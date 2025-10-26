ONLINE: Nabitý extraligový den. V Plzni už se hraje, Kometa jede do Liberce

Ať už klání dopadne jakkoliv, je jasné, že po něm Třinec zůstane na čele extraligy. Do Plzně totiž vyráží s šestibodovým náskokem před druhou Kometou, navíc má zápas k dobru.
Plzeň je čtvrtá, sezonu má zatím skvělou a výhrou by si upevnila místo na pozicích, které zaručují přímý postup do čtvrtfinále.
Sledujte 18. extraligové kolo ONLINE
Druhá Kometa hraje na venkovním ledě v Liberci. Zatímco hosté se už zvedli z menší krize, která je potkala na přelomu září a října, domácí i nadále vcelku pravidelně střídají výhry s porážkami.
To Mladá Boleslav vyhrála jen tři zápasy z posledních dvanácti, i proto jí patří až třináctá příčka jen nad trápícím se Litvínovem. Do středních Čech cestují ambiciózní Vítkovice, které ale třikrát v řadě prohrály.
|
Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl
Opačnou bilanci drží Hradec, jenž hostí Karlovy Vary. Pokud však Energie svého dnešního soupeře porazí v základní hrací době, přeskočí ho i v tabulce.
Což platí – možná trochu překvapivě – i o souboji Olomouce s Pardubicemi. Mora je v Plechárně tradičně silná, proto i proti velkému favoritovi cílí na vítězství. A to by znamenalo posun minimálně do top čtyřky.
|
Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal
Strádající Budějovice postupně padají extraligovým pořadím, proti Kladnu už by rády zvítězily. Rytíři hájí poslední pozici pro postup do předkola, ale v uplynulých týdnech vykazují zlepšení.
Program uzavírá střetnutí v Praze, domácí Sparta vítá poslední Litvínov. Ten v pátek utnul táhlou sérii deseti proher v řadě, navázat na úspěch chce i v hlavním městě.