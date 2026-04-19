Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice - Třinec. Druhé finále extraligy, dokážou hosté srovnat sérii?

Sledujeme online   16:30
Finále hokejové extraligy pokračuje druhým zápasem. Ten první zvládly lépe Pardubice díky výhře 3:2, a ujaly se tak vedení v sérii. Dokážou odskočit, nebo Třinec stav vyrovná? Utkání sledujeme od 17 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.

Pardubický útočník Jan Mandát se natahuje ke střele před brankou Marka Mazance. | foto: ČTK

Úvodní střetnutí přineslo přelévání skóre z jedné strany na druhou. Jako první se sice prosadili Východočeši, když se v polovině duelu trefil Jan Mandát, Třinec však ještě ve druhé třetině vývoj otočil dvěma góly.

ONLINE: Pardubice – Třinec

Druhé finále hokejové extraligy sledujeme od 17 hodin podrobně

Obrat posléze předvedly také Pardubice, dvěma trefami za 16 sekund ve třetí části nakonec rozhodly o zisku prvního bodu.

Právě vítězný zásah Jiřího Smejkala na 3:2 vyvolal emoce, podle Slezanů mu totiž předcházel ofsajd Jáchyma Kondelíka. Rozhodčí ale i po přezkoumání u videa ponechali branku v platnosti.

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

„Nedokážu si vysvětlit, jak je tohle možné. Tak jako hráči dělají chyby, také rozhodčí dělají chyby. A pár jich udělali,“ hodnotil třinecký trenér Boris Žabka.

„Sledovali jsme to na střídačce. Asi to nebylo dobře vidět, tak rozhodčí gól uznali,“ okomentoval diskutovaný moment domácí útočník Vladimír Sobotka.

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Absolutní spokojenost v jeho týmu i přes vítězství nepanovala. „První výhra je důležitý krok, ale víme, že z naší strany to nebyl ideální výkon. Zápas si rozebereme. Víme, v čem je Třinec nebezpečný. Musíme se na to podívat a vyvarovat se podobných chyb,“ dodal Sobotka.

Ten se ve druhém finále musí obejít bez parťáka ze třetího útoku Martina Kauta. Šestadvacetiletý forvard totiž obdržel jednozápasový distanc za zákrok na hlavu Matěje Kubiesy.

Tipsport extraliga 2025/26
19. 4. 2026 17:00
Pardubice : Třinec
()
Sestavy:
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, D. Gazda - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš, M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - J. Lauko, V. Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, P. Poulíček, T. Vondráček
Sestavy:
O. Kacetl - M. Marinčin, M. Adámek - J. Galvas, T. Kundrátek - D. Musil, P. Koch - R. Nedomlel - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Cienciala - M. Kubiesa, P. Sikora, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Kurovský - M. Daňo

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Finále

Baráž

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
1:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

Pardubická radost po gólu Spartě ve semifinále play off.

Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení...

19. dubna 2026  16:18

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

Český hokejový brankář Jiří Patera udržel poprvé v sezoně v nižší AHL čisté konto. V sobotu pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství Abbotsfordu na ledě Ontaria 2:0 a byl vyhlášen první hvězdou...

19. dubna 2026  12:20

Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

Obránce Jakub Kindl v dresu Bordeaux

Hokejový obránce Jakub Kindl slaví zisk titulu ve Francii s Bordeaux. Jeho tým vyhrál v sobotu večer páté finálové utkání na ledě Grenoble 5:2 a ovládl sérii 4:1. Bordeaux se dočkalo premiérového...

19. dubna 2026  12:03

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Pardubický útočník Martin Kaut

Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila...

19. dubna 2026  11:18

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil....

18. dubna 2026  22:40

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.

V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli a...

18. dubna 2026  22:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

