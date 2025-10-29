ONLINE: Vítkovice - Sparta 0:1, hosté jdou do vedení. V úvodu skóruje Irving

Celky se utkávají už potřetí v sezoně, v obou předchozích bitvách se body dělily. Před týdnem se v předehrávce 45. kola radoval tým z hlavního města, který doma v O2 areně triumfoval 5:4 po prodloužení, ačkoliv promarnil vedení 4:0.
Pražané tak navázali na zářijovou výhru (3:2N) z Ostravy, kde se hraje i nyní. Vítkovičtí se před vlastními diváky představují po dvou týdnech a sérii čtyř duelů v arénách soupeřů. Během ní uspěli až v neděli v Mladé Boleslavi po výsledku 2:1.
„Zápasy jdou v rychlém sledu, tabulka je hodně vyrovnaná a tři body venku jsou důležité, protože ty předchozí zápasy se nám moc nevyvedly. Potřebujeme na to navázat. Je důležité si pohlídat začátek, získat ‚momentum‘ a jít střídání po střídání dál,“ hlásí obránce Patrik Demel.
|
Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál
Sparta bodovala třikrát po sobě, z toho dvakrát vyhrála. „Jsme jedenáctí, což není pro sebevědomí moc dobré. Musíme makat a s tabulkou něco udělat. Pokud nezačneme hrabat a pokud nezačneme být poctiví - opravdu poctiví, ne to jenom říkat - tak to lepší nebude,“ varuje gólman Jakub Kovář.
Ten měl lví podíl na nedělním vydřeném vítězství nad posledním Litvínovem 2:1, na kterou chce Sparta nyní navázat i na východě republiky. Připíše si i třetí výhru nad Slezany v sezoně?
D. Hrachovina - Y. Auvitu, R. Freibergs - J. Leahy, S. Kňažko - P. Demel, J. Zbořil - P. Brůna - J. Abdul, M. Hrivík, F. Řehák - M. Kalus, A. Nellis, P. Zdráhal - J. Bambula, M. Hanzl, J. Hladonik - K. Macias, M. Přibyl, P. Hauser - V. Lednický
J. Kovář - J. Sirota, M. Pysyk - D. Mašín, A. Irving - N. Tomov, D. Němeček - N. Seppälä - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - M. Dzierkals, J. Lajunen, M. Řepík - A. Raška, J. Eberle, M. Vitouch - O. Bláha
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž