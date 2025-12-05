Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec hostí Liberec. Kometa ve šlágru čelí Spartě, Pardubice čeká Boleslav

Hokejová extraliga si na pátečního Mikuláše přichystala kompletní, sedmizápasovou nadílku. Program 29. kola otevře od 17 hodin atraktivní souboj druhého týmu se třetím, tedy Třince s Libercem. Hlavní hřeb večera ale začíná o hodinu později, kdy Kometa nastupuje k duelu s vedoucí Spartou. Čtvrté Pardubice hostí Boleslav, utrápené Vítkovice míří na led posledního Litvínova. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Třinecký útočník Oscar Flynn padá ve snaze probít se přes libereckého obránce Laytona Ahace. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sparta se náramně zvedla a v soutěži počínaje 26. říjnem prohrála jen dvakrát. V minulém týdnu navíc díky zodpovědným výkonům zdolala další favority z Pardubic (2:1P) a Třince (2:1). Teď je čeká mistrovská Kometa, na jejímž ledě zakončí sérii osmi venkovních zápasů.

Sledujte duely 29. kola hokejové extraligy ONLINE

Brňané jsou sedmí, na šlágr se ale dobře naladili v neděli. Při zápase v Boleslavi rychle dvakrát inkasovali a mířili za čtvrtou porážkou v řadě, jenže manko smazali a i díky skvělému výkonu čtyřbodového beka Libora Zábranského zvítězili 4:3. S Pražany má Kometa v sezoně vyrovnanou bilanci, na úvod doma vyhrála 2:0, pak v hlavním městě padla 1:4.

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Pakliže Sparta klopýtne, šanci opět si uzmout pozici lídra dostane druhý Třinec. Také Slezané po hrozivém měsíčním období bez bodu předvádí herní vzestup a do souboje s tabulkovým sousedem z Liberce jdou po drtivé výhře 6:1 nad Hradcem.

Bílí Tygři v sezoně ještě nevyhráli třikrát po sobě, přesto sbírají spíš vítězství a díky stabilní výkonnosti se posunuli do top čtyřky.

Tu momentálně uzavírají Pardubice, které si pohoršily po třech nezdarech z posledních čtyř utkání. Teď naráží na předposlední Boleslav, s kterou doma už od září 2022 neprohrály. Bruslaři do duelu vstupují po dvou z minulého týdne.

Hokej pro něj byl vším. Od „druhé“ smrti manažera Kusého uteklo už deset let

V momentálně nejhorším rozpoložení se nachází Vítkovice. Při předešlých čtyřech nepovedených kláních zapsaly hrozivé skóre 2:19. „Nevím, co se děje, jsme v takové spirále,“ nechápe kapitán Marek Hrivík, jehož týmu se nedaří v podstatě nic.

Proti Ostravanům nyní stojí poslední Litvínov, který nejprve třikrát v řadě zabodoval, jenže pak v podkrušnohorské bitvě podlehl 1:2 Karlovým Varům a na třináctou Boleslav ztrácí čtrnáct bodů. „Není lehké uhrát v extralize vítěznou sérii, ale my ji potřebujeme, abychom byli konkurenceschopní,“ ví kouč Jakub Petr.

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Zmíněná Energie je v úplně opačné situaci než Vítkovice. Zapsala čtyři triumfy za sebou bez jakékoli ztráty a poskočila na osmou příčku. Rozjetí Západočeši tentokrát měří síly s devátou Olomoucí, kterou ještě nezdolaly. Oba celky před kláním v Mattoni Areně dělí v tabulce jen skóre.

Na vlně se veze Kladno, které po třech výhrách na dvanácté pozice vystřídalo Boleslav, brankář Adam Brízgala přitom inkasoval pouze jednou, gól nedostal už 149 minut, přitom v každém z utkání čelil bezmála 40 střelám. Aktuální soupeř Středočechů z Hradce naopak v brankovišti tíží svízelná situace, tandem Škorvánek a Novotný se jim zranil. Mountfield vyhrál jediný z šesti posledních klání, jak si povede nyní?

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Ve zbylém utkání proti sobě hrají Plzeň a České Budějovice. Západočeši pětkrát po sobě neobdrželi víc jak dvě branky, přesto dvakrát prohráli. Stále ale drží solidní páté místo. Motor na led Indiánů přijíždí coby desátý celek pořadí.

29. kolo

Kompletní los

30. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. HC Oceláři TřinecTřinec 28 14 3 1 10 85:68 49
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
4. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 4 1 11 73:64 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. HC OlomoucOlomouc 29 13 1 2 13 63:75 43
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 29 11 3 2 13 71:85 41
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Bitvu Sparty s Třincem rozhodl sporný verdikt. Nechápeme, shodli se oba trenéři

Třinecký kapitán Martin Růžička poslouchá hlavního rozhodčího, který vysvětluje...

Hokejisté pražské Sparty v bitvě o první místo v extralize vyhráli v Třinci 2:1, když všechny tři góly padly v početní převaze. Jak domácí trenér Zdeněk Moták, tak hostující Patrik Martinec po utkání...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hokejovému Litvínovu už docházel dech, když mu první pomoc dala i legenda s příznačnou přezdívkou Kyslík. Hokejový mistr světa Robert Kysela se má spolu s Jiřím Šlégrem stát novým akcionářem klubu,...

5. prosince 2025

Jedu do Evropy. Za sny, řekl si Cosgrove. Teď rozdává radost v Olomouci

Mikko Petman (vlevo) z Plzně a Trevor Cosgrove z Olomouce se přetlačují.

Kdyby se neživil hokejem, prý by byl profesionálním golfistou. „Ale přiznám se, že v golfu nejsem dobrý,“ usmívá se Trevor Cosgrove. „Nicméně kdybych odmala nehrál hokej, začal bych s golfem mnohem...

5. prosince 2025  13:40

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL...

5. prosince 2025  13:13

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

Zacha dvěma góly jistil výhru Bostonu, Nečasovy body Coloradu nestačily

Český útočník Martin Nečas v akci proti New York Islanders.

Hokejový útočník Pavel Zacha se blýskl dvěma góly u výhry Bostonu 5:2 nad St. Louis. Bruins počtvrté v řadě nastoupili bez zraněného Davida Pastrňáka. Naopak v akci nechyběl Martin Nečas, jenž...

5. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  8:18

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

4. prosince 2025  13:35

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné...

4. prosince 2025  13:19

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Karel Vejmelka v bráně Utah Mammoth během duelu s Anaheim Ducks.

Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po...

4. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:10

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Jihlavy zvládli reprízu posledního finále první ligy, Zlín doma porazili 4:0 a na vedoucí Slavii po 28. kole ztrácejí už pouze pět bodů. Berani, kteří v pátek po deseti nezdarech za sebou...

3. prosince 2025  21:13

