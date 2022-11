ONLINE: Sparta ve Vítkovicích srovnává. Hrají se také dvě derby, Liberec vede

Pražané, kteří opakovaně vyhlašují útok na titul, potřebují nutně ukončit výsledkovou krizi, aby odvrátili případné změny v hráčském i realizačním týmu. Třikrát v řadě prohráli a na plný bodový zisk čekají osm utkání.

„Je to realita, nikdo z nás nechtěl být v takových srač... Dostali jsme se ale do toho sami. Přitom jádro mančaftu z minulé sezony se prakticky nezměnilo. Nechápu to. Všichni si musíme sáhnout do svědomí. Přijde mi to trochu jako déja vu,“ odkázal se sparťanský bek Michal Moravčík na minulý rok, kdy se mužstvu v úvodu sezony rovněž nevedlo.

Sparta sice Vítkovice dvakrát porazila, v pátek ale míří na jejich led – v této sezoně dosud nedobyté území. „Je to poslední domácí zápas před reprezentační pauzou. Je to rivalita, Sparta je Sparta. Že mají nějaký herní útlum, by nemělo být v našich hlavách,“ uvedl kouč Ostravanů Miloš Holaň, jehož tým naopak bodoval šestkrát za sebou.

Regionální rivalové se utkají v Liberci, kam přijíždí Mladá Boleslav. Ani jednomu z mužstev se momentálně nedaří. Jedenáctí Bílí Tygři prohráli šestkrát za sebou, šestá Mladá Boleslav pětkrát.

„Nechceme hrát dole. Prohrávat každý zápas je na prd. Je to, jako kdybychom se každý den probudili a pršelo, to nechcete,“ vyjádřil se originálně brankář Severočechů Petr Kváča. „Důležité je, abychom nenastupovali tak, že si jdeme zahrát hokej, ale že jdeme vyhrát,“ dodal.

Středočeši nastoupí k poslednímu utkání před reprezentační přestávkou, disponují sice skvělou obranou, ale zároveň nastříleli pouze 34 branek – nejméně v soutěži. „Pak nemůžeme pomýšlet na body. Co se hry týká, tak si ani nic moc vytýkat nemůžeme. Řekli jsme si, že tomu nesmíme podléhat. Prostě teď ty góly dáme,“ sdělil útočník Jakub Kotala.

Další derby svádí proti sobě na západě Čech dva tabulkové sousedy, osmé Karlovy Vary s devátou Plzní. V prvním vzájemném souboji uspěli Indiáni doma (6:3), nyní míří na led Energie, které se před vlastními fanoušky vůbec nedaří – vyhrála jen dva ze sedmi zápasů.

Kladno po málokdy vídaném zkratu proti Hradci, kdy ještě tři a půl minuty před koncem vedlo 7:4, ale prohrálo 7:8 po prodloužení, spadlo o skóre na poslední místo tabulky za Litvínov. Severočeši se pod novým hlavním koučem Karlem Mlejnkem rozjeli, vyhráli tři utkání za sebou a k záchranářskému duelu se chystají v dobré náladě.

České Budějovice svádí boj s Hradcem, proti němuž chce Motor rozšířit sérii tří domácích výher za sebou. Pomoci jim má navrátilec Michal Vondrka s uzdraveným kapitánem Milanem Gulašem.

Lídr tabulky z Pardubic si kolo předehrával ve čtvrtek proti Olomouci a Hanáky porazil 3:0. Zbylý duel mezi Třincem a Kometou hostí Oceláři v pátek 13. ledna.