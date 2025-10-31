ONLINE: Lídr čelí Hradci, Kometa hraje s Plzní. Přiblíží se Litvínov Boleslavi?

Královéhradečtí sice naposledy před svými diváky nečekaně podlehli Karlovým Varům, ale byla to jejich jediná prohra za posledních devět zápasů. A navíc ji hned odčinili úterním triumfem na ledě mistrovské Komety.
Zápasy 20. kola hokejové extraligy ONLINE
S Třincem měří síly poprvé v sezoně, duel 7. kola byl kvůli rozsáhlým zdravotním potížím na straně Východočechů odložen. Oceláři nyní drží osmizápasovou vítěznou sérii, navíc bodovali už čtrnáctkrát v řadě, z toho 13 utkání vyhráli. V čele mají jedenáctibodový náskok na nejbližší pronásledovatele.
Plzeň je díky lepšímu skóre před Brnem druhá. Škoda je dokonce nejlepším týmem v arénách soupeřů, ale doma už čtyřikrát za sebou prohrála. Kometa si s Hradcem Králové připsala čtvrtou porážku z posledních pěti startů.
Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček
Mladá Boleslav ihned po odvolání Richarda Krále pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena zabrala a po sérii tří proher získala dva body v Karlových Varech. Přesto zůstali Bruslaři předposlední, na dvanácté Kladno jim chybí tři body.
Litvínov zůstává u dna, ačkoliv vyhrál dvě z posledních tří utkání. I kvůli šňůře deseti porážek, která tomu předcházela, má na Boleslav osmibodové manko. Z něj nyní mohou Severočeši něco ukrojit.
Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu
Šestá Olomouc, která má jen o dva body méně než druhá Plzeň, vítá osmou Spartu a usiluje o čtvrtou domácí výhru po sobě. Pražané ztrácejí na Hanáky bod, poprvé v sezoně bodovali čtyřikrát za sebou, z toho tři duely vyhráli. Nyní se pokusí navázat na přesvědčivé středeční vítězství ve Vítkovicích (4:1).
Jediný bod dělí i sedmé České Budějovice a jedenácté Karlovy Vary. Motor už šestkrát po sobě marně usiloval o tříbodovou výhru, z toho pětkrát prohrál.
Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek
Rovněž jednobodový rozdíl je mezi pátým Libercem a desátými Vítkovicemi, které slavily výhru pouze jednou z posledních pěti startů.
Odvrátit třetí prohru za sebou se pokoušejí Pardubice proti Kladnu. Rytíři nedosáhli na body jen jednou z uplynulých devíti utkání, z toho šest jich vyhráli.