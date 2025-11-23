ONLINE: Kladno hostí Spartu, Kometa hraje ve Varech. Zabere Třinec proti Litvínovu?

Obhájci titulu se po slabším období zvedají. Kometa vyhrála třikrát za sebou, Jakub Flek (17+10) dotáhl na čele bodování Nicka Olesena. Karlovy Vary si naopak čtyřmi porážkami z posledních pěti kol zadělaly na problémy, zespodu už na ně tlačí Mladá Boleslav a Kladno.
25. kolo hokejové extraligy
Rytíři se chtějí vytáhnout na Spartu, která má stejně bodů (43) jako vedoucí Třinec, ale o tři odehrané zápasy více. Svěřenci kouče Nedvěda v pátek zvládli náročný duel proti Hradci (4:1), po dnešku je čekají ještě čtyři venkovní výjezdy.
V úterý zamíří ke šlágru kola do Pardubic, které rovněž promlouvají do boje o první příčku. Vítkovice ve čtvrtečním derby přetlačily Třinec, trenér Varaďa má na jejich střídačce v soubojích s bývalými zaměstnavateli velmi pozitivní bilanci 7:0. Přidá další vítězství?
|
Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře
Liberec dál trápí nevyrovnané výkony, ani v jednou sezoně nevyhrál více než dvě utkání v řadě. Naopak rozjetý Hradec od začátku října padl jen dvakrát ze čtrnácti případů, na kluzištích soupeřů dokonce drží sérii osmi úspěchů po sobě.
Mladá Boleslav se po změně na trenérském postu zvedá. Zlepšila produktivitu, ze tří duelů po nástupu kouč Hořavy získala sedm bodů z devíti. Jak si povede proti Plzni, která se i nadále pyšní nejlepší defenzivou v extralize?
|
Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost
Ve čtvrtek si zlepšila náladu sedmigólovým debaklem Litvínova. Poslední tým tabulky ztrácí na třinácté Kladno patnáct bodů, marně hledá jakoukoliv výraznější vzpruhu. Momentálně strádá i první Třinec, který vyšel s prázdnou pětkrát v řadě.
Nedělní program finišuje soubojem devátého s desátým. Olomouc se po pěti prohrách z posledních šesti utkání a domácím výprasku 1:7 od Hradce potřebuje nakopnout, České Budějovice chtějí navázat na páteční zvládnuté nájezdy proti Mladé Boleslavi.