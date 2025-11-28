ONLINE: Třinec rychle vede. Budějovice čelí Spartě, Pardubice čeká v derby Hradec

Tabulka za lídrem ze Sparty, která odehrála nejvyšší počet zápasů v soutěži, je mimořádně naditá. Od druhého do osmého místa činí rozdíl pouhé dva body.
A tak právě druhé Dynamo a šestý Hradec odděluje před očekávaným derby pouhý bod. Pardubice do něj vstupují po dvou porážkách ve Vítkovicích a doma v prodloužení s Pražany. „Musíme se zresetovat,“ velí útočník Jakub Lauko. „Víme, co od Hradce čekat, hrají fakt dobře.“
I Mountfield si ale v poslední době nepočíná dobře. Po deseti vítězstvích z jedenácti zápasů třikrát narazil. Naposledy proti Mladé Boleslavi (0:1N). Na ledě rivala dostává ideální příležitost k probuzení, s motivací odčinit debakl 1:7 v úvodním kole. „Pevně věřím, že předvedeme náš nejlepší hokej, který umíme,“ doufá slovenský zadák Dávid Mudrák.
Východočeského souboje se pokusí využít Sparta, aby se na čele dál vzdálila. Celek z hlavního města je rozjetý, z posledních čtyř zápasů ztratil jen bod.
„Jsme sebevědomější a v situacích, kdy se potřebujeme prosadit, gól dáme. To se dřív nedařilo,“ míní obránce Jakub Sirota, jehož tým nyní hájí vítěznou sérii proti devátým Budějovicím. Ty zatím v listopadu marně vyhlíží první tříbodový zisk, posledně v Liberci padly 2:5.
Nejhůř je ale, a to platí napříč extraligou, v Třinci. Tamní Oceláři sice drží čtvrtou příčku, už měsíc ale neviděli jediný bod, zapsali sedm porážek v řadě. „Bolí to a není tu jediný kluk, který by s tím byl v pohodě, musíme pracovat,“ burcuje kapitán Martin Růžička.
Slezané si alespoň odbyli šňůru venkovních utkání a pro dalších sedm duelů se mohou spolehnout na domácí prostředí. S nápravou mizérie by teď rádi začali proti Olomouci, které v sezoně nasázeli třináct gólů ve dvou střetech. Před zápasem jsou ale na koni právě Hanáci, naladili se úterní výhrou 2:1 nad Kometou.
V elitní čtyřce figuruje ještě Plzeň, která je jen vinou horšího skóre za Pardubicemi. Západočeši sází hlavně na obranu, v posledních třech domácích vystoupeních si však devatenácti brankami výrazně vylepšili ofenzivní statistiky. A tentokrát přivítají Liberec, který sbírá výhry, dosud ale neuspěl třikrát v řadě. Prolomí tuto bilanci?
Zajímavý středočeský duel hostí předposlední Kladno, které má šanci se na bod přiblížit dvanácté Boleslavi a tedy i poslednímu místu, co na konci sezony vynáší předkolo. Dosavadní dvě vzájemná klání ale zvládli Bruslaři, kteří pod koučem Miloslavem Hořavou také bodovali pětkrát po sobě.
Osmé Vítkovice po blamáži v Plzni (0:7) pokračují na západě Čech utkáním s Karlovými Vary, které proti Ostravanům ještě nebodovaly, v úterý ovšem ve „školním zápase“ zvládly souboj s Třincem 2:1.
Jasně poslední Litvínov se zase poprvé v ročníku pokouší vyzrát na Kometu a stahovat třináctibodové manko na Kladno. Brňané na nepříjemný severočeský led vyráží napravit dvě porážky. Musí se ale obejít bez disciplinárně potrestaného útočníka Kristiána Pospíšila.