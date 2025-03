ONLINE: Čtvrtfinálové odvety. Hradec čelí Boleslavi, vyrovná Třinec sérii se Spartou?

Hradec první utkání v roli favorita nezvládl. Jako druhý tým základní části po delší pauze padl, Boleslav tak vybojovala velmi cenné vítězství.

Mimochodem po výsledku (2:1), jakým skončil doposud každý vzájemný duel těchto dvou soupeřů v probíhající sezoně. „Ale bereme to s pokorou, hraje se na čtyři výhry. A my si nemůžeme teď myslet, že to bude lehké,“ ví mladoboleslavský útočník Tomáš Fořt.

Boleslavi se dařilo na venkovním ledě i v předkole, kdy z Plzně odjížděla s vedením 2:0. Doma pak využila druhý mečbol.

Naopak další postupující z předkola Třinec první výhru ve čtvrtfinále nezískal, byť k ní neměl daleko. Proti Spartě prohrál 3:4 až v prodloužení, nicméně ve druhé třetině chvíli vedl a vytvořil si i další šance.

O vítězství rozhodl domácí Vladimír Sobotka. Zápas výrazně ovlivnilo vyloučení Michaela Špačka do konce zápasu v desáté minutě, do té doby Pražané vedli 2:0 a zdálo se, že mají utkání pevně pod kontrolou. Nakonec se zrodilo drama se šťastnějším koncem pro vítěze základní části.

V pondělí se Špačkovým zákrokem zabývala i disciplinární komise, řízení ale zastavila bez dodatečného trestu. Šikovný útočník tak může do druhého zápasu s Třincem nastoupit.