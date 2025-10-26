Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Nabitý extraligový den. V Plzni už se hraje, Kometa jede do Liberce

Hokejová extraliga nabízí svým nedělním 18. kolem nabité odpoledne. Startuje už ve 14 hodin v Plzni, kde hraje lídr tabulky z Třince. Druhá Kometa vyráží do Liberce, závěr dne obstarává duel týmů ze spodku tabulky Sparty a Litvínova. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Plzeňští hráči slaví gól Mikka Petmana (63) v utkání s Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Ať už klání dopadne jakkoliv, je jasné, že po něm Třinec zůstane na čele extraligy. Do Plzně totiž vyráží s šestibodovým náskokem před druhou Kometou, navíc má zápas k dobru.

Plzeň je čtvrtá, sezonu má zatím skvělou a výhrou by si upevnila místo na pozicích, které zaručují přímý postup do čtvrtfinále.

Sledujte 18. extraligové kolo ONLINE

Druhá Kometa hraje na venkovním ledě v Liberci. Zatímco hosté se už zvedli z menší krize, která je potkala na přelomu září a října, domácí i nadále vcelku pravidelně střídají výhry s porážkami.

To Mladá Boleslav vyhrála jen tři zápasy z posledních dvanácti, i proto jí patří až třináctá příčka jen nad trápícím se Litvínovem. Do středních Čech cestují ambiciózní Vítkovice, které ale třikrát v řadě prohrály.

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

Opačnou bilanci drží Hradec, jenž hostí Karlovy Vary. Pokud však Energie svého dnešního soupeře porazí v základní hrací době, přeskočí ho i v tabulce.

Což platí – možná trochu překvapivě – i o souboji Olomouce s Pardubicemi. Mora je v Plechárně tradičně silná, proto i proti velkému favoritovi cílí na vítězství. A to by znamenalo posun minimálně do top čtyřky.

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

Strádající Budějovice postupně padají extraligovým pořadím, proti Kladnu už by rády zvítězily. Rytíři hájí poslední pozici pro postup do předkola, ale v uplynulých týdnech vykazují zlepšení.

Program uzavírá střetnutí v Praze, domácí Sparta vítá poslední Litvínov. Ten v pátek utnul táhlou sérii deseti proher v řadě, navázat na úspěch chce i v hlavním městě.

18. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

Boston si poradil s Coloradem. Pastrňák asistoval, Nečas poprvé v sezoně bez bodu

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili Colorado 3:2 a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL. V dresu Avalanche se poprvé v sezoně do statistik nezapsal Martin Nečas...

Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Jihlava v prvním utkání v nové multifunkční aréně neskórovala a v 15. kole první hokejové ligy podlehla Zlínu 0:2. Dukla v této sezoně absolvovala pouze venkovní zápasy, předchozí tři ročníky hrála v...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih...

Kaše šel do kolen jako Pasta v Praze. Olympiáda? Zatím to v hlavě nemám

Po dlouhém zranění se nějakou dobu rozjížděl, ale teď je už hokejový útočník Ondřej Kaše zpátky v plné síle. Mistr světa z Prahy byl hlavním strůjcem litvínovského obratu v pátečním zápase s...

Ostuda, trapas... Vše je špatně! V Bostonu se kají, tým okolo Pastrňáka je opět v krizi

Sezonu načali skvěle. Třemi vítězstvími chtěli odborníkům ukázat, jak umějí vzdorovat nelichotivým predikcím. Teď ale opakovaně zaznívají negativní slova. A mezi nimi vyčnívá jeden výraz....

Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin...

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

První dvougólový večer v extralize, šest tref v nové sezoně i soutěži, místo v elitní lajně po boku dalších zahraničních akvizic. Kdo je Daniel Audette, nový tahoun hokejového Kladna? Syn bývalého...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

