Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Boleslav při Hořavově návratu ztrácí s Olomoucí. Třinec hraje na Kladně

Autor: ,
Sledujeme online   17:20aktualizováno  17:40
Hokejová extraliga nabízí porci šesti zápasů 22. kola. V něm se do soutěže vrací trenér Miloslav Hořava, jeho Mladá Boleslav čelí od 17.30 Olomouci. O půl hodiny později začíná západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní, lídr z Třince se představuje na Kladně, Sparta míří do Liberce. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Kladno, 10.9. 2025, Rytíři Kladno - Mladá Boleslav, 1. kolo hokejové extraligy. Boleslav slaví gól Tomáše Mazury (druhý zprava). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hořava oficiálně převzal Mladou Boleslav minulý týden ve středu a s ohledem na reprezentační přestávku tak měl více než týden na to, aby poznal nové svěřence.

Sledujte 22. kolo hokejové extraligy ONLINE

Bruslaři jsou dvanáctí, vyhráli dva z posledních tří zápasů. S Hanáky v této sezoně prohráli 1:3, celkově proti Olomouci nezvládli tři z posledních čtyř zápasů. Tým Róberta Petrovického předevčírem prohrál v předehrávce 24. kola 2:4 v Liberci.

Právě Severočeši vítají Spartu, jež ve středu padla bez řady hráčů základního kádru v osmifinále Ligy mistrů v Zugu 0:6. Pražané v Liberci zahajují sérii osmi extraligových zápasů na kluzištích soupeřů. S Libercem se navíc utkali v neděli a doma vyhráli 4:3 v prodloužení. Aktuálně jsou druzí, odehráli ale o tři utkání víc než Třinec nebo třetí Plzeň.

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Oceláři mají v čele tabulky šestibodový náskok, o vedení tak nepřijdou ani v případě nezdaru na kladenském ledě. Slezané před reprezentační pauzou prohráli v Hradci Králové a doma s Pardubicemi. S bilancí dvou porážek v zádech jdou do utkání i Rytíři.

Zlepšit výsledky se snaží i České Budějovice, které prohrály sedm z posledních devíti zápasů. Ve středu Motor neuspěl ve Vítkovicích (2:4). Poslední Litvínov je na tom ještě hůře, prohrál 13 z posledních 15 zápasů a venku neuspěl osmkrát v řadě. Od začátku sezony dokázala Verva uspět jen v Liberci.

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Druhá Plzeň usiluje v západočeském derby na ledě Karlových Varů o čtvrtou výhru za sebou, v extralize porazila Energii třikrát v řadě. V sezoně je navíc zatím nejúspěšnějším týmem na kluzištích soupeřů, bodovala v devíti z deseti utkání a sedm z nich vyhrála. S nulou odjela pouze z Brna.

V posledním pátečním utkání se utkávají tabulkoví sousedé Hradec Králové a Vítkovice. Oba týmy zatím získaly shodně 35 bodů, Mountfield je pátý zásluhou lepšího skóre. Navíc odehrál o dva zápasy méně.

Duel Pardubic s brněnskou Kometou se odehraje až 21. ledna.

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

ONLINE: Boleslav při Hořavově návratu čelí Olomouci. Vedoucí Třinec hraje na Kladně

Sledujeme online
Kladno, 10.9. 2025, Rytíři Kladno - Mladá Boleslav, 1. kolo hokejové extraligy....

Hokejová extraliga nabízí porci šesti zápasů 22. kola. V něm se do soutěže vrací trenér Miloslav Hořava, jeho Mladá Boleslav čelí od 17.30 Olomouci. O půl hodiny později začíná západočeské derby mezi...

14. listopadu 2025  17:20

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....

14. listopadu 2025  16:50

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.

14. listopadu 2025  16:08

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ve druhé nejvyšší soutěži odkoučoval stovky zápasů, ovšem nikdy nevedl tým, který cílí na baráž o hokejovou extraligu. Tuto šanci dostal Martin Janeček teprve ve Zlíně. Premiéra na střídačce mu ale...

14. listopadu 2025  13:31

Hattrick? Díky, odmítám! Čtyřbodový Nečas nechal skórovat kapitána: Nahraju mu vždy

Martin Nečas z Colorado Avalanche se prosadil v zápase s Buffalo Sabres,...

Od Calea Makara obdržel skvostný pas za obranu Buffala. Času na zakončení měl hodně, párkrát ještě stihl zamíchat hokejkou a gólmana překonal nekompromisně střelou do horního růžku. Po pouhých 52...

14. listopadu 2025  13:20

Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...

Konečně došlo k posunu. Navíc takovému, který si nejspíš sám přál. Zprávy ze zámoří hovoří jasně: spojení Davida Kämpfa a Toronta se nachýlilo ke konci. Český hokejista se v NHL stane volným hráčem....

14. listopadu 2025  12:30

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa svou první z celkově tří...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!

Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew...

Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci...

13. listopadu 2025  17:35

Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele

GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...

13. listopadu 2025  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.