Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice hrají o mečbol, zabere Kometa? Sparta vyzve Plzeň v Holešovicích

Sledujeme online   16:45
Na dvou stadionech pokračuje čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Kometa od 17 hodin bojuje doma o první vítězství v sérii s Pardubicemi. V 18 hodin nastupuje Sparta proti Plzni, netradičně se hraje ve Sportovní hale v Holešovicích. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Brněnský Lukáš Cingel pálí na pardubického brankáře Malcolma Subbana. | foto: ČTK

Pochod fanoušků brněnské Komety na čtvrtfinálové utkání proti Pardubicím
Pardubice vstoupily do vyřazovacích bojů suverénně. Vítěz základní části před vlastními fanoušky přejel obhájce titulu 5:1 a 8:4, druhý duel vyšel především Lukáši Sedlákovi (3+2).

3. zápasy čtvrtfinále play off hokejové extraligy

„Za žádné situace nesmíte panikařit a dál hrát hokej, který vás zdobí. Někdy je to těžké, někdo se třeba začne trochu bát, ale my se tentokrát nebáli,“ líčil spokojeně kapitán Východočechů.

Kometa se potřebuje zmátořit a zlepšit takřka ve všech ohledech. V sérii zatím doplácí i na mizernou disciplínu. Soupeři nabídla hned čtrnáct přesilovek, v oslabení inkasovala osmkrát.

„Velmi těžko se mi to hodnotí, sami jsme si hodili klacky pod nohy. Fauly byly zbytečné a bylo jich mraky, musíme se z toho konečně poučit,“ povzdechl si Jakub Flek.

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Ve třetím pokračování čtvrtfinále nebude chybět ani Tomáš Zohorna, disciplinární komise jeho úder hlavou při strkanici s Tomášem Dvořákem přešla bez dodatečného trestu.

Klání mezi Spartou a Plzní je po dvou utkáních nerozhodné 1:1. Obě tuhé bitvy skončily výsledkem 2:0, do vedení se dostali svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda, ale Západočeši ve čtvrtek srovnali.

„Tentokrát přišlo na led úplně jiné mužstvo. Podali jsme mnohem lepší výkon, obraz hry byl zcela opačný, zase jsme to byli my,“ pochvaloval si výkon trenér Josef Jandač.

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Série se stěhuje do hlavního města. Pražané pro čtvrtfinále mění O2 arenu, kde v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení, za Sportovní halu v Holešovicích.

K extraligovému zápasu zde nastupují poprvé od 6. dubna 2015. „Bude to skvělé, věřím, že nás fanoušci poženou a společně to zvládneme,“ hlásil kanadský útočník Devin Shore.

Komu bude prostředí legendární haly více vyhovovat?

22. 3. 2026 17:00
Zápas probíhá
Kometa : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, J. Zdráhal - M. Gulaši, T. Bartejs - M. Furch - L. Cingel, T. Zohorna, A. Ilomäki - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - J. Kos, A. Zbořil, D. Moravec - D. Chludil, D. Michálek, R. Ferda - J. Süss
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, T. Vondráček, S. Fejes

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

22. 3. 2026 18:00
Sparta : Plzeň
()
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, N. Seppälä - D. Němeček - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, T. Hyka - M. Dzierkals, K. Hrabík, P. Kousal - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - K. Vesalainen
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - K. Rubins - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Kubík, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, D. Simon, V. Petman - J. Schleiss, J. Lev, I. Sedláček - O. Pšenička

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
2:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
1:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Pavel Prorok patří k těm hráčům, kteří s Vítkovicemi slavili v roce 1981 prozatím poslední klubový titul. 63letý bývalý hokejista stále sleduje klub svého srdce. Přestože nejen jeho uplynulá sezona...

22. března 2026  15:31

Pastrňák dal gól a připsal si 500. asistenci v NHL. Vladař vychytal výhru

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

David Pastrňák přispěl v sobotním zápase NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2 a jako šestý Čech v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl také vyhlášen druhou hvězdou utkání....

22. března 2026  12:07

Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci

Třinecký kapitán Martin Růžička.

Asistoval u vítězné trefy Miloše Romana. Přispěl k třinecké výhře 3:2 v prodloužení, také k vedení 2:0 na zápasy nad Hradcem Králové. Pro Martina Růžičku šlo už o 134. bod v kariéře v play off....

22. března 2026  10:58

Hradecký Kohout: Jak zopakovat loňský obrat? Vyčistit hlavy a nepolevovat

Královéhradecký útočník Martin Kohout oslavuje vstřelený gól.

Před rokem u toho Martin Kohout, tehdy hráč Olomouce, nebyl, proto si bude muset možný recept vyslechnout od ostatních. Hradec totiž stejně jako loni vyrazí ke třetímu zápasu čtvrtfinálové série...

21. března 2026  23:39

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jak na Dynamo? Napadat a zavřít ho v pásmu, radí Svoboda hráčům Komety

Brněnský Lukáš Cingel pálí na pardubického brankáře Malcolma Subbana.

Kometa ve čtvrtfinále hokejové extraligy s Pardubicemi zaostává 0:2 na zápasy. „Ale ještě může sérii zvrátit,“ míní bývalý hráč obou týmů Tomáš Svoboda.

21. března 2026  10:44

Nečas třemi body režíroval výhru, Dostál uspěl v souboji českých gólmanů

Martin Nečas z Colorada oslavuje svůj gól se spolihráči.

Další skvělý zápas odehrál v hokejové NHL útočník Martin Nečas. Páteční výhru Colorada 4:1 na ledě Chicaga režíroval úvodním gólem a dvěma asistencemi. Stejným výsledkem skončila i konfrontace...

21. března 2026  7:23,  aktualizováno  8:11

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové.

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal...

20. března 2026  23:20

