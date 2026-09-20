ONLINE: Pardubice hostí Vary, Kladno vyráží do Liberce. Kometa ztrácí s Hradcem

České Budějovice zvládly bodovat v obou dosavadních duelech. Doma sice nejdříve padly v prodloužení s Mladou Boleslaví, poté však uspěly v Hradci. Nyní chtějí přidat druhou výhru proti Olomouci, která vůbec poprvé v sezoně vyráží na led soupeře.
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Kometě se zatím nedaří, z výjezdů do Litvínova a Třince se vrátila domů s prázdnou. Před domácími fandy čelí Hradci, jenž má na kontě jednu výhru a jednu porážku.
Liberec v pátek nehrál, proto se pouští teprve do druhého utkání v sezoně. Na sever Čech přijíždí neporažené Kladno, jež vyzrálo na Vítkovice i Spartu.
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Souboj dvou týmů se shodným počtem bodů hostí Pardubice, kde Dynamo čelí Karlovým Varům. Oběma celkům se nevyvedlo první kolo, v pátek už však braly tři body.
Vítkovice mají za sebou stejně jako Liberec jen jedno kolo, případná výhra nad Litvínovem by je tak mohla katapultovat tabulkou vzhůru.
Třinec s Plzní předehrávaly třetí kolo už v sobotu, Oceláři ho po obratu ve třetí třetině nakonec zvládli lépe a potřetí v sezoně vyhráli (3:2). Naopak Sparta s Mladou Boleslaví mají na programu dohrávku až v úterý.