Největší pozornost poutá souboj prvního s druhým. Náskok Ocelářů na Pardubice se smrskl na pět bodů, úvodní vzájemný duel v této sezoně ovládli úřadující šampioni 5:4 v prodloužení. Kdo uspěje tentokrát?
23. kolo extraligy
Plzeň doma ztratila jen dvě utkání, ve vyrovnané tabulce poskočila na čtvrtou příčku. Kometu i nadále tíží nekonzistentní výkony, v úterý ale doma vynulovala Spartu (3:0).
Ani Pražané se stále nedokážou naplno nakopnout, kouč Patrik Augusta byl po porážce v Brně znovu kritický. Co napravovat mají i dvanácté Vítkovice, které se potřebují oklepat z výprasku 1:8 s Pardubicemi.
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Litvínov i přes početnou marodku vítězí. Září hlavně David Kaše, jenž ke třem úspěchům v řadě přispěl osmi body (4+4). Mladá Boleslav se naopak trápí, z posledních sedmi zápasů zvládla jediný.
V úterý nestačila na Kladno, které se drží na třetí pozici, o čtyři body před Plzní. Karlovy Vary se propadly na sedmé místo, doplácí především na slabší ofenzivu a nižší produktivitu očekávaných tahounů.
Olomouc zůstává poslední, na třináctou Boleslav ztrácí dva body. Hradec z posledních jedenácti utkání dovedl k vítěznému konci jen tři, v uplynulém týdnu podlehl Kladnu, Vítkovicím i Třinci.