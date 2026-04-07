Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice vedou na Spartě, Třinec uspěl ve Varech a je výhru od finále

Autor: ,
Sledujeme online   20:35
Třinečtí hokejisté po dvou domácích výhrách uspěli 3:2 v Karlových Varech a od účasti v extraligovém finále je dělí jediné vítězství. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty s Pardubicemi, o druhý bod zápolí týmy v Praze od 19.15. Jejich duel sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.
Pardubická radost na Spartě. Trefil se Jiří Smejkal (vlevo). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pardubice jdou do vedení po brance Jiřího Smejkala.
Sparta vs. Pardubice, třetí semifinále extraligy.
Třinecká radost z vyrovnání.
Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Karlovy Vary - Třinec....
ONLINE: Sparta – Pardubice

Karlovy Vary – Třinec 2:3

7. 4. 2026 18:00
Konec zápasu
K. Vary : Třinec 2 : 3
(1 : 1, 0 : 1, 1 : 1)
11:46 O. Beránek (V. Jiskra, T. Dello), 48:35 R. Sapoušek (J. Černoch, J. Jaks)
16:29 L. Hudáček (T. Kundrátek, A. Nestrašil), 34:03 M. Roman (M. Adámek), 54:11 O. Kovařčík (M. Adámek)
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, A. Lukošik
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň

Vyloučení: 3:4, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:30

7. 4. 2026 19:15
Zápas probíhá
Sparta : Pardubice 0 : 1
(0 : 1, 0 : 0)
Góly:
Góly:
5:00 J. Smejkal (M. Kelemen)
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - J. Pospíšil
R. Will - L. Hájek, O. Mikliš - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, D. Rákos, J. Stránský - S. Fejes

Vyloučení: 1:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

