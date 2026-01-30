Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vary druhý den po sobě čelí Liberci, Kometa hraje s Budějovicemi

Před startem olympijské přestávky už zbývá odehrát jen čtyři extraligové zápasy. Dva z nich v rámci pátečního programu, od 18 hodin nastupují druhý den v řadě proti sobě Karlovy Vary a Liberec, Kometa hostí České Budějovice. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Karlovarský brankář Daniel Král se snaží zasáhnout v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Čtvrteční duel Varů a Liberce rozhodly až samostatné nájezdy, vítězství domácích poměrem 3:2 zajistil ve druhé sérii lotyšský útočník Haralds Egle, který předtím vstřelil i důležitý gól na 2:2.

Program hokejové extraligy

Nikdo další se v dovednostní disciplíně neprosadil, oba týmy se o den později potkávají znovu, tentokrát v dohrávce 21. kola.

Mají velice solidní formu, shodně osmdesát bodů, společně i s dalšími soupeři bojují o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále. Západočeši jsou momentálně třetí, Bílí Tygři druzí.

Ty vole, fantastický! Komentátor ČT se neudržel, parádou ho oslnil mladík Tomek

V Brně se naopak střetávají mužstva, kterým se poslední dobou tolik nedaří. Kometa ztratila tři z posledních pěti zápasů, v úterý se v Plzni ani neprosadila (0:4).

V tabulce je osmá, s největší pravděpodobností bude v play off muset cestu za obhajobou mistrovského titulu zahájit už v předkole, na čtvrtou pozici ztrácí jedenáct bodů.

České Budějovice se musí dívat pod sebe, na třináctou Mladou Boleslav mají jen tříbodový náskok. Táhnou za sebou sérii čtyř porážek, v neděli je ještě čeká souboj se Spartou v O2 areně.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
