ONLINE: Sparta hraje v Třinci, Kundrátek pod dozorem. Vybojuje Boleslav mečbol?

Oceláři odjeli z Prahy s prázdnou, doma potřebují uspět. Loni jim sice v postupu přes Spartu nebránil ani nepříjemný stav 0:3, ale do stejné situace se jistě dostat nechtějí.

V O 2 areně drželi s vítězem základní části krok. V druhém zápase ještě v padesáté minutě vedli, obrat svěřenců Pavla Grosse dokonal v čase 57:48 útočník Michael Špaček.

„Musíme být dál silní a co nejvíc se tlačit do branky, každý zápas je v tomhle stejný,“ hlásil autor rozhodující trefy směrem k pokračování série na ledě soupeře.

Střetu tradičních rivalů ani tentokrát nechybí emoce, k čemuž přispěl i Tomáš Kundrátek, jenž v závěru pondělního duelu sekl pod koleno Michala Řepíka. Od disciplinární komise dostal napomenutí.

Mírný trest vyvolal mezi fanoušky obou táborů spoustu emocí, neboť sparťanský útočník za podobný, byť ještě surovější zákrok z minulého roku do žeber Patrika Hrehorčáka vyfasoval stopku na dva duely.

Ke Kundrátkově sekeře řekl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík toto: „Mínus jsme viděli v tom, že se jednalo o zákrok mimo hru, ale nezdálo se nám, že by tam byla velká intenzita. V play off záleží spíš na rozhodčích, jak takové situace posoudí, na stopku to není.“

Kundrátkovo napomenutí ale není zcela bezvýznamné, jde o oficiální trest podle disciplinární řádu. To znamená, že v očích komise z něj v případě dalšího prohřešku bude recidivista. S pohoršující okolností mu tak do zbytku play off hrozí vyšší trest než bez napomenutí.

HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Kacetl (Mazanec) – Adámek, Marinčin, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (A), Marcinko, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Nestrašil, Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Vrána (C). Sestavy:

Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, Kemiläinen, Kempný, Mikliš, Krejčík, Němeček – Řepík (A), Sobotka (C), Hyka – Chlapík, Špaček, Horák – Salomäki, Najman, Forman – O. Hrabík, D. Vitouch, K. Hrabík – Lajunen (A). Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba – Lhotský, Hnát Stav série: 0:2 Přejít na online reportáž

Mladá Boleslav překvapila druhý nejlepší celek základní části dvěma těsnými vítězstvími (2:1, 2:0), v Hradci Králové těžila ze zodpovědné defenzivy a obětavosti.

Navíc se mohla opřít o výborného Dominika Furcha. Čtyřiatřicetiletý brankář zazářil především ve druhém utkání, vychytanou nulu podpořil dvaapadesáti úspěšnými zákroky.

„Drží nás celou sezonu. Díky němu jsme tam, kde jsme. Jeli jsme sem s tím, že budeme hrát naši hru a uvidíme, co z toho vznikne. Nakonec se vracíme s parádním výsledkem, ale zdaleka není hotovo,“ řekl obránce FIlip Pavlík.

Svěřenci kouče Tomáše Martince rozhodně nic nebalí. „Máme na čem stavět, jsme výborný tým. Teď musíme zabrat, necháme na ledě všechno,“ burcoval Dávid Mudrák.