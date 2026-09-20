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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Pardubice hostí Vary, Kladno vyráží do Liberce. Kometa ztrácí s Hradcem

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Sledujeme online   16:45aktualizováno  17:04

Pardubičtí hráči se radují z trefy proti Hradci, která ale byla odvolána. | foto: ČTK

Hokejová extraliga finišuje svůj první týden, v neděli má na programu neúplné třetí kolo. Pardubice čelí Karlovým Varům, Liberec hostí Kladno, do Vítkovic míří Litvínov. Všechna utkání od 17 hodin sledujeme v podrobných reportážích online.

České Budějovice zvládly bodovat v obou dosavadních duelech. Doma sice nejdříve padly v prodloužení s Mladou Boleslaví, poté však uspěly v Hradci. Nyní chtějí přidat druhou výhru proti Olomouci, která vůbec poprvé v sezoně vyráží na led soupeře.

Sledujte zápasy 3. kola extraligy ONLINE

Kometě se zatím nedaří, z výjezdů do Litvínova a Třince se vrátila domů s prázdnou. Před domácími fandy čelí Hradci, jenž má na kontě jednu výhru a jednu porážku.

Liberec v pátek nehrál, proto se pouští teprve do druhého utkání v sezoně. Na sever Čech přijíždí neporažené Kladno, jež vyzrálo na Vítkovice i Spartu.

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Souboj dvou týmů se shodným počtem bodů hostí Pardubice, kde Dynamo čelí Karlovým Varům. Oběma celkům se nevyvedlo první kolo, v pátek už však braly tři body.

Vítkovice mají za sebou stejně jako Liberec jen jedno kolo, případná výhra nad Litvínovem by je tak mohla katapultovat tabulkou vzhůru.

Třinec s Plzní předehrávaly třetí kolo už v sobotu, Oceláři ho po obratu ve třetí třetině nakonec zvládli lépe a potřetí v sezoně vyhráli (3:2). Naopak Sparta s Mladou Boleslaví mají na programu dohrávku až v úterý.

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3. kolo

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11. kolo

Kompletní los
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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 2 1 1 0 0 7:5 5
3. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 1 0 4:3 4
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 4:3 3
6. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 6:6 3
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 0 0 1 5:5 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Verva LitvínovLitvínov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. HC OlomoucOlomouc 2 0 1 0 1 5:7 2
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
14. HC Kometa BrnoKometa 2 0 0 0 2 6:8 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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