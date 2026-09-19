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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec - Plzeň 0:1, bleskový gól hostů, trefuje se Katic

Autor:
Sledujeme online   18:04

Hokejisté Třince slaví gól proti Kometě Brno. | foto: ČTK

Extraliga tento víkend netradičně pokračuje už v sobotu. Třinec, zatím jediný stoprocentní tým, hostí v předehrávce třetího kola hokejisty Plzně. Utkání začíná v 18 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Oceláři prožili na startu základní části dva zcela rozdílné zápasy. V Karlových Varech uspěli po výsledku 2:0, v pátek zase zvládli divokou přestřelku s Kometou.

ONLINE: Třinec - Plzeň

Předehrávku 3. kola extraligy sledujeme od 18 hodin

Vedli 2:0, pak prohrávali 2:5, ale nadechli se k obratu a dokráčeli k vítězství 6:5. Hattrickem se blýskl Daniel Voženílek, kariéru před domácím publikem uzavřeli Petr Vrána a Vladimír Dravecký.

Plzeň se do Třince přesunula rovnou z Olomouce, kde neudržela dvoubrankové vedení a také vinou kuriózní rozhodující trefy padla 2:3 v prodloužení.

Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni

V tabulce má zatím tři body, sezonu načala zvládnutým duelem s Libercem, který přetlačila 2:1 po samostatných nájezdech.

Tipsport extraliga 2026/27
19. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Třinec : Plzeň 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
0:23 D. Katic (D. MacPherson)
Sestavy:
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák
Sestavy:
J. Růžička - D. MacPherson, K. Rubins - I. Merežko, D. Malák - C. Robertson, J. Jeřábek - A. Čech - O. Rohlík, C. Lalancette, D. Katic - L. Strnad, M. Filip, A. Měchura - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, R. Žemlička, D. Simon - I. Sedláček

Vyloučení: 1:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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3. kolo

Kompletní los
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11. kolo

Kompletní los
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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 2 2 0 0 0 8:5 6
2. Rytíři KladnoKladno 2 1 1 0 0 7:5 5
3. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 1 0 4:3 4
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 4:3 3
6. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 6:6 3
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 0 0 1 5:5 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 0 1 1 0 4:4 3
9. HC Verva LitvínovLitvínov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. HC OlomoucOlomouc 2 0 1 0 1 5:7 2
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
14. HC Kometa BrnoKometa 2 0 0 0 2 6:8 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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