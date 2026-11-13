ONLINE: Třinec čelí Liberci, Sparta hraje ve Varech. Pardubice hostí Kometu

Třinec vyhrál 14 z dosavadních 17 zápasů a jen dvakrát vyšel bodově naprázdno. V čele tabulky má šestibodový náskok před obhájcem titulu Pardubicemi. V pátek se pod Javorovým představuje Liberec, který ve středu v prvním osmifinále Ligy mistrů prohrál v Kolíně nad Rýnem 2:4.
Zápasy 18. kola hokejové extraligy ONLINE
Pardubice po sérii tří porážek, během níž získaly jediný bod, poslední dva duely v extralize vyhrály. Dynamo uspělo i ve středu v Lize mistrů na ledě finské SaiPy, odkud si odvezlo vítězství 3:2. Kometě patří ve vyrovnaném středu tabulky sice až desáté místo, na páté České Budějovice však má pouze dvoubodové manko. Brňané odehráli o zápas méně.
Poslední Olomouc naznačila před pauzou velké zlepšení, byť naposledy těsně prohrála v Brně. Předtím však po sérii sedmi zápasů bez bodu Hanáci nastřádali osm bodů za čtyři duely. Kladno naposledy v Plzni prohrálo po pětizápasové vítězné šňůře, ale porážkou po nájezdech prodloužilo bodovou sérii. Úspěšné období ho vyneslo až na třetí místo.
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Karlovy Vary jsou za Kladnem jen o dva body a proti Spartě se snaží zabrat poté, co v posledních dvou domácích zápasech neuhrály ani bod. Pražané se díky třem výhrám z posledních čtyř utkání posunuli na šestou příčku, na domácí mají tříbodové manko.
Hradec Králové vítá Plzeň, ve své aréně hrál dosud jen sedmkrát, z toho pětkrát vyhrál. Proti Západočechům se snaží prodloužit šestizápasovou bodovou sérii v domácím prostředí. Plzeň v úterý podlehla v osmifinále Ligy mistrů Davosu 4:5.
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Litvínov, který před pauzou prohrál tři ze čtyř utkání, hostí České Budějovice. Motor za stejné období vykázal takřka shodnou bilanci, jen získal o bod více.
V souboji dvanáctého týmu se třináctým se utkávají Mladá Boleslav a Vítkovice. Středočeši se pokoušejí odčinit výsledek z prvního vzájemného duelu sezony, který v Ostravě prohráli 2:6.