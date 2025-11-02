ONLINE: Šlágr kola, Třinec hostí Pardubice. Sparta vítá Boleslav, Brno touží po odvetě

Nedělní sada zápasů je poslední před reprezentační přestávkou. Souboj prvního Třince se třetími Pardubicemi slibuje dramatické střetnutí dvou velkých adeptů na titul.
Oceláři kralují extralize s devíti bodovým náskokem před druhou Plzní, která hraje na ledě třináctého Kladna. Právě na půdě Rytířů se jí výjimečně daří, vyhrála na ní posledních jedenáct zápasů.
Sledujte zápasy 21. extraligového kola ONLINE
Naopak nevalné vzpomínky má Kometa na České Budějovice. Na konci září jim totiž podlehla vysoko 0:8. Šanci na reparát má od 17 hodin.
Sparta se dostala z nejhoršího a v současnosti jí patří už pátá příčka v tabulce, navíc je jen dva body za druhou Plzní. Další posun vzhůru tak může udělat po dnešním klání v O2 areně proti Mladé Boleslavi.
Poslední Litvínov už předvádí zlepšené výkony, z posledních čtyř duelů bral pět bodů, přičemž proti Boleslavi i Spartě prohrál jen o gól. Stíhací jízda Vervy za play off pokračuje doma proti šestému Hradci.
Hrají také dva celky z východu republiky, do Vítkovic přijíždí Olomouc, která ještě nedávno sahala po první čtyřce, ale po dvou porážkách klesla až na desáté místo.
Dohrávka tohoto kola mezi Karlovými Vary a Libercem je naplánována až na 30. ledna.