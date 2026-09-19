ONLINE: Třinec - Plzeň 0:1, bleskový gól hostů, trefuje se Katic

Oceláři prožili na startu základní části dva zcela rozdílné zápasy. V Karlových Varech uspěli po výsledku 2:0, v pátek zase zvládli divokou přestřelku s Kometou.
ONLINE: Třinec - Plzeň
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Vedli 2:0, pak prohrávali 2:5, ale nadechli se k obratu a dokráčeli k vítězství 6:5. Hattrickem se blýskl Daniel Voženílek, kariéru před domácím publikem uzavřeli Petr Vrána a Vladimír Dravecký.
Plzeň se do Třince přesunula rovnou z Olomouce, kde neudržela dvoubrankové vedení a také vinou kuriózní rozhodující trefy padla 2:3 v prodloužení.
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V tabulce má zatím tři body, sezonu načala zvládnutým duelem s Libercem, který přetlačila 2:1 po samostatných nájezdech.
0:23 D. Katic (D. MacPherson)
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák
J. Růžička - D. MacPherson, K. Rubins - I. Merežko, D. Malák - C. Robertson, J. Jeřábek - A. Čech - O. Rohlík, C. Lalancette, D. Katic - L. Strnad, M. Filip, A. Měchura - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, R. Žemlička, D. Simon - I. Sedláček
Vyloučení: 1:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž