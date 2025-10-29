Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vítkovice - Sparta 0:1, hosté jdou do vedení. V úvodu skóruje Irving

Sledujeme online   17:20
Zápas Vítkovic se Spartou kompletuje 19. kolo hokejové extraligy. Hostující Pražané se mohou v případě výhry v základní hrací době na Ostravany bodově dotáhnout. Utkání od 17.30 sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparta vs. Vítkovice. Mela před domácí brankou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Celky se utkávají už potřetí v sezoně, v obou předchozích bitvách se body dělily. Před týdnem se v předehrávce 45. kola radoval tým z hlavního města, který doma v O2 areně triumfoval 5:4 po prodloužení, ačkoliv promarnil vedení 4:0.

Pražané tak navázali na zářijovou výhru (3:2N) z Ostravy, kde se hraje i nyní. Vítkovičtí se před vlastními diváky představují po dvou týdnech a sérii čtyř duelů v arénách soupeřů. Během ní uspěli až v neděli v Mladé Boleslavi po výsledku 2:1.

„Zápasy jdou v rychlém sledu, tabulka je hodně vyrovnaná a tři body venku jsou důležité, protože ty předchozí zápasy se nám moc nevyvedly. Potřebujeme na to navázat. Je důležité si pohlídat začátek, získat ‚momentum‘ a jít střídání po střídání dál,“ hlásí obránce Patrik Demel.

Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Sparta bodovala třikrát po sobě, z toho dvakrát vyhrála. „Jsme jedenáctí, což není pro sebevědomí moc dobré. Musíme makat a s tabulkou něco udělat. Pokud nezačneme hrabat a pokud nezačneme být poctiví - opravdu poctiví, ne to jenom říkat - tak to lepší nebude,“ varuje gólman Jakub Kovář.

Ten měl lví podíl na nedělním vydřeném vítězství nad posledním Litvínovem 2:1, na kterou chce Sparta nyní navázat i na východě republiky. Připíše si i třetí výhru nad Slezany v sezoně?

Tipsport extraliga 2025/26
29. 10. 2025 17:30
Zápas probíhá
Vítkovice : Sparta 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
2:46 A. Irving (P. Kousal)
Sestavy:
D. Hrachovina - Y. Auvitu, R. Freibergs - J. Leahy, S. Kňažko - P. Demel, J. Zbořil - P. Brůna - J. Abdul, M. Hrivík, F. Řehák - M. Kalus, A. Nellis, P. Zdráhal - J. Bambula, M. Hanzl, J. Hladonik - K. Macias, M. Přibyl, P. Hauser - V. Lednický
Sestavy:
J. Kovář - J. Sirota, M. Pysyk - D. Mašín, A. Irving - N. Tomov, D. Němeček - N. Seppälä - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - M. Dzierkals, J. Lajunen, M. Řepík - A. Raška, J. Eberle, M. Vitouch - O. Bláha

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

19. kolo

20. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 1 2 7 48:46 31
5. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
6. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 4 8 42:55 21
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.

28. října 2025  21:29

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Hokejová extraliga nezastavila ani na svátek, hrálo se na šesti stadionech. Třinec upevnil vedení, když porazil České Budějovice 6:3, zvítězil i poslední Litvínov. Přestřelku v Karlových Varech...

28. října 2025  15:20,  aktualizováno  20:05

