ONLINE: Litvínov hostí Olomouc, Kladno hraje s Libercem. Lídr přivítá Budějovice

Litvínov a Olomouc se potkávají znovu po týdnu, minulé úterý Hanáci doma po obratu zvítězili 3:2. Dál hrají vysoko nad předsezonními očekáváními, v tabulce jsou čtvrtí. Poslední Litvínov zoufale potřebuje body, sahal po nich i v neděli na Spartě, ale prohrál 1:2.
19. kolo extraligy
Kladno chce odčinit selhání v Českých Budějovicích, kde ještě v 53. minutě vedlo 3:0, ale nakonec padlo v prodloužení. Naopak Liberec hodlá navázat na povedenou otočku proti Kometě, kterou řídil dvougólový Radan Lenc.
Boleslav po nedělním nezdaru s Vítkovicemi jako třetí tým v této sezoně odvolala trenéra. Výsledkové trápení odnesl Richard Král, jeho nástupce zatím není oficiálně potvrzený, do reprezentační přestávky povedou mužstvo Petr Haken a Martin Slánský. Uspějí v Karlových Varech?
Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu
Třinec pokračuje ve spanilé jízdě, extraligovou tabulku vede o osm bodů. Proti Plzni se na body nadřel, uspěl až v samostatných nájezdech. České Budějovice zažívají po až nečekaně zdařilém startu menší úpadek, proti Kladnu na poslední chvíli zastavily sérii čtyř porážek.
Hradec v neděli sahal po osmém vítězství v řadě. Karlovým Varům podlehl 4:5, přičemž před polovinou utkání prohrával už 0:5. V tabulce je desátý, ale na druhou Kometu, která nezvládla tři z posledních čtyř duelů, ztrácí pouze šest bodů.
S nevyrovnaností výkonů bojují i Pardubice, proti Olomouci (1:2 v prodloužení) jim k úspěchu nestačilo ani 44 střeleckých pokusů. Plzeň se potřebuje nakopnout střelecky, v uplynulých pěti kolech udeřila osmkrát a brala jen čtyři body.
Vítkovice a Sparta dohrají zápas 19. kolo ve středu od 17.30.