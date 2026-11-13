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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec čelí Liberci, Sparta hraje ve Varech. Pardubice hostí Kometu

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Sledujeme online   16:50
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Třinecký brankář Ondřej Kacetl v pohotovosti během utkání proti Liberci | foto: ČTK

Po reprezentační přestávce se vrací hokejová extraliga kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec hostí od 17 hodin Liberec, o hodinu později nastupují doma druhé Pardubice proti brněnské Kometě. Třetí Kladno se pokouší natáhnout bodovou sérii v Olomouci, Sparta se představuje v Karlových Varech. Všech sedm utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinec vyhrál 14 z dosavadních 17 zápasů a jen dvakrát vyšel bodově naprázdno. V čele tabulky má šestibodový náskok před obhájcem titulu Pardubicemi. V pátek se pod Javorovým představuje Liberec, který ve středu v prvním osmifinále Ligy mistrů prohrál v Kolíně nad Rýnem 2:4.

Zápasy 18. kola hokejové extraligy ONLINE

Pardubice po sérii tří porážek, během níž získaly jediný bod, poslední dva duely v extralize vyhrály. Dynamo uspělo i ve středu v Lize mistrů na ledě finské SaiPy, odkud si odvezlo vítězství 3:2. Kometě patří ve vyrovnaném středu tabulky sice až desáté místo, na páté České Budějovice však má pouze dvoubodové manko. Brňané odehráli o zápas méně.

Poslední Olomouc naznačila před pauzou velké zlepšení, byť naposledy těsně prohrála v Brně. Předtím však po sérii sedmi zápasů bez bodu Hanáci nastřádali osm bodů za čtyři duely. Kladno naposledy v Plzni prohrálo po pětizápasové vítězné šňůře, ale porážkou po nájezdech prodloužilo bodovou sérii. Úspěšné období ho vyneslo až na třetí místo.

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Karlovy Vary jsou za Kladnem jen o dva body a proti Spartě se snaží zabrat poté, co v posledních dvou domácích zápasech neuhrály ani bod. Pražané se díky třem výhrám z posledních čtyř utkání posunuli na šestou příčku, na domácí mají tříbodové manko.

Hradec Králové vítá Plzeň, ve své aréně hrál dosud jen sedmkrát, z toho pětkrát vyhrál. Proti Západočechům se snaží prodloužit šestizápasovou bodovou sérii v domácím prostředí. Plzeň v úterý podlehla v osmifinále Ligy mistrů Davosu 4:5.

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Litvínov, který před pauzou prohrál tři ze čtyř utkání, hostí České Budějovice. Motor za stejné období vykázal takřka shodnou bilanci, jen získal o bod více.

V souboji dvanáctého týmu se třináctým se utkávají Mladá Boleslav a Vítkovice. Středočeši se pokoušejí odčinit výsledek z prvního vzájemného duelu sezony, který v Ostravě prohráli 2:6.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Třinec čelí Liberci, Sparta hraje ve Varech. Pardubice hostí Kometu

Sledujeme online
Třinecký brankář Ondřej Kacetl v pohotovosti během utkání proti Liberci

Po reprezentační přestávce se vrací hokejová extraliga kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec hostí od 17 hodin Liberec, o hodinu později nastupují doma druhé Pardubice proti brněnské Kometě. Třetí...

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