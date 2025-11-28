ONLINE: Třinec rychle vede. Budějovice čelí Spartě, Pardubice čeká v derby Hradec

Tipsport extraliga 2025/26

Pátečnímu programu hokejové extraligy dominuje souboj mezi Pardubicemi a Hradcem. Třetí východočeské derby od 18 hodin zakončuje kompletní 27. kolo. To o hodinu dřív načíná duel krizí zmítaného Třince, který se proti Olomouci pokouší zastavit sérii porážek. Vedoucí Sparta hraje v Budějovicích, třetí Plzeň se střetává s pátým Libercem, poslední Litvínov pak doma bojuje proti Kometě. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Olomoucký útočník Jakub Orsava nádhernou střelou bekhendem překonává třineckého gólmana Marka Mazance. | foto: ČTK

Tabulka za lídrem ze Sparty, která odehrála nejvyšší počet zápasů v soutěži, je mimořádně naditá. Od druhého do osmého místa činí rozdíl pouhé dva body.

A tak právě druhé Dynamo a šestý Hradec odděluje před očekávaným derby pouhý bod. Pardubice do něj vstupují po dvou porážkách ve Vítkovicích a doma v prodloužení s Pražany. „Musíme se zresetovat,“ velí útočník Jakub Lauko. „Víme, co od Hradce čekat, hrají fakt dobře.“

Sledujte duely 27. kola hokejové extraligy ONLINE

I Mountfield si ale v poslední době nepočíná dobře. Po deseti vítězstvích z jedenácti zápasů třikrát narazil. Naposledy proti Mladé Boleslavi (0:1N). Na ledě rivala dostává ideální příležitost k probuzení, s motivací odčinit debakl 1:7 v úvodním kole. „Pevně věřím, že předvedeme náš nejlepší hokej, který umíme,“ doufá slovenský zadák Dávid Mudrák.

Bitka byla domluvená z rozbruslení, líčil Lauko. A Červenka? Lepší je jen Marchand

Východočeského souboje se pokusí využít Sparta, aby se na čele dál vzdálila. Celek z hlavního města je rozjetý, z posledních čtyř zápasů ztratil jen bod.

„Jsme sebevědomější a v situacích, kdy se potřebujeme prosadit, gól dáme. To se dřív nedařilo,“ míní obránce Jakub Sirota, jehož tým nyní hájí vítěznou sérii proti devátým Budějovicím. Ty zatím v listopadu marně vyhlíží první tříbodový zisk, posledně v Liberci padly 2:5.

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Nejhůř je ale, a to platí napříč extraligou, v Třinci. Tamní Oceláři sice drží čtvrtou příčku, už měsíc ale neviděli jediný bod, zapsali sedm porážek v řadě. „Bolí to a není tu jediný kluk, který by s tím byl v pohodě, musíme pracovat,“ burcuje kapitán Martin Růžička.

Slezané si alespoň odbyli šňůru venkovních utkání a pro dalších sedm duelů se mohou spolehnout na domácí prostředí. S nápravou mizérie by teď rádi začali proti Olomouci, které v sezoně nasázeli třináct gólů ve dvou střetech. Před zápasem jsou ale na koni právě Hanáci, naladili se úterní výhrou 2:1 nad Kometou.

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

V elitní čtyřce figuruje ještě Plzeň, která je jen vinou horšího skóre za Pardubicemi. Západočeši sází hlavně na obranu, v posledních třech domácích vystoupeních si však devatenácti brankami výrazně vylepšili ofenzivní statistiky. A tentokrát přivítají Liberec, který sbírá výhry, dosud ale neuspěl třikrát v řadě. Prolomí tuto bilanci?

Zajímavý středočeský duel hostí předposlední Kladno, které má šanci se na bod přiblížit dvanácté Boleslavi a tedy i poslednímu místu, co na konci sezony vynáší předkolo. Dosavadní dvě vzájemná klání ale zvládli Bruslaři, kteří pod koučem Miloslavem Hořavou také bodovali pětkrát po sobě.

Osmé Vítkovice po blamáži v Plzni (0:7) pokračují na západě Čech utkáním s Karlovými Vary, které proti Ostravanům ještě nebodovaly, v úterý ovšem ve „školním zápase“ zvládly souboj s Třincem 2:1.

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Jasně poslední Litvínov se zase poprvé v ročníku pokouší vyzrát na Kometu a stahovat třináctibodové manko na Kladno. Brňané na nepříjemný severočeský led vyráží napravit dvě porážky. Musí se ale obejít bez disciplinárně potrestaného útočníka Kristiána Pospíšila.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 25 12 2 3 8 67:49 43
4. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
7. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 26 11 3 2 10 69:73 41
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
Zobrazit více
Sbalit

