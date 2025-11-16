ONLINE: Litvínov vede nad Pardubicemi, Sparta se vydává do Plzně, Brno do Třince

Úřadující šampion z Brna čelí svému předchůdci na mistrovském trůnu Třinci. Oceláři vedou tabulku, ale poslední tři zápasy prohráli. Naposledy v pátek podlehli 3:5 na ledě předposledního Kladna.
Kometě, která hraje extraligový zápas po dvou týdnech, patří sedmé místo. Po sérii tří porážek naposledy zdolala České Budějovice 4:3 v prodloužení. V prvním vzájemném souboji v sezoně na konci září zvítězil Třinec 1:0.
Třetí Sparta se utkává se čtvrtou Plzní, kde vyhrála už čtyřikrát za sebou. Oba týmy mají shodně 37 bodů a ztrácejí bod na druhý Hradec. Oba celky ale v posledním kole prohrály.
Což však neplatí o Litvínovu s Pardubicemi, oba týmy měří své síly ve vzájemném souboji na severu Čech. Verva potřebuje bodovat, aby se dotáhla na unikající třináctku týmů.
Také Mladá Boleslav by ráda sbírala body pravidelněji, poslední klíčové zápasy s tabulkovými sousedy zvládla. Stále je však jen dvanáctá a nyní čelí Liberci, jenž se díky dvěma výhrám vyšvihl na páté místo.
Duel jedenáctých Varů a třináctého Kladna dotváří nedělní program 23. kola, které začalo už ve středu, kdy Vítkovice přemohly 4:2 České Budějovice.
Souboj Olomouce s Hradcem Králové se odehraje až v pondělí od 18 hodin.