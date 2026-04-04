Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Co přinesla druhá semifinále play off extraligy
- Odvolaný gól Pardubic. Za stavu 0:2 propukla po 36 minutách hry na východě Čech radost ze snížení, když Miloš Kelemen tečoval puk, jenž skončil za zády Jakuba Kováře. Jenže rozhodčí situaci dlouho přezkoumávali a trefu nakonec neuznali kvůli vysoké holi.
- Dvougólového Michala Řepíka. Výhru Pražanů a srovnání série zařídil zkušený útočník. Nejprve se dostal do nájezdu a přesně zakončil do horního růžku branky, druhou trefu přidal po přesilovkové kombinaci z mezikruží.
- Červenkovo prodloužení série. Pardubický forvard Roman Červenka bodoval už v 16. extraligovém zápase v řadě, když asistoval u gólu Lukáše Sedláka. Čtyřicetiletý matador skončil naposledy bez bodu 11. ledna proti Liberci.
- Gólmanské změny. Po úvodním duelu dostal ve sparťanské bráně proti Pardubicím šanci Jakub Kovář místo Josefa Kořenáře. Ještě větší zásahy pak nastaly ve druhé sérii, kdy utkání proti Třinci zahájil karlovarský Daniel Král, jehož po dvou třetinách nahradil Dominik Frodl. To na straně Ocelářů sice tradičně začal utkání Marek Mazanec, avšak po čtvrtém inkasovaném gólu ho vystřídal Ondřej Kacetl, jenž v extralize naskočil poprvé od 16. ledna.
- Skvostný třinecký obrat. Ve 38. minutě ztráceli 1:4, přesto ještě do druhé sirény Oceláři srovnali. V rozmezí dvou minut a devíti sekund se prosadili Andrej Nestrašil, David Cienciala a Tomáš Kundrátek. 14 vteřin před koncem základní hrací doby pak vystřelil druhý bod v sérii Michal Kovařčík.
Třinec – Karlovy Vary 5:4
Stav série 2:0
Obrat Ocelářů, kteří prohrávali ještě ve 38. minutě 1:4, završil Michal Kovařčík 14 sekund před koncem třetí třetiny. Domácím vyšel i závěr prostřední části, ve které vyrovnali během dvou minut a devíti sekund trefami Andreje Nestrašila, Davida Ciencialy a Tomáše Kundrátka.
Oba týmy v utkání střídaly gólmany. Domácí Marek Mazanec přepustil místo Ondřeji Kacetlovi ve 27. minutě po gólu Davida Šťastného na 1:4. Na opačné straně nahradil Dominik Frodl od třetí třetiny Daniela Krále, který první zápas série sledoval ze střídačky.
Energie vedla o tři góly i díky brankám Adama Lukošika, Jakuba Minárika a Tomáše Redlicha, kteří v letošním play off skórovali poprvé. Hosté po prohře 1:3 v úvodním utkání chtěli začít lépe a plán dodrželi. Dokonce se brzy ujali vedení, už ve druhé minutě se prosadil z dorážky Lukošik.
Oceláři postupně přidali a v polovině třetiny prověřili Krále nebezpečnými pokusy Cienciala a Nestrašil. Ve 13. minutě už vyrovnal Flynn střelou z pravého kruhu bez přípravy.
Nerozhodný stav dlouho netrval. Energie udeřila trefou v přesilové hře. Tomek předložil puk na hranici brankoviště, odkud jej doklepl za Mazance Minárik. O 31 sekund později už hosté vedli o dva góly.
Koffer nahodil puk od zadního mantinelu před branku a od Redlicha, který byl v klinči s Galvasem, se kotouč odrazil do sítě. Rozhodčí ještě u videa zkoumali, zda se nejednalo o úmyslný pohyb rukou, ale gól uznali.
Nápor domácích se v úvodu prostřední části nekonal. Naopak Mazanec zastavil Jiskrovu šanci, než jej Šťastný vyhnal ve 27. minutě švihem z pravého kruhu na střídačku.
Následně měli domácí pár povedených střídání, zejména elitní řada byla několikrát blízko gólu. Na druhé straně Kacetl podržel Třinec při Kofferově šanci a zastavil i Beránkův sólový únik.
Závěr druhé třetiny se nesl plně v režii domácích. Ve 38. minutě snížil Nestrašil švihem z pravého kruhu a ještě před druhou sirénou Oceláři slepenými góly během 43 sekund vyrovnali.
Nejdříve Kundrátek, který ve středu hřiště poslal tvrdým zákrokem k ledu Šťastného, trefil horní tyč. V dohrávané akci ale vstřelil kontaktní gól Cienciala z levého kruhu. Drtivý tlak završil pět sekund před koncem prostřední části Kundrátek od modré čáry.
Karlovy Vary nastoupily od třetí třetiny s Frodlem v brance a mohly hned v úvodu zmrazit domácí fanoušky. Při velkém závaru ale udržel Kacetl puk před čárou a v přečíslení dva na jednoho si hosté nepřihráli ideálně.
Za domácí zahrozili Hudáček s Nestrašilem, ale největší šanci zahodil Cienciala. Frodl chyboval u zadního mantinelu při rozehrávce a Kubiesa poslal puk před prázdnou branku. Gólman Varů tygřím skokem napravil svou hrubku a Ciencialovu střelu vyrazil.
Když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení, našel si Kovařčík sražený puk a spustil na třineckém stadionu euforii. Po závěrečné siréně se strhla ještě menší rozmíška, rozhodčí si prohlédli i video a udělili domácímu Nedomlelovi menší trest.
12:43 O. Flynn (L. Hudáček, J. Galvas), 37:46 A. Nestrašil (M. Kovařčík , O. Kovařčík), 39:12 D. Cienciala (O. Kovařčík, D. Kurovský), 39:55 T. Kundrátek (J. Galvas, O. Flynn), 59:46 M. Kovařčík
1:52 A. Lukošik (J. Bambula, V. Jiskra), 14:50 J. Minárik (P. Tomek, R. Číp), 15:21 T. Redlich (F. Koffer, R. Sapoušek), 26:02 D. Šťastný (R. Číp, J. Minárik)
M. Mazanec (26:02 O. Kacetl) - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň
D. Král (40:01 D. Frodl) - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - P. Tomek, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, V. Jiskra - A. Lukošik, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, M. Osmík
Vyloučení: 3:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:32, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)
Pardubice – Sparta 1:2
Stav série 1:1
Dynamo si v šestém utkání ve vyřazovací části připsalo první porážku. Boj o postup do finále bude pokračovat v úterý v pražské O2 areně.
Trenéři Sparty se po páteční porážce rozhodli pro změnu na brankářském postu a místo Kořenáře dostal šanci Kovář, v obraně Němeček nahradil Sirotu. V sestavě Dynama Gazdu vyměnil Hrádek.
Stejně jako v prvním utkání šli hosté v úvodní třetině do vedení. Chlapík ještě svou slibnou příležitost nevyužil, v 7. minutě se ale po rychlém protiútoku dostal do šance Řepík a zamířil přesně.
Pražané poté mohli soupeři ještě více odskočit, Will ale svůj tým několikrát podržel. Ve 13. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Mandát se Sedlákem, kapitán Pardubic však vyrovnat nedokázal. V polovině utkání se po rychlém protiútoku neprosadil ani Mandát.
Sparta v první třetině úvodní přesilovku nevyužila, ve 34. minutě se ale prosadila ve druhé početní výhodě. Kelemenovo vyloučení využil Řepík, jehož našel Horák v ideální pozici mezi kruhy.
Slovenský útočník byl blízko odčinění svého faulu v 36. minutě, kdy v přesilovce tečoval Košťálkovu střelu od modré čáry a puk skončil za Kovářovými zády. Rozhodčí však po dlouhém zkoumání u videa potvrdili, že Kelemen hrál vysokou holí.
Východočeši se nakonec gólu dočkali. Dobře chytajícího Kováře překonal v 47. minutě po Červenkově přihrávce od mantinelu na brankovišti zcela volný Sedlák. Sparta se poté pozorně bránila a přestála i oslabení při Knotově vyloučení v 56. minutě. Závěr jí ulehčilo vyloučení Tourignyho.
46:13 L. Sedlák (R. Červenka, M. Kelemen)
6:19 M. Řepík (D. Shore), 33:48 M. Řepík (R. Horák, J. Krejčík)
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák
Vyloučení: 7:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 27:30, Počet diváků: 10 091 (99 % z kapacity 10 194)