ONLINE: Boleslav při Hořavově návratu ztrácí s Olomoucí. Třinec hraje na Kladně

Hořava oficiálně převzal Mladou Boleslav minulý týden ve středu a s ohledem na reprezentační přestávku tak měl více než týden na to, aby poznal nové svěřence.
Sledujte 22. kolo hokejové extraligy ONLINE
Bruslaři jsou dvanáctí, vyhráli dva z posledních tří zápasů. S Hanáky v této sezoně prohráli 1:3, celkově proti Olomouci nezvládli tři z posledních čtyř zápasů. Tým Róberta Petrovického předevčírem prohrál v předehrávce 24. kola 2:4 v Liberci.
Právě Severočeši vítají Spartu, jež ve středu padla bez řady hráčů základního kádru v osmifinále Ligy mistrů v Zugu 0:6. Pražané v Liberci zahajují sérii osmi extraligových zápasů na kluzištích soupeřů. S Libercem se navíc utkali v neděli a doma vyhráli 4:3 v prodloužení. Aktuálně jsou druzí, odehráli ale o tři utkání víc než Třinec nebo třetí Plzeň.
Oceláři mají v čele tabulky šestibodový náskok, o vedení tak nepřijdou ani v případě nezdaru na kladenském ledě. Slezané před reprezentační pauzou prohráli v Hradci Králové a doma s Pardubicemi. S bilancí dvou porážek v zádech jdou do utkání i Rytíři.
Zlepšit výsledky se snaží i České Budějovice, které prohrály sedm z posledních devíti zápasů. Ve středu Motor neuspěl ve Vítkovicích (2:4). Poslední Litvínov je na tom ještě hůře, prohrál 13 z posledních 15 zápasů a venku neuspěl osmkrát v řadě. Od začátku sezony dokázala Verva uspět jen v Liberci.
Druhá Plzeň usiluje v západočeském derby na ledě Karlových Varů o čtvrtou výhru za sebou, v extralize porazila Energii třikrát v řadě. V sezoně je navíc zatím nejúspěšnějším týmem na kluzištích soupeřů, bodovala v devíti z deseti utkání a sedm z nich vyhrála. S nulou odjela pouze z Brna.
V posledním pátečním utkání se utkávají tabulkoví sousedé Hradec Králové a Vítkovice. Oba týmy zatím získaly shodně 35 bodů, Mountfield je pátý zásluhou lepšího skóre. Navíc odehrál o dva zápasy méně.
Duel Pardubic s brněnskou Kometou se odehraje až 21. ledna.