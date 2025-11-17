ONLINE: Olomouc ve sváteční dohrávce prohrává s Hradcem. Trefil se Radil

Poslední měsíc a půl nemá v soutěži nikdo lepší formu než rozjetý, zatím čtvrtý Mountfield. Z posledních patnácti kol vytěžil výtečných 36 bodů, o sedm víc než aktuální lídr z Třince, za který se v případě jakéhokoli triumfu zařadí v celkové tabulce.
ONLINE: Olomouc vs. Hradec Králové
Dohrávku 23. kola hokejové extraligy sledujeme podrobně.
Na Hanou dorazil Hradec se sérií čtyř výher, a to bez ztráty bodu. Nezastavila ho ani reprezentační pauza, po níž si poradil doma 3:0 s Vítkovicemi, vcelku hladce. Brankáři Stanislavu Škorvánkovi stačilo třináct zásahů k už páté vychytané nule v sezoně.
„Teď nás ale čeká hodně nepříjemný soupeř, prostředí v Olomouci je dost specifické, hraje se tam asi nejhůř v lize,“ popisuje slovenský gólman pro klubový web. „Je tam strašná zima!“ doplnil ho útočník Alex Tamáši.
Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody
Právě k síle Plecharény se mohou domácí obracet, na vlastní stadion se vrací poprvé od 31. října, kdy tu padli 1:4 se Spartou. Vedle toho zapsali v uplynulých pěti střetech ještě porážky na ledě posledního Litvínova (0:1), v Liberci (2:4) a naposledy v Mladé Boleslavi (1:4). Uspěli pouze 3:2 ve Vítkovicích.
Proto Olomouci po dřívějším útoku na top čtyřku pořadí nyní patří až desáté místo. Východočeský protivník navíc venku drží další úspěšnou šňůru, která trvá sedm zápasů.
Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů
„My se ale díváme hlavně na sebe,“ upozorňuje útočník Petr Fridrich. „Tabulka je strašně vyrovnaná, takže není třeba na ni koukat. Soustředíme se, abychom předváděli dobré výkony a vyhrávali.“
Zastaví Mora úspěšnou sérii soupeře ve formě?
O. Cichoň - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, M. Hrádek - D. Řezníček, A. Rašner - E. Stella - P. Fridrich, R. Macuh, J. Orsava - R. Krastenbergs, V. Čacho, J. Navrátil - S. Kusko, L. Nahodil, K. Plášek - L. Anděl, O. Najman, O. Matýs - J. Doktor
S. Škorvánek - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - O. Dlapa, R. Pilař - P. Šenkeřík - J. Perret, A. Tamáši, J. Pour - M. Kohout, K. Klíma , A. Jergl - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - P. Hašek, C. Bunnaman, M. Nenonen - D. Kusý
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž