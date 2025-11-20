ONLINE: Plzeň dotáhla Litvínov, Oceláři přišli v derby o vedení. Dynamo čeká Vary

Oceláři na přelomu září a října vyhráli 13 ze 14 utkání, poté ovšem čtyřikrát za sebou prohráli, a to vždy v základní hrací době. Jejich náskok na čele tabulky se ztenčil na dva body.
„Víme, že nám teď něco chybí, ale panikařit nechceme. Tvrdou prací se nám to zase vrátí,“ věří útočník Oscar Flynn. Třinec se chce nakopnout proti osmým Vítkovicím.
Sledujte tři extraligové předehrávky ONLINE
Ve zcela opačném rozpoložení jsou nyní Pardubice. Dynamo třikrát za sebou vyhrálo a nyní má šanci se posunout na druhé místo. Východočechům se proti Varům dlouhodobě daří, porazili je v 11 z posledních 12 zápasů.
Plzeň po dvou porážkách ve vyrovnané extralize spadla pořadím o něco níže, nyní hostí poslední Litvínov, proti kterému se jí doma nevede příliš dobře. S Vervou zde prohrála čtyřikrát za sebou.
|
Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka
Litvínov je ovšem beznadějně poslední, na třinácté Kladno ztrácí už 15 bodů a Severočeši dokázali naplno bodovat jen v jednom z posledních 17 utkání.
„Propast tam sice je, ale na druhou stranu, kdybychom byli schopní uhrát zápasy s Kladnem nebo Boleslaví, najednou se propast zase bude rychle zkracovat. Pořád není důvod k panice,“ říká brankář Pavel Čajan.