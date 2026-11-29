Boleslav se po sérii porážek nadechla, v Litvínově zvítězila 5:0. Třinec vytěžil z posledních tří duelů jen dva body, po více než dvou měsících může přijít o průběžné vedení v tabulce.
24. kolo extraligy
Pardubice se i díky zvládnutému vzájemnému duelu (4:2) dotáhly zase o kousek blíž, od Ocelářů je dělí už jen dva body. V uplynulých čtyřech kolech nezaváhaly, Liberec ale doma neprohrál už sedmkrát v řadě.
České Budějovice naopak před vlastními fanoušky dvakrát po sobě klopýtl. Chuť si chtějí spravit proti Vítkovicím, které debakl 1:8 od Pardubic alespoň částečně odčinily proti Spartě (2:1 po nájezdech).
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Hradec Králové v Olomouci ukončil sérii tří porážek, zabrat potřebuje i doma. Litvínov po zdařilém období narazil proti Boleslavi, zpět v sestavě ale už má tahouny Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa.
Největší ofenzivní opory naopak schází Spartě, jejíž početná marodka se rozrostla také o Filipa Chlapíka i Michaela Špačka. Pět nezdarů z posledních šesti zápasů na pohodě rovněž nepřidává, třetí Plzeň navíc přijíždí ve velmi dobré formě.
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Karlovy Vary doplácí na trápení v útoku. V uplynulých devíti kolech se zmohly jen na patnáct branek, hned sedmkrát prohrály. Rozstřílí se proti poslední Olomouci, nejhoršímu celku na venkovních stadionech?
Kometa je desátá, stále se marně snaží vytvořit si komfortní náskok nad soupeře pod sebou. Kladno si vede o poznání lépe, v tabulce nadále plní roli nejbližšího pronásledovatele odskočeného vedoucího dua.