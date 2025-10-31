Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Lídr čelí Hradci, Kometa hraje s Plzní. Přiblíží se Litvínov Boleslavi?

Ještě před první reprezentační přestávkou má hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec v duelu celků s nejlepší formou hraje od 18 hodin v Hradci Králové. Už od 17.30 bojují o druhé místo Plzeň s Kometou, poslední Litvínov se ve vzájemném utkání snaží přiblížit předposlední Mladé Boleslavi. Všech sedm zápasů sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Libor Hudáček z Třince bojuje o kotouč s Jakubem Pourem z Hradce Králové. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Královéhradečtí sice naposledy před svými diváky nečekaně podlehli Karlovým Varům, ale byla to jejich jediná prohra za posledních devět zápasů. A navíc ji hned odčinili úterním triumfem na ledě mistrovské Komety.

Zápasy 20. kola hokejové extraligy ONLINE

S Třincem měří síly poprvé v sezoně, duel 7. kola byl kvůli rozsáhlým zdravotním potížím na straně Východočechů odložen. Oceláři nyní drží osmizápasovou vítěznou sérii, navíc bodovali už čtrnáctkrát v řadě, z toho 13 utkání vyhráli. V čele mají jedenáctibodový náskok na nejbližší pronásledovatele.

Plzeň je díky lepšímu skóre před Brnem druhá. Škoda je dokonce nejlepším týmem v arénách soupeřů, ale doma už čtyřikrát za sebou prohrála. Kometa si s Hradcem Králové připsala čtvrtou porážku z posledních pěti startů.

Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Mladá Boleslav ihned po odvolání Richarda Krále pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena zabrala a po sérii tří proher získala dva body v Karlových Varech. Přesto zůstali Bruslaři předposlední, na dvanácté Kladno jim chybí tři body.

Litvínov zůstává u dna, ačkoliv vyhrál dvě z posledních tří utkání. I kvůli šňůře deseti porážek, která tomu předcházela, má na Boleslav osmibodové manko. Z něj nyní mohou Severočeši něco ukrojit.

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Šestá Olomouc, která má jen o dva body méně než druhá Plzeň, vítá osmou Spartu a usiluje o čtvrtou domácí výhru po sobě. Pražané ztrácejí na Hanáky bod, poprvé v sezoně bodovali čtyřikrát za sebou, z toho tři duely vyhráli. Nyní se pokusí navázat na přesvědčivé středeční vítězství ve Vítkovicích (4:1).

Jediný bod dělí i sedmé České Budějovice a jedenácté Karlovy Vary. Motor už šestkrát po sobě marně usiloval o tříbodovou výhru, z toho pětkrát prohrál.

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Rovněž jednobodový rozdíl je mezi pátým Libercem a desátými Vítkovicemi, které slavily výhru pouze jednou z posledních pěti startů.

Odvrátit třetí prohru za sebou se pokoušejí Pardubice proti Kladnu. Rytíři nedosáhli na body jen jednou z uplynulých devíti utkání, z toho šest jich vyhráli.

20. kolo

21. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
7. HC Sparta PrahaSparta 20 8 2 1 9 57:52 29
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 0 2 7 47:46 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 3 8 42:54 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

31. října 2025  15:09

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru na první díl série Euro...

31. října 2025  15:01

Na olympiádu pro medaili. Hertl přemýšlí odvážně, ale sám ví, že musí zůstat zdravý

V již oznámené šestičlenné nominaci sice nefiguruje, ale řekněte sami. Vy si snad dokážete představit, že by Tomáš Hertl, jeden z nejlepších českých hokejistů a druhý centr silného Vegas, nejel na...

31. října 2025  13:20

Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup

V klubu je od ledna, po boku hvězdných spoluhráčů se adaptoval velmi rychle. I proto dával Martin Nečas opakovaně najevo, že Colorado nechce opustit. A tak v posledních týdnech zadoufal: „Podepište...

31. října 2025  9:34

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

30. října 2025  19:40

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. října 2025  15:23

