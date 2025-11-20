Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň dotáhla Litvínov, Oceláři přišli v derby o vedení. Dynamo čeká Vary

Autor:
Sledujeme online   17:15aktualizováno  17:55
Čtvrteční večer vyplňují tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Třinec hraje od 17.30 ve Vítkovicích, ve stejný čas startuje duel Plzně proti Litvínovu. Do Pardubic pak vyráží Karlovy Vary. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Vítkovický obránce Samuel Kňažko padá po střetu s třineckým Richardem Nedomlelem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Oceláři na přelomu září a října vyhráli 13 ze 14 utkání, poté ovšem čtyřikrát za sebou prohráli, a to vždy v základní hrací době. Jejich náskok na čele tabulky se ztenčil na dva body.

„Víme, že nám teď něco chybí, ale panikařit nechceme. Tvrdou prací se nám to zase vrátí,“ věří útočník Oscar Flynn. Třinec se chce nakopnout proti osmým Vítkovicím.

Sledujte tři extraligové předehrávky ONLINE

Ve zcela opačném rozpoložení jsou nyní Pardubice. Dynamo třikrát za sebou vyhrálo a nyní má šanci se posunout na druhé místo. Východočechům se proti Varům dlouhodobě daří, porazili je v 11 z posledních 12 zápasů.

Plzeň po dvou porážkách ve vyrovnané extralize spadla pořadím o něco níže, nyní hostí poslední Litvínov, proti kterému se jí doma nevede příliš dobře. S Vervou zde prohrála čtyřikrát za sebou.

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Litvínov je ovšem beznadějně poslední, na třinácté Kladno ztrácí už 15 bodů a Severočeši dokázali naplno bodovat jen v jednom z posledních 17 utkání.

„Propast tam sice je, ale na druhou stranu, kdybychom byli schopní uhrát zápasy s Kladnem nebo Boleslaví, najednou se propast zase bude rychle zkracovat. Pořád není důvod k panice,“ říká brankář Pavel Čajan.

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
3. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
4. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

ONLINE: Plzeň dotáhla Litvínov, Oceláři přišli v derby o vedení. Dynamo čeká Vary

Sledujeme online
Vítkovický obránce Samuel Kňažko padá po střetu s třineckým Richardem...

Čtvrteční večer vyplňují tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Třinec hraje od 17.30 ve Vítkovicích, ve stejný čas startuje duel Plzně proti Litvínovu. Do Pardubic pak vyráží Karlovy Vary....

20. listopadu 2025  17:15

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  8:08

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.