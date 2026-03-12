ONLINE: Třinec vede, o postup hrají i Vary. Ujmou se Sparta a Kometa vedení v sérii?

Třinec sehrál doma s Olomoucí dva vyrovnané duely. K prvnímu bodu stačila šťastná trefa Oscara Flynna, následující střetnutí našlo rozuzlení v prodloužení zásluhou Ondřeje Kovařčíka.
3. zápasy předkola play off extraligy
V úterý se přitom zprvu z vítězství radoval soupeř, ale sudí gól Jakuba Orsavy odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. „Jednalo se o správné rozhodnutí,“ vzkázal šéf rozhodčích Vladimír Pešina.
Sezonu zachraňují i Vítkovice, které prohrály v Karlových Varech oba zápasy (1:3, 2:5). „U nás to ale nebudou mít vůbec jednoduché,“ vzkázal obránce Patrik Demel.
Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!
Tým kouče Pavla Patery má zatím navrch i přes to, že v sestavě chybí opory Beránek, Jaks či Jones. Pomáhá si přesilovkami, v obou duelech potrestal dvě soupeřova vyloučení.
Moc nechybělo, aby Sparta přijela na Kladno ve velmi nepříjemné situaci a s mankem 0:2. První bod v sérii získala až díky zvládnutým nájezdům, bojovného protivníka přetlačila 3:2.
Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?
Rytíře drží skvěle chytající Adam Brízgala, ve druhém utkání zastavil hned pětapadesát střel. V nájezdech na něj ale vyzráli Roman Horák, Tomáš Hyka i Devin Shore.
Stejná disciplína v úterý rozhodovala také v Brně, kde uspěl pouze Jan Štencel, zajistil vítězství 2:1 a České Budějovice si rovněž před vlastní fanoušky odvezly nadějný stav 1:1 na zápasy.
V na góly velmi chudém předkole se zatím prosazují jen obránci (Zábranský, Ščotka, Cibuka, Kubíček, Ďaloga). „Chceme si přenést energii i na domácí led, čekám velmi podobné zápasy,“ řekl Ladislav Čihák, kouč Jihočechů.