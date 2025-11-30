ONLINE: Bitva o pozici lídra. Třinec hostí Spartu, druhé Pardubice bojují v Liberci

Sparta soutěži vévodí o dva body, navzdory páteční porážce v Českých Budějovicích (1:3), zároveň ale oproti hlavním soupeřům odehrané tři zápasy navíc. A teď míří do neoblíbeného Třince, do Werk Areny.
Oceláři před dvěma dny na svém ledě vítězstvím 5:2 nad Olomoucí zastavili sérii porážek na sedmi utkáních a po měsíci brali první body. Před soupeře se v neděli vyšvihnou pouze v případě úspěchu v základní hrací době.
Sledujte duely 28. kola hokejové extraligy ONLINE
Pozici lídra může obsadit i třetí z favoritů, pakliže uzme tři body a Sparta zároveň prohraje. Jenže Pardubice hrají v Liberci, na nějž v poslední době neumí. Kouč Filip Pešán se na lavičce Dynama pokouší poprvé zdolat svůj bývalý tým, který zatím soupeři uštědřil porážky 4:2 a 5:0. Bílé Tygry motivuje vidina posunu do top čtyřky, k němuž jim teď schází pouhý bod.
Právě to je výhoda, jakou drží čtvrtá, stabilně vystupující, Plzeň. Ta má oproti Severočechům ještě utkání k dobru, navíc hraje s jedenáctou Olomoucí, která vyhrála jen dvě z posledních devíti klání.
Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru
Za Indiány dál v pořadí postupně následují Hradec a České Budějovice. A i bitvu těchto tabulkových sousedů nabízí právě 28. kolo. Mountfield se po výborném období zasekl, v pátek po nezdaru ve východočeském derby s výsledkem 1:3 zapsal už čtvrtou prohru v řadě. Motor se naopak z krize už dřív vymanil, což naposledy jen potvrdil výhrou nad rozjetou Spartou.
Do tempa se chce dostat také se stále propastnou ztrátou třinácti bodů poslední Litvínov, který v podkrušnohorském derby hostí desáté Karlovy Vary.
Naději domácím dává páteční krasojízda proti Kometě, kterou Verva zničila poměrem 6:2 i díky čistému hattricku Davida Kašeho v rozmezí necelých deseti minut. Také Energie úřadujícího mistra zdolala, a to před týdnem. Skvělou formu pak potvrdila ještě proti Třinci a Vítkovicím.
Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil
Devátí Ostravané mohou být nadšení, že zase hrají doma, z tour po západu Čech si vedle porážky 1:4 od Varů odvezli také výprask 0:7 od Plzně. Nyní nastupují proti předposlednímu Kladnu, které naopak využilo výhody vlastního prostředí v předchozích dvou duelech s Litvínovem (2:1N) a Mladou Boleslaví (5:0).
Zbývající duel proti sobě svádí právě posledně zdevastované celky, Bruslaře a mistrovskou Kometu. Osmí Brňané padli už třikrát v řadě, dvanáctým Středočechům se s výjimkou posledního klání daří, z předchozích osmi klání sedmkrát bodovali.