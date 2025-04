ONLINE: Sparta - Kometa 0:0. Druhý zápas, v domácí bráně zůstává Kořenář

Sparta sice v druhé třetině otočila na 2:1, ale v jejím závěru o těsný náskok přišla a v 57. minutě rozhodl zápas slovenský útočník Lukáš Cingel.

ONLINE: Sparta – Kometa Brno Druhé semifinále sledujte od 18.30 podrobně

Pražané doma neuspěli po 16 zápasech poprvé od 26. prosince. Nestačila jim ani výrazná střelecká převaha, když na gólmana soupeře Michala Postavu vyslali 33 pokusů, zatímco domácí Josef Kořenář čelil pouhým devíti střelám.

„Víme, jak hrajou. Když dostali šance, byli efektivnější a využili je,“ řekl domácí kapitán Miroslav Forman ke stylu Komety, která sázela především na rychlé brejky.

„Musíme ty protiútoky hrát dál a věřím, že to přinese ovoce. Chceme z nich těžit, nepanikařit, rychle dostávat puky ven a nedělat zbytečné námazy,“ líčil brněnský obránce Jan Ščotka.

Jeho tým také dokázal ubránit všech pět přesilovek soupeře, ačkoliv zrovna v této disciplíně Sparta v play off vládne.

„Důležité je nefaulovat a teď toho bylo moc. Výborný speciální tým to odbránil a vyšlo to, ale nesmíme to pokoušet dál,“ ví kouč Komety Kamil Pokorný.

Jeho protějšek Pavel Gross věří, že Brňané v sérii nepůjdou do úniku: „Hokej je nádherný v tom, že můžeme sérii okamžitě vyrovnat.“

Podaří se se to Pražanům? Sledujte od 18.30.