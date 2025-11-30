Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Bitva o pozici lídra. Třinec hostí Spartu, druhé Pardubice bojují v Liberci

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
Ve 28. kole hokejové extraligy zuří mezi očekávanými uchazeči bitva o první místo tabulky. Kdokoli z tria Sparta, Pardubice a Třinec se v neděli může ujmout vedení. Pražané od 15 hodin čelí Slezanům na jejich ledě, Východočeši ve stejný čas nastupují k zápasu v Liberci. Poslední Litvínov hostí podkrušnohorské derby s Karlovými Vary (15.30) a kompletní program uzavírá od 17 hodin čtvrtá Plzeň v Olomouci. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Rozhodčí vylučuje sparťanského zadáka Davida Němečka za faul na Petra Sikoru. | foto: ČTK

Sparta soutěži vévodí o dva body, navzdory páteční porážce v Českých Budějovicích (1:3), zároveň ale oproti hlavním soupeřům odehrané tři zápasy navíc. A teď míří do neoblíbeného Třince, do Werk Areny.

Oceláři před dvěma dny na svém ledě vítězstvím 5:2 nad Olomoucí zastavili sérii porážek na sedmi utkáních a po měsíci brali první body. Před soupeře se v neděli vyšvihnou pouze v případě úspěchu v základní hrací době.

Sledujte duely 28. kola hokejové extraligy ONLINE

Pozici lídra může obsadit i třetí z favoritů, pakliže uzme tři body a Sparta zároveň prohraje. Jenže Pardubice hrají v Liberci, na nějž v poslední době neumí. Kouč Filip Pešán se na lavičce Dynama pokouší poprvé zdolat svůj bývalý tým, který zatím soupeři uštědřil porážky 4:2 a 5:0. Bílé Tygry motivuje vidina posunu do top čtyřky, k němuž jim teď schází pouhý bod.

Právě to je výhoda, jakou drží čtvrtá, stabilně vystupující, Plzeň. Ta má oproti Severočechům ještě utkání k dobru, navíc hraje s jedenáctou Olomoucí, která vyhrála jen dvě z posledních devíti klání.

Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

Za Indiány dál v pořadí postupně následují Hradec a České Budějovice. A i bitvu těchto tabulkových sousedů nabízí právě 28. kolo. Mountfield se po výborném období zasekl, v pátek po nezdaru ve východočeském derby s výsledkem 1:3 zapsal už čtvrtou prohru v řadě. Motor se naopak z krize už dřív vymanil, což naposledy jen potvrdil výhrou nad rozjetou Spartou.

Do tempa se chce dostat také se stále propastnou ztrátou třinácti bodů poslední Litvínov, který v podkrušnohorském derby hostí desáté Karlovy Vary.

Naději domácím dává páteční krasojízda proti Kometě, kterou Verva zničila poměrem 6:2 i díky čistému hattricku Davida Kašeho v rozmezí necelých deseti minut. Také Energie úřadujícího mistra zdolala, a to před týdnem. Skvělou formu pak potvrdila ještě proti Třinci a Vítkovicím.

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

Devátí Ostravané mohou být nadšení, že zase hrají doma, z tour po západu Čech si vedle porážky 1:4 od Varů odvezli také výprask 0:7 od Plzně. Nyní nastupují proti předposlednímu Kladnu, které naopak využilo výhody vlastního prostředí v předchozích dvou duelech s Litvínovem (2:1N) a Mladou Boleslaví (5:0).

Zbývající duel proti sobě svádí právě posledně zdevastované celky, Bruslaře a mistrovskou Kometu. Osmí Brňané padli už třikrát v řadě, dvanáctým Středočechům se s výjimkou posledního klání daří, z předchozích osmi klání sedmkrát bodovali.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

28. kolo

Kompletní los

47. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 29 13 4 1 11 87:72 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 26 13 2 3 8 79:58 46
3. HC Oceláři TřinecTřinec 26 13 3 1 9 78:65 46
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 26 12 3 3 8 69:50 45
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 27 13 0 5 9 68:64 44
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 26 11 4 1 10 68:56 42
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 27 11 3 2 11 78:74 41
8. HC Kometa BrnoKometa 26 12 1 3 10 71:71 41
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 27 11 3 2 11 70:77 41
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 26 12 1 2 11 65:69 40
11. HC OlomoucOlomouc 27 11 1 2 13 57:74 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 9 3 2 13 53:64 35
13. Rytíři KladnoKladno 27 8 3 4 12 68:81 34
14. HC Verva LitvínovLitvínov 27 5 2 2 18 51:87 21
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

ONLINE: Bitva o pozici lídra. Třinec hostí Spartu, druhé Pardubice bojují v Liberci

Sledujeme online
Rozhodčí vylučuje sparťanského zadáka Davida Němečka za faul na Petra Sikoru.

Ve 28. kole hokejové extraligy zuří mezi očekávanými uchazeči bitva o první místo tabulky. Kdokoli z tria Sparta, Pardubice a Třinec se v neděli může ujmout vedení. Pražané od 15 hodin čelí Slezanům...

30. listopadu 2025  14:50

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A záhadně zmizel

Premium
Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce...

Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a v Torontu ho zbožňovali. Jenže pak najednou zmizel.

30. listopadu 2025  12:29

Hertl položil San Jose dvěma góly, Nečas třikrát asistoval při kanonádě Colorada

Tomáš Hertl se raduje po svém druhém gólu v utkání proti San Jose.

Tomáš Hertl dvěma góly pozdravil své bývalé spoluhráče ze San Jose a výrazně přispěl k výhře Vegas 4:3. Jako třetí Čech v sezoně NHL nasbíral 20 bodů. V úvodním sobotním zápase Lídři soutěže z...

30. listopadu 2025  6:56,  aktualizováno  11:57

Litoměřice po obratu udržely druhé místo. Kolín jim je stále v patách

Litoměřický Šimon Jelínek slaví s fanoušky.

Hokejisté Litoměřic vyhráli ve 27. kole první ligy v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí po obratu 4:3 po samostatných nájezdech a udrželi se na druhém místě o bod před Kolínem, který zvítězil...

29. listopadu 2025  20:23

Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Vítkovický Jakub Zbořil si kryje kotouč před Mikkem Petmanem z Plzně.

Vítkovický obránce Jakub Zbořil dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Nicka Jonese v závěru pátečního utkání hokejové extraligy. Vynechá nedělní zápas...

29. listopadu 2025  17:17

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A...

29. listopadu 2025  11:52

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Zlínští fanoušci skandovali jeho jméno během zápasu i dlouho po něm, odnesl si cenu pro nejlepšího hráče domácího týmu. Bedřich Köhler, který dohrává úspěšnou kariéru v druholigovém Uherském Brodu,...

29. listopadu 2025  9:10

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Ondřej Palát z New Jersey se řítí před branku Buffala, kterou hájí Alex Lyon.

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli David...

28. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  29. 11. 8:21

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

Litvínovský David Kaše (vpravo) slaví gól s Nicolasem Hlavou gól proti Kometě.

Hokejová Kometa na kaši kvůli litvínovským bratrům Kašovým. Ondřej úřadujícího mistra demontoval čtyřmi asistencemi, jeho mladší sourozenec David dokonce hattrickem. Prvním extraligovým v kariéře! A...

29. listopadu 2025  6:59

Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po 26 dnech, po pěti zápasech venku, se hokejisté Třince vrátili domů. A vítězně. Ve 27. extraligovém kole porazili Olomouc 5:2. Ukončili tak svou nejhorší sérii za 31 sezon mezi elitou, kdy v sedmi...

28. listopadu 2025  21:27

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii

Zlínský gólman Daniel Huf zasahuje v utkání s Litoměřicemi.

Zlínští hokejisté porazili v předehrávce 27. kola první ligy vedoucí Slavii Praha 3:0 a ukončili sérii deseti porážek za sebou. V tabulce se Berani posunuli na 12. místo před Porubu, která má...

28. listopadu 2025  20:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.