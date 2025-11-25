Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vary hrají s Třincem nezvykle brzy, pak se chystá šlágr Pardubic se Spartou

Autor:
Sledujeme online   11:50
Úterní extraligový program 26. kola začíná už nezvykle brzo. Ve 12 hodin startuje duel mezi Karlovými Vary a Třincem, další utkání se hrají už tradičně od šesti večer. Nejvíce pozornosti přitahuje bitva dvou gigantů Pardubic a Sparty. Klíčový duel ve spodní části tabulky svede Kladno s Litvínovem. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Fotogalerie3

Školáci si na tribunách užívají utkání Karlových Varů proti Třinci. | foto: ČTK

Klání v Karlových Varech začíná už ve 12 hodin kvůli jeho tématice, Energie ho totiž věnuje žákům základních a středních škol z regionu.

„Je to pěkná akce pro děti, takhle brzo jsem asi nikdy nehrál, ale musíme tam nechat všechno a uspět,“ hlásil třinecký útočník Martin Růžička.

Sledujte zápasy 26. kola extraligy ONLINE

Po několikahodinové pauze pak začínají další zápasy, nejvíce láká souboj ambiciózních klubů a aspirantů na titul Pardubic a Sparty. Poslední vzájemný souboj zvládlo lépe Dynamo (6:3), od té doby se ale leccos především na straně Pražanů změnilo.

Zlepšili své výkony, vyhráli osm z uplynulých devíti utkání, a dokonce se vyhoupli na první místo tabulky. Pardubice jsou třetí.

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Opačné starosti má Litvínov, který dál vysedává na dně. Nic se nezmění ani po dnešku, i kdyby třinácté Kladno porazil. Ztrácí na něj totiž stále propastných 12 bodů.

Tabulkoví sousedé na sebe naráží i v Liberci, kde osmí Bílí Tygři vítají deváté České Budějovice. Severočeši usilují o čtvrtou domácí výhru v řadě, Motor bodoval zase třikrát za sebou a naposledy zdolal Hradec.

Mountfield se chce vrátit na vítěznou vlnu proti Mladé Boleslavi, která pod vedením nového kouče Miloslava Hořavy vyhrála tři ze čtyř klání.

Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost

Mistrovská Kometa hostí trápící se Olomouc. Zatímco hosté čekají na výhru od 2. listopadu, Brno je v domácím prostředí nejlepším týmem extraligy.

Duel Plzně s Vítkovicemi, jenž uzavře 26. kolo, se hraje ve středu od 17.30.

Vstoupit do diskuse

26. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

ONLINE: Vary hrají s Třincem nezvykle brzy, pak se chystá šlágr Pardubic se Spartou

Sledujeme online
Třinecký gólman Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Karlovým Varům.

Úterní extraligový program 26. kola začíná už nezvykle brzo. Ve 12 hodin startuje duel mezi Karlovými Vary a Třincem, další utkání se hrají už tradičně od šesti večer. Nejvíce pozornosti přitahuje...

25. listopadu 2025  11:50

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd

Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...

25. listopadu 2025  11:15

Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost

Sudí Daniel Pražák neuznává gól.

Nedělní duel mezi Litvínovem a Třincem nabídl řadu zajímavých událostí, mnoho z nich se řešilo i po jeho konci. Nejvíce hokejovým prostorem však rezonoval incident, do kterého se zapletl rozhodčí...

25. listopadu 2025  10:33

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...

25. listopadu 2025  9:47

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Tomáš Hertl se tlačí ke střele na Karla Vejmelku.

Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou...

25. listopadu 2025  5:50,  aktualizováno  6:34

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

David Rittich přijímá gratulace k čistému kontu od Kylea Palmieriho.

Zástup českých brankářů v hokejové NHL zapsal první nulu sezony. Ale ne díky Dostálovi, Vejmelkovi či Dobešovi, o kterých bývá slyšet nejvíc. S bezchybným výkonem se vytasil David Rittich, který...

24. listopadu 2025  13:20

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.