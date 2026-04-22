Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec - Pardubice. Slezané pod tlakem, hosté ve finále usilují o tři mečboly

Sledujeme online   17:30
Finále hokejové extraligy se přesouvá do Třince. A tam doufají v další památný výkon. Domácí totiž v závěrečné sérii s Pardubicemi ztrácí 0:2 na zápasy a jsou v situaci, kterou se žádnému celku v nejvyšší soutěži při boji o titul nepovedlo zvrátit. Nejprve se ale Oceláři potřebují soustředit na středeční třetí duel. Vzepnou se? Nebo se Východočeši přiblíží triumfu, který už dlouze vyhlíží? Utkání můžete od 18 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Potyčka mezi třineckým Davidem Musilem (vlevo) a Janem Košťálkem z Pardubic | foto: ČTK

Titul z předkola, obrat z 0:3, sedmnáct vyhraných sérií v play off v řadě. Hokejisté Třince už mnohokrát vytvářeli a atakovali rekordy. Předváděli působivé zvraty. Letos ve finále usilují o další. Protože ještě nikdo v závěru soutěže neotočil ze stavu 0:2 na zápasy.

Domácí přitom v Pardubicích sehráli dvě rovnocenná klání, v řadě pasáží měli i navrch, soupeř ale zvládal lépe třetí třetiny a v nich zkušené Oceláře pokaždé zaskočil. O to víc se tak Východočeši přiblížili vysněnému titulu, na který ambiciózní klub vyčkává od roku 2012.

„Já myslím, že u nás doma čekají Pardubice velmi těžké zápasy,“ věří třinecký kouč Boris Žabka. „Jsme připravení.“

Také útočník Marko Daňo hlásí, že série zůstává nadále otevřená: „Věřím, že doma jsme natolik silní, že ukážeme, že se umíme do série vrátit. Oni si bohužel uhráli oba zápasy doma, ale já věřím, že my to taky zvládneme a sérii vyrovnáme.“

Ubránit ale potřebují první lajnu s Romanem Červenkou, který nejen ve finále s bilancí 3+1, ale obecně v play off září a s dvaceti body (11+9) vládne produktivitě. Žabka ale avizoval, že speciální obranu na protřelého českého útočníka nechystají. Druhým aspektem, který potřebují zastavit, jsou výkony brankáře Romana Willa, který chytá životní vyřazovací boje.

Už v závěru druhého zápasu Oceláři vyslali jasný vzkaz, že bojují. Útočník Sikora se pustil do bitky s Poulíčkem, vedle nich se odehrávala hromadná skrumáž. A zmiňovaný Žabka v emocích hodil lahev do publika, které předtím zasypalo led i třineckou střídačku řadou předmětů. Obě strany vyfasovaly pokuty, Pardubičtí i s podmíněné uzavření dvou sektorů.

„Dobře víme, že kdybychom se cítili komfortně, byla by to sebevražda,“ zdůraznil kapitán Východočechů Lukáš Sedlák. „Záleží na řadě věcí, kdo dá první gól, co oslabení, přesilovky. Musíme k tomu přistoupit ještě lépe než posledně, protože si nemyslím, že to bylo ideální.“

Právě i sebekritika Dynamu patrně pomáhá udržovat si nadhled, v týmu během obou zápasů dobře cítili, že dovedou hrát lépe.

„Rozhodly detaily, byli jsme šťastnější. Letos už umíme vyhrát v play off zápas, v němž nejsme celou dobu aktivnější. Hlavní je, když dokážete udržet chladnou hlavu,“ líčí útočník Jáchym Kondelík. „Jsme nastavení, jako by to bylo 0:0 a říkáme si, že nejdůležitější je až další zápas, chceme teď hlavně vyhrát první utkání v Třinci.“

Pro něj už pardubický kouč Filip Pešán může počítat s útočníkem Martinem Kautem, jemuž vypršel disciplinární trest na jedno utkání za zákrok na Kubiesu v úvodním duelu.

Tipsport extraliga 2025/26
22. 4. 2026 18:00
Třinec : Pardubice
()
Sestavy:
O. Kacetl - T. Kundrátek, J. Galvas - D. Musil, M. Marinčin - M. Adámek, P. Koch - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - M. Daňo, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
Sestavy:
R. Will - P. Čerešňák, L. Hájek - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, T. Dvořák - O. Mikliš, D. Gazda - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Stránský

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

