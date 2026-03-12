Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec vede, o postup hrají i Vary. Ujmou se Sparta a Kometa vedení v sérii?

17:10
Na čtyřech stadionech pokračuje předkolo extraligového play off. Čtvrteční program zahájí v 17 hodin Olomouc a Třinec, jemuž chybí k postupu jediné vítězství. Stejně jsou na tom Karlovy Vary, které hrají od 17.30 ve Vítkovicích. V 18 hodin nastupují hokejisté Kladna proti Spartě, České Budějovice hostí Kometu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Olomoucký obránce Adam Rutar před svou brankou tlačí k ledu třineckého útočníka Michala Kovařčíka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinec sehrál doma s Olomoucí dva vyrovnané duely. K prvnímu bodu stačila šťastná trefa Oscara Flynna, následující střetnutí našlo rozuzlení v prodloužení zásluhou Ondřeje Kovařčíka.

3. zápasy předkola play off extraligy

V úterý se přitom zprvu z vítězství radoval soupeř, ale sudí gól Jakuba Orsavy odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. „Jednalo se o správné rozhodnutí,“ vzkázal šéf rozhodčích Vladimír Pešina.

Sezonu zachraňují i Vítkovice, které prohrály v Karlových Varech oba zápasy (1:3, 2:5). „U nás to ale nebudou mít vůbec jednoduché,“ vzkázal obránce Patrik Demel.

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Tým kouče Pavla Patery má zatím navrch i přes to, že v sestavě chybí opory Beránek, Jaks či Jones. Pomáhá si přesilovkami, v obou duelech potrestal dvě soupeřova vyloučení.

Moc nechybělo, aby Sparta přijela na Kladno ve velmi nepříjemné situaci a s mankem 0:2. První bod v sérii získala až díky zvládnutým nájezdům, bojovného protivníka přetlačila 3:2.

Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?

Rytíře drží skvěle chytající Adam Brízgala, ve druhém utkání zastavil hned pětapadesát střel. V nájezdech na něj ale vyzráli Roman Horák, Tomáš Hyka i Devin Shore.

Stejná disciplína v úterý rozhodovala také v Brně, kde uspěl pouze Jan Štencel, zajistil vítězství 2:1 a České Budějovice si rovněž před vlastní fanoušky odvezly nadějný stav 1:1 na zápasy.

V na góly velmi chudém předkole se zatím prosazují jen obránci (Zábranský, Ščotka, Cibuka, Kubíček, Ďaloga). „Chceme si přenést energii i na domácí led, čekám velmi podobné zápasy,“ řekl Ladislav Čihák, kouč Jihočechů.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
1:1
Kladno
Kometa
1:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

ONLINE: Třinec i Vary hrají o postup, ujmou se Sparta a Kometa v předkole vedení?

12. března 2026  16:45

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Jak si Dobeš upevňuje pozici v Montrealu: jisté výkony, hecování publika i skromnost

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ve čtyřiadvaceti letech a své první kompletní sezoně v NHL si Jakub Dobeš pomalu ale jistě buduje pozici jedničky ve svém týmu. Výkonů českého brankáře si cení nejen trenéři a vedení Montreal...

12. března 2026  10:30

Slafkovský překonal Richarda, brankáři Dobeš s Vladařem dostali volno

Útočník Montrealu Juraj Slafkovský slaví se spoluhráči svou trefu v zápase...

Ve středu se základní část hokejové NHL posunula jen o dva zápasy. Z Čechů tentokrát nikdo v akci nebyl poté, co brankáři Dan Vladař z Philadelphie i Jakub Dobeš z Montrealu plnili shodně jen role...

12. března 2026  3:20,  aktualizováno 

Mistr je pod tlakem. Motor drží výhodu a hlásí: Máme bod, spokojení být musíme

Momentka ze zápasu mezi Kometou Brno a Českými Budějovicemi.

Vyrovnaná série, ve které dávají góly jen obránci. To po prvních dvou zápasech platí o předkole play off hokejové extraligy mezi Českými Budějovicemi a brněnskou Kometou. Za stavu 1:1 na zápasy se...

12. března 2026  8:54

Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?

Premium
Kladenský kouč Tomáš Plekanec uděluje pokyny během zápasu s Kometou.

Při pohledu na kladenské webové stránky na vás v sekci „realizační tým“ jako první vyskočí jen generická silueta hlavy. Post hlavního trenéra v tradičním hokejovém klubu aktuálně nikomu nepatří. Ani...

11. března 2026

Sudí zpražil dorostence Komety, pak se omlouval: Mrzí mě to, mám být profesionál

Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off.

Jedna věta a hned takové pozdvižení. Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček se omluvil za nevhodnou poznámku, kterou v pondělním zápase předkola play off hokejové extraligy mezi Kometou a Českými Budějovicemi...

11. března 2026  17:10

Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v...

11. března 2026

