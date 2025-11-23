Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kladno hostí Spartu, Kometa hraje ve Varech. Zabere Třinec proti Litvínovu?

Autor: ,
Sledujeme online   15:45
Hokejová extraliga pokračuje na sedmi stadionech, nedělní program 25. kola může přinést i změnu na čele tabulky. Sparta hraje od 16 hodin na Kladně, Pardubice stojí proti Vítkovicím, Kometa nastupuje v Karlových Varech a vedoucí Třinec od 16.30 čelí poslednímu Litvínovu. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Kladenský Martin Procházka (vlevo) a Devin Shore ze Sparty | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Obhájci titulu se po slabším období zvedají. Kometa vyhrála třikrát za sebou, Jakub Flek (17+10) dotáhl na čele bodování Nicka Olesena. Karlovy Vary si naopak čtyřmi porážkami z posledních pěti kol zadělaly na problémy, zespodu už na ně tlačí Mladá Boleslav a Kladno.

25. kolo hokejové extraligy

Rytíři se chtějí vytáhnout na Spartu, která má stejně bodů (43) jako vedoucí Třinec, ale o tři odehrané zápasy více. Svěřenci kouče Nedvěda v pátek zvládli náročný duel proti Hradci (4:1), po dnešku je čekají ještě čtyři venkovní výjezdy.

V úterý zamíří ke šlágru kola do Pardubic, které rovněž promlouvají do boje o první příčku. Vítkovice ve čtvrtečním derby přetlačily Třinec, trenér Varaďa má na jejich střídačce v soubojích s bývalými zaměstnavateli velmi pozitivní bilanci 7:0. Přidá další vítězství?

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Liberec dál trápí nevyrovnané výkony, ani v jednou sezoně nevyhrál více než dvě utkání v řadě. Naopak rozjetý Hradec od začátku října padl jen dvakrát ze čtrnácti případů, na kluzištích soupeřů dokonce drží sérii osmi úspěchů po sobě.

Mladá Boleslav se po změně na trenérském postu zvedá. Zlepšila produktivitu, ze tří duelů po nástupu kouč Hořavy získala sedm bodů z devíti. Jak si povede proti Plzni, která se i nadále pyšní nejlepší defenzivou v extralize?

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Ve čtvrtek si zlepšila náladu sedmigólovým debaklem Litvínova. Poslední tým tabulky ztrácí na třinácté Kladno patnáct bodů, marně hledá jakoukoliv výraznější vzpruhu. Momentálně strádá i první Třinec, který vyšel s prázdnou pětkrát v řadě.

Nedělní program finišuje soubojem devátého s desátým. Olomouc se po pěti prohrách z posledních šesti utkání a domácím výprasku 1:7 od Hradce potřebuje nakopnout, České Budějovice chtějí navázat na páteční zvládnuté nájezdy proti Mladé Boleslavi.

Vstoupit do diskuse

25. kolo

Kompletní los

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Sparta PrahaSparta 26 12 3 1 10 77:65 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 23 11 4 0 8 65:49 41
5. HC Kometa BrnoKometa 23 12 1 3 7 66:60 41
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 24 10 2 2 10 71:67 36
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 8 2 2 12 50:58 30
13. Rytíři KladnoKladno 24 7 2 4 11 58:73 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

Noc českých gólmanů. Vladař, Vejmelka a Dostál mezi hvězdami, výhru slaví i Dobeš

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání proti New York Rangers.

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Daniel Vladař zastavil 32 střel hokejistů New Jersey, dovedl Philadelphii k vítězství 6:3 a byl vyhlášen třetí...

22. listopadu 2025  22:03,  aktualizováno  23. 11. 9:48

Chomutov předčil vedoucí Slavii, Sokolov nasázel Porubě osm branek. Zlín opět padl

Chomutovský Petr Chlán slaví svůj gól.

Hokejisté Chomutova pokračují v první lize v úspěšné sérii. Po středeční vysoké výhře 7:2 nad druhými Litoměřicemi si Piráti vyšlápli i na lídra soutěže, pražskou Slavii na jejím ledě porazili 4:1....

22. listopadu 2025  20:16

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Premium
Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924

Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů, o úchvatných vítězstvích a z nich tryskající bezbřehé radosti. A pak se v nich odehrávají scény tak...

22. listopadu 2025

Máš průšvih? Jdeme na kafe a dort. Jandač to se mnou uměl, říká šampion Gřegořek

Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Mistr světa. Titul z roku 2010 už mu nikdo nevezme. Ale Petr Gřegořek musí chvilku přemýšlet nad tím, kde má schovanou medaili a dres z památného šampionátu. „Jsou doma ve sklepě,“ vyhrkne po chvíli...

22. listopadu 2025  10:58

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, v prodloužení rozhodl Geekie

Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings.

Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu v pátek vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan...

22. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:49

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.

Za dva a půl měsíce se zde má rozehrát olympijský turnaj. Skutečně? Momentálně to tak úplně nevypadá. Místo nové a dokončené arény kolemjdoucí v Miláně stále vídají stavební stroje a dělníky. Práce...

21. listopadu 2025  16:34

Schleiss umazal vajíčko, proti Litvínovu skóroval hned dvakrát

Hokejisté Plzně slaví gól v duelu s Olomoucí.

Prolomil střelecké trápení a na vítězství s Litvínovem 7:2 se podílel hned dvěma zásahy. Pro Jana Schleisse se jednalo ve 24. kole o vůbec první branky této sezony.

21. listopadu 2025  15:26

Nejlepší tým v lize. Nečas září s hvězdami, kapitán líčí: Je neskutečné to sledovat

Hokejisté Colorada se radují z branky.

Jeden tým vládne všem, jeden jim všem káže. Upravená fráze z Pána prstenů sedí v NHL na hokejisty Colorada, kteří jsou po sedmé výhře za sebou v čele zámořské soutěže. Důvodem je především řádění...

21. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.