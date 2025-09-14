Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Hradec ztrácí v Kladně. Třinec přivítá Liberec

Autor:
Sledujeme online   15:45
První týden hokejové extraligy finišuje kompletním třetím kolem. Šlágr se hraje v Brně, kam přijíždí v repríze semifinále pražská Sparta. Do Třince se vydává Liberec, Pardubice se chtějí vrátit na vítěznou vlnu proti Mladé Boleslavi, hrají i další týmy. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Fotogalerie4

Brněnský gólman Stezka chytá střelu Sparty. | foto: ČTK

Po dvou úvodních kolech zůstávají stoprocentní jen tři týmy. A tento počet se v neděli s jistotu zúží.

Šestibodová Kometa totiž hostí Spartu, která rovněž nezaváhala. Jeden z těchto celků tak o bezchybný zápis přijde. Doposud ale oba jasně ukázaly svoji velkou sílu.

Sledujte 3. kolo extraligy ONLINE

Pražané zvládli napínavý duel v Budějovicích i tuhou bitvu s Třincem, Brno zase zdolalo Litvínov i Mladou Boleslav. Teď čelí v tradičně vyhroceném souboji klubu z hlavního města.

Daří se i Plzni, která má stejně jako výše zmínění na kontě maximální počet bodů. Vyhrála v Liberci i Olomouci, teď hraje poprvé doma. Čelí Motoru.

Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

Dvakrát vyhrály také Vítkovice, byť naposledy nad Kladnem až v nájezdech. A zatímco ve Varech nasázely hned sedm gólů, doma rozvlnily síť až v penaltovém rozstřelu.

V neděli se vydávají do Litvínova, jenž naopak do nové sezony nevstoupil vůbec dobře a spolu s Hradcem a Olomoucí leží na dně extraligové tabulky.

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Oba jeho nejbližší konkurenti ale třetí kolo hrají venku. Mountfield na ledě ambiciózního Kladna, Mora zase na západě Čech ve Varech.

Velký favorit na titul z Pardubic se po klopýtnutí v Liberci vrací do enteria arény, kde hostí Mladou Boleslav. Neméně nabitý Třinec vítá pro změnu Liberec.

Vstoupit do diskuse

3. kolo

Kompletní los

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 7:2 6
2. HC Sparta PrahaSparta 2 2 0 0 0 8:4 6
3. HC Kometa BrnoKometa 2 2 0 0 0 7:3 6
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 1 1 0 0 8:4 5
5. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 9:5 3
6. HC Oceláři TřinecTřinec 2 1 0 0 1 10:7 3
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 8:7 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 0 1 6:6 3
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 1 0 0 1 5:5 3
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 0 0 1 3:4 3
11. Rytíři KladnoKladno 2 0 0 1 1 1:3 1
12. HC Verva LitvínovLitvínov 2 0 0 0 2 2:8 0
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 0 0 0 2 4:11 0
14. HC OlomoucOlomouc 2 0 0 0 2 3:12 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Hradec ztrácí v Kladně. Třinec přivítá Liberec

Sledujeme online

První týden hokejové extraligy finišuje kompletním třetím kolem. Šlágr se hraje v Brně, kam přijíždí v repríze semifinále pražská Sparta. Do Třince se vydává Liberec, Pardubice se chtějí vrátit na...

14. září 2025  15:45

Na velikosti nezáleží. Český talent uhranul Minnesotu: Povedla se nám krádež!

Od většiny odborníků uslyšíte, že jde o nedostatek. Nebo dokonce tak výrazný problém, který mladé hokejisty automaticky znevýhodňuje v boji o místo v NHL. Adam Benák, jeden z největších českých...

14. září 2025  12:36

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Premium

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Fleury se ve čtyřiceti vrací do Pittsburghu. Aby v jeho dresu ukončil kariéru

Čtyřicetiletý hokejový brankář Marc-André Fleury se s kariérou symbolicky rozloučí v dresu Pittsburghu, se kterým třikrát získal Stanley Cup. Legendární Kanaďan oznámil po sezoně odchod do hokejového...

13. září 2025  20:57

Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

Liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach utrpěl v pátečním utkání 2. kola extraligy po nárazu do mantinelu poranění páteře a po chirurgickém zákroku jej čeká blíže nespecifikovaná pauze. V...

13. září 2025  14:52

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

V čase 51:05 šikovně tečoval střelu od modré a třetím gólem dokonal parádní obrat hokejistů Liberce v domácí bitvě s Pardubicemi. Útočník Adam Musil se výrazně zasloužil o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

Hokejisté Jihlavy vyhráli v předehrávaném utkání druhého kola první hokejové ligy na ledě Zlína 4:3. Rozhodující gól vstřelil Lotyš Edgars Kulda dvě minuty před koncem, třemi asistencemi se na výhře...

12. září 2025,  aktualizováno  23:36

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.