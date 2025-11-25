ONLINE: Vary hrají s Třincem nezvykle brzy, pak se chystá šlágr Pardubic se Spartou

Klání v Karlových Varech začíná už ve 12 hodin kvůli jeho tématice, Energie ho totiž věnuje žákům základních a středních škol z regionu.
„Je to pěkná akce pro děti, takhle brzo jsem asi nikdy nehrál, ale musíme tam nechat všechno a uspět,“ hlásil třinecký útočník Martin Růžička.
Sledujte zápasy 26. kola extraligy ONLINE
Po několikahodinové pauze pak začínají další zápasy, nejvíce láká souboj ambiciózních klubů a aspirantů na titul Pardubic a Sparty. Poslední vzájemný souboj zvládlo lépe Dynamo (6:3), od té doby se ale leccos především na straně Pražanů změnilo.
Zlepšili své výkony, vyhráli osm z uplynulých devíti utkání, a dokonce se vyhoupli na první místo tabulky. Pardubice jsou třetí.
|
Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády
Opačné starosti má Litvínov, který dál vysedává na dně. Nic se nezmění ani po dnešku, i kdyby třinácté Kladno porazil. Ztrácí na něj totiž stále propastných 12 bodů.
Tabulkoví sousedé na sebe naráží i v Liberci, kde osmí Bílí Tygři vítají deváté České Budějovice. Severočeši usilují o čtvrtou domácí výhru v řadě, Motor bodoval zase třikrát za sebou a naposledy zdolal Hradec.
Mountfield se chce vrátit na vítěznou vlnu proti Mladé Boleslavi, která pod vedením nového kouče Miloslava Hořavy vyhrála tři ze čtyř klání.
|
Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost
Mistrovská Kometa hostí trápící se Olomouc. Zatímco hosté čekají na výhru od 2. listopadu, Brno je v domácím prostředí nejlepším týmem extraligy.
Duel Plzně s Vítkovicemi, jenž uzavře 26. kolo, se hraje ve středu od 17.30.