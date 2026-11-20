Karlovy Vary třetí sezonu v řadě pořádají zápas pro školáky. V tabulce se propadly na osmou příčku, zvládly jediné z posledních pěti utkání. Zabrat potřebují i předposlední Vítkovice.
20. kolo extraligy
Plzeň v extralize vyhrála pětkrát v řadě, v úterý se rozloučila s Ligou mistrů. V osmifinále nestačila na Davos, Pardubice naopak přes SaiPu přešly mezi nejlepší osmičku.
V domácí soutěži zůstávají druhé, jejich ztráta na vedoucí Třinec narostla už na dvanáct bodů. Oceláři ve středu otočili duel s Olomoucí, tentokrát hrají v Litvínově, za který poprvé nastupuje Ondřej Najman.
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Stejně bodů jako jedenáctý Litvínov (21) má i dvanáctá Mladá Boleslav. Jen o tři body vpředu se drží Kometa, její dnešní soupeř, který schytal šestigólový příděl v Hradci Králové. „Není tam nic pozitivního, dostáváme do držky,“ ulevil si trenér a majitel Libor Zábranský.
Olomouc se mírně zvedá, ale stále se krčí na dně tabulky, s tříbodovou ztrátou na Vítkovice. Liberec je devátý, strádá především na venkovních stadionech, kde neuspěl pětkrát po sobě.
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