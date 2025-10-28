Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov hostí Olomouc, Kladno hraje s Libercem. Lídr přivítá Budějovice

Hokejová extraliga nezastavuje ani na svátek, hraje se na šesti stadionech. Úterní program startuje v 15.30 zápasem Litvínova a Olomouce, nabízí také souboj Hradce Králové s Kometou a vedoucího Třince proti Českým Budějovicím. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Petr Fridrich z Olomouce v sevření hráčů Litvínova. | foto: ČTK

Litvínov a Olomouc se potkávají znovu po týdnu, minulé úterý Hanáci doma po obratu zvítězili 3:2. Dál hrají vysoko nad předsezonními očekáváními, v tabulce jsou čtvrtí. Poslední Litvínov zoufale potřebuje body, sahal po nich i v neděli na Spartě, ale prohrál 1:2.

19. kolo extraligy

Kladno chce odčinit selhání v Českých Budějovicích, kde ještě v 53. minutě vedlo 3:0, ale nakonec padlo v prodloužení. Naopak Liberec hodlá navázat na povedenou otočku proti Kometě, kterou řídil dvougólový Radan Lenc.

Boleslav po nedělním nezdaru s Vítkovicemi jako třetí tým v této sezoně odvolala trenéra. Výsledkové trápení odnesl Richard Král, jeho nástupce zatím není oficiálně potvrzený, do reprezentační přestávky povedou mužstvo Petr Haken a Martin Slánský. Uspějí v Karlových Varech?

Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Třinec pokračuje ve spanilé jízdě, extraligovou tabulku vede o osm bodů. Proti Plzni se na body nadřel, uspěl až v samostatných nájezdech. České Budějovice zažívají po až nečekaně zdařilém startu menší úpadek, proti Kladnu na poslední chvíli zastavily sérii čtyř porážek.

Hradec v neděli sahal po osmém vítězství v řadě. Karlovým Varům podlehl 4:5, přičemž před polovinou utkání prohrával už 0:5. V tabulce je desátý, ale na druhou Kometu, která nezvládla tři z posledních čtyř duelů, ztrácí pouze šest bodů.

Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

S nevyrovnaností výkonů bojují i Pardubice, proti Olomouci (1:2 v prodloužení) jim k úspěchu nestačilo ani 44 střeleckých pokusů. Plzeň se potřebuje nakopnout střelecky, v uplynulých pěti kolech udeřila osmkrát a brala jen čtyři body.

Vítkovice a Sparta dohrají zápas 19. kolo ve středu od 17.30.

19. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 11 3 1 2 53:33 40
2. HC Kometa BrnoKometa 18 10 0 2 6 50:47 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 18 8 2 2 6 52:42 30
4. HC OlomoucOlomouc 18 9 1 1 7 44:44 30
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 1 0 8 54:45 29
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 8 1 3 5 36:30 29
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 9 0 2 7 44:43 29
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 1 1 8 44:46 27
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 4 0 7 45:41 26
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 18 5 1 3 8 39:51 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 0 1 11 32:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 18 2 1 1 14 29:62 9
Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

27. října 2025  11:37,  aktualizováno  12:29

Trenér na tři zápasy. Mladou Boleslav dočasně povede manažer mládeže Haken

Hokejisty Mladé Boleslavi povede po odvolání Richarda Krále po nedělní extraligové prohře s Vítkovicemi v roli dočasného hlavního kouče Petr Haken. K ruce bude mít dosavadního asistenta Martina...

27. října 2025  11:35,  aktualizováno  12:15

