Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Olomouc ve sváteční dohrávce prohrává s Hradcem. Trefil se Radil

Autor:
Sledujeme online   18:08
Netradičně i v pondělí večer se hraje hokejová extraliga. Program 23. kola o státním svátku završí duel Olomouce s Hradcem Králové, dvou týmů ve zcela odlišném rozpoložení. Zatímco domácí ztratili čtyři z posledních pěti klání, Východočeši usilují o páté vítězství v řadě a posun na druhé místo v tabulce. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Hradecký Petr Kalina se snaží udržet puk v utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Poslední měsíc a půl nemá v soutěži nikdo lepší formu než rozjetý, zatím čtvrtý Mountfield. Z posledních patnácti kol vytěžil výtečných 36 bodů, o sedm víc než aktuální lídr z Třince, za který se v případě jakéhokoli triumfu zařadí v celkové tabulce.

ONLINE: Olomouc vs. Hradec Králové

Dohrávku 23. kola hokejové extraligy sledujeme podrobně.

Na Hanou dorazil Hradec se sérií čtyř výher, a to bez ztráty bodu. Nezastavila ho ani reprezentační pauza, po níž si poradil doma 3:0 s Vítkovicemi, vcelku hladce. Brankáři Stanislavu Škorvánkovi stačilo třináct zásahů k už páté vychytané nule v sezoně.

„Teď nás ale čeká hodně nepříjemný soupeř, prostředí v Olomouci je dost specifické, hraje se tam asi nejhůř v lize,“ popisuje slovenský gólman pro klubový web. „Je tam strašná zima!“ doplnil ho útočník Alex Tamáši.

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Právě k síle Plecharény se mohou domácí obracet, na vlastní stadion se vrací poprvé od 31. října, kdy tu padli 1:4 se Spartou. Vedle toho zapsali v uplynulých pěti střetech ještě porážky na ledě posledního Litvínova (0:1), v Liberci (2:4) a naposledy v Mladé Boleslavi (1:4). Uspěli pouze 3:2 ve Vítkovicích.

Proto Olomouci po dřívějším útoku na top čtyřku pořadí nyní patří až desáté místo. Východočeský protivník navíc venku drží další úspěšnou šňůru, která trvá sedm zápasů.

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

„My se ale díváme hlavně na sebe,“ upozorňuje útočník Petr Fridrich. „Tabulka je strašně vyrovnaná, takže není třeba na ni koukat. Soustředíme se, abychom předváděli dobré výkony a vyhrávali.“

Zastaví Mora úspěšnou sérii soupeře ve formě?

Tipsport extraliga 2025/26
17. 11. 2025 18:00
Zápas probíhá
Olomouc : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
5:17 L. Radil (P. Miškář)
Sestavy:
O. Cichoň - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, M. Hrádek - D. Řezníček, A. Rašner - E. Stella - P. Fridrich, R. Macuh, J. Orsava - R. Krastenbergs, V. Čacho, J. Navrátil - S. Kusko, L. Nahodil, K. Plášek - L. Anděl, O. Najman, O. Matýs - J. Doktor
Sestavy:
S. Škorvánek - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - O. Dlapa, R. Pilař - P. Šenkeřík - J. Perret, A. Tamáši, J. Pour - M. Kohout, K. Klíma , A. Jergl - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - P. Hašek, C. Bunnaman, M. Nenonen - D. Kusý

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
3. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

17. listopadu 2025  18:08

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nečas se v NHL posunul na druhé místo mezi střelci, Hertl a Hronek asistovali

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól proti Anaheim Ducks.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:45

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

16. listopadu 2025  15:15,  aktualizováno  20:05

Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Hokejový brankář Nick Malík bude nadále působit v extraligové Plzni. Podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém...

16. listopadu 2025  17:11

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.