
D. Hrachovina - J. Leahy, S. Kňažko - P. Demel, J. Wesley - R. Freibergs, V. Port - P. Brůna - M. Kalus, A. Nellis, C. Yetman - J. Abdul, M. Hrivík, L. Edmonds - J. Fronk, M. Hanzl, P. Hauser - J. Hladonik, J. Šír, K. Macias - V. Lednický
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, D. Mikyska - J. Myšák, J. Bambula, J. Černoch - D. Šťastný, R. Sapoušek, J. Minárik - A. Lukošik, P. Tomek, V. Jiskra - F. Koffer, T. Redlich, M. Váňa - R. Číp, T. Pastor
Vyloučení: 6:6, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 28:31, Počet diváků: 5 209 (53 % z kapacity 9 833)Přejít na online reportáž
České Budějovice – Brno 2:4 (stav série 1:2)
Brňané byli v úvodu aktivnější, ale domácí tým rychle převzal iniciativu a většinu první dvacetiminutovky si udržoval znatelnou převahu. Obránce Kubíček si najel k levé tyčce, ale nezakončil. V 5. minutě Holešinský z levého kruhu trefil vzdálenější tyčku. Kapitán Bulíř se neprosadil střelou zblízka po přihrávce Lantošiho od zadního mantinelu. Úspěchem neskončila ani Kachyňova rána z pravé strany. Gólem neskončila technická akce Olesena s Harrisem, ani Hochova střela zblízka.
Přesilovku domácích, která se přenášela ze závěru úvodní části, předčasně ukončilo vyloučení Holešinského a hosté z početní výhody otevřeli skóre, když zachytili Válovo vyhození a zcela volný Zábranský se trefil za Kloučkova záda z levého kruhu.
Brzy nato domácí Hoch zblízka nepřekonal Stezku a Přikryl trefil tyčku. Moravany povzbudil vedoucí gól a dvě následně ubráněná oslabení. K navýšení vedení jim ale pomohlo štěstí, Při snaze vyhodit se kotouč odrazil k volnému Ilomäkimu, který z mezikruží překonal Kloučka střelou pod lapačku. Následně Kachyňa se nechal za brankou připravit o puk a bratři Zohornové pohotově využili situaci ke zvýšení na 3:0. Od zadního mantinelu nahrával Hynek, zblízka skóroval Tomáš.
Do třetí části vstoupili náporem domácí hráči. Dvěma pokusy zblízka se neprosadil Bulíř, neujala se rána Holešinského z levého kruhu, do Štenclova nápřahu se obětavě položil Zábranský. Při vyloučení Ďalogy snížil Lantoši, jenž reagoval na přihrávku Štencla a pálil bez přípravy z levého kruhu.
Další příležitost měl znovu Lantoši po objetí branky zezadu, ale Stezka stihl zasáhnout. V jednom z mála protiútoků zkoušel zakončit Cingel, jenže Klouček byl proti. Pokračoval tlak Jihočechů, ale Kometa bránila pozorně. Více než čtyři minuty před sirénou sáhli Budějovičtí k power play a po dlouhém snažení zblízka korigoval Ordoš. Zbývala téměř minuta, ale místo vyrovnání skóroval brněnský Flek.
46:31 R. Lantoši (J. Štencel, M. Bulíř), 59:02 J. Ordoš (B. Harris, T. Cibulka)
22:54 L. Zábranský (K. Pospíšil, A. Kollár), 37:09 A. Ilomäki (T. Zohorna), 39:45 T. Zohorna (H. Zohorna), 59:51 J. Flek (A. Ilomäki)
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, P. Pýcha - R. Vráblík - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - P. Novák, Š. Hoch, J. Ordoš - M. Beránek, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - J. Ščotka, T. Bartejs - M. Gulaši, M. Ďaloga - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, L. Cingel, J. Flek - A. Zbořil, A. Kollár, D. Chludil - J. Kos, A. Ilomäki, J. Ekrt - R. Ferda
Vyloučení: 6:6, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 14:37, Počet diváků: 6 421 (100 % z kapacity 6 421)Přejít na online reportáž
Kladno – Sparta 2:1P (stav série 2:1)
Už po 22 sekundách putoval na trestnou lavici Forman. Sparťané však v přesilovce nebyli příliš nebezpeční. Chvilku po jejím skončení měli štěstí, když Kováře zachránila po Pietronirově pokusu tyčka.
S chutí hrající Kladno mělo i další možnosti, jenže Kovář byl pozorný. Do lapačky schoval Klímovo zakončení, ani ve druhém případě neuspěl Pietroniro. Chvilku před přestávkou se neprosadil z dorážky ani sparťan Raška, jehož vychytal Brízgala.
Do druhé třetiny vstoupili aktivněji Rytíři. Na konci 23. minuty také slavili vedení, když po Lislerově nahrávce kotouč za Kovářova záda procedil Bláha a oslavil svůj první gól kariéry v extraligovém play off.
Ve 26. minutě mohl zvýšit Audette, Kovář ho však vychytal skvělým zákrokem betonem. Netrvalo dlouho a udeřilo na druhé straně. Chlapík našel přesně čepel najíždějícího Řepíka, který dokázal zakončit i přes bránícího Wylieho.
Kladenští usilovali o rychlou odpověď. Přimáčkli hosty před Kováře, ti však s jeho výraznou pomocí horké chvilky přestáli bez úhony. Ve 33. minutě naopak chyběl jen kousek k vedoucí trefě Pražanům - z prostoru mezi kruhy pálil po rychlé otočce Chlapík, kotouč za bezmocným Brízgalou však zastavila pravá tyčka.
Sparta se pak ujala iniciativy, velkou šanci měl zblízka zakončující Řepík, Brízgalu ale neprostřelil. V začínající 37. minutě si domácí po Hykově krosčeku zahráli svoji první početní výhodu, skóre však zůstalo i nadále rovnovážné.
Na začátku třetího dějství vytěsnil Kovář okrajem lapačky dobře mířený pokus Pietronira. Na ledě se ale jinak odehrával velmi tuhý boj s minimem výraznějších šancí. V 50. minutě se proti pravidlům provinil opět Hyka. V přesilovce měl na holi gólovou dorážku Audette, Kovář se však bleskově přesunul a fantasticky zasáhl.
V čase 54:45 fauloval Konečný a možnost rozhodnout měla díky přesilovce také Sparta. Knotovu dělovku zkrotil Brízgala. Jenže záhy poté musel na trestnou lavici i Houdek a Pražané měli k dispozici 27 sekund početní výhody pět na tři. Sáhli i po oddechovém času, jenže bez efektu.
Při pokračování Houdkova trestu se do sóla dostal Klíma, tváří v tvář Kovářovi nezamířil přesně. Jen 18 sekund před vypršením základní hrací doby fauloval Dzierkals a Rytíři si ještě stihli připravit šanci na rozhodující úder - Wylieho střelu zápěstím však zastavila branková konstrukce.
I do třetice proto bitva dvou rivalů pokračovala prodloužením. Kladenští si do něj přenesli velkou část přesilovky a po 41 sekundách vstřelili rozhodující gól. Ojamäkiho zásah však nejprve sudí kontrolovali kvůli možnému úmyslnému kopnutí bruslí, pak dlouhé minuty znovu, když Sparta sáhla po trenérské výzvě s vidinou ofsajdu. O vítěznou radost už však domácí nepřišli.
22:59 O. Bláha (O. Lisler), 60:41 N. Ojamäki (M. Marcel, M. Procházka)
26:01 M. Řepík (F. Chlapík, J. Sirota)
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek, W. Wylie - J. Piskáček - D. Audette, M. Marcel, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - O. Bláha, A. Melka, O. Lisler - J. Strnad
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - J. Klepiš, K. Hrabík, M. Dzierkals - P. Kousal, R. Horák, T. Hyka - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - O. Hrabík
Vyloučení: 5:5, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 27:24, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž