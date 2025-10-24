Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Lídr hraje s Boleslaví. Kometa čelí Vítkovicím, poslední Litvínov hostí Liberec

Autor: ,
Sledujeme online   16:50
Sedmnácté kolo hokejové extraligy se uzavírá šesti zápasy. Páteční dění načne neohrožený lídr z Třince, který doma od 17 hodin bojuje s Boleslaví. O hodinu později čelí Kometa Vítkovicím, pátá Olomouc hostí Kladno a Sparta nastupuje ve Varech. Mezitím od 17.30 se beznadějně poslední Litvínov snaží zmátořit proti Liberci, Plzeň vyzve Hradec. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Třinecký útočník David Cienciala se s pukem na holi zorientovává před boleslavským brankářem Dominikem Furchem. | foto: ČTK

Třinec zatím soutěži dominuje. Ač má spolu s Hradcem nejméně odehraných zápasů (15), v tabulce vede o šest bodů. V posledních jedenácti duelech nikdy nevyšel naprázdno, z toho desetkrát vyhrál.

„Nohama ale zůstáváme na zemi,“ zdůrazňuje útočník David Cienciala. „Každý zápas se chceme zlepšovat a podávat lepší a lepší výkony. Máme dost zkušený mančaft na to, abychom ničemu nepodlehli. Víme, že poctivý hokej vyhrává zápasy, toho se snažíme držet a zlepšovat detaily.“

Sledujte duely 17. kola hokejové extraligy ONLINE

O rozšíření sérií se Slezané pokouší proti Mladé Boleslavi. Té patří dvanáctá příčka a s 31 zásahy má druhý nejhorší extraligový útok po Litvínovu. Vylepší si Středočeši v pátek reputaci?

Například Plzeň dala jen o dva góly více a současně se drží na výborném třetím místě za Oceláři a Kometou. Disponuje totiž nejlepší obranou, což chce doložit také proti Hradci. Obzvlášť doma, kde naposledy prohrála s Libercem (0:1) a Olomoucí (2:3). Devátí Východočeši se ale po špatném startu zvedají, na led Indiánů jedou s šestizápasovou vítěznou šňůrou.

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

Druhé Brno se v atraktivně vyhlížejícím klání střetává s Vítkovicemi. A ač jsou hosté sedmí, pořadím se nesmíte dát zmást, oba celky od sebe totiž dělí jen tři body.

Společného pak mají posledního soupeře – Spartu. Zatímco Kometa s Pražany padla v neděli na jejich ledě jasně 1:4, Ostravané se ve středu v hlavním městě vzepjali, dotáhli ztrátu 0:4 a prohráli až v prodloužení.

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

S velkým odstupem poslední Litvínov beznadějně vyhlíží záchytný bod. Po deseti porážkách v řadě, při nichž ani jednou nedal víc jak dva góly, hostí Liberec, jenž v neděli podlehl 0:1 Třinci.

„Když budeme pracovat a vyvarujeme se chyb, štěstí se může přiklonit na naši stranu,“ věří David Kaše, navrátilec do sestavy, který by spolu se starším sourozencem Ondřejem měl Vervě pomoct.

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

Souboj nečekaných tabulkových sousedů hostí jedenácté Karlovy Vary, do kterých přicestovala lépe postavená Sparta. Ta už za vedoucím Třincem zaostává o třináct bodů, a to ještě s dvěma absolvovanými zápasy navíc.

I přes hodně nabitý program ale pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem zaznamenává zlepšení. Teď chce zvrátit nepříznivou bilanci s Energií, proti níž padla v pěti z předešlých šesti vzájemných střetů.

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Třinácté Kladno má před Litvínovem náskok deseti bodů, a tak rozhodně pokukuje pořadím výš. Nyní hostí Olomouc, která po třech výhrách v řadě senzačně okupuje páté místo tabulky, v těsném kontaktu s druhými Pardubicemi.

Ty si 17. kolo předehrávaly ve čtvrtek s Českými Budějovicemi. A Dynamo je i přes rychle inkasovanou branku zdolalo vcelku klidně poměrem 5:2.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
3. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
5. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 6 3 2 5 50:43 26
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Sparta PrahaSparta 17 6 2 0 9 48:46 22
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

ONLINE: Lídr hraje s Boleslaví. Kometa čelí Vítkovicím, poslední Litvínov hostí Liberec

Sledujeme online

Sedmnácté kolo hokejové extraligy se uzavírá šesti zápasy. Páteční dění načne neohrožený lídr z Třince, který doma od 17 hodin bojuje s Boleslaví. O hodinu později čelí Kometa Vítkovicím, pátá...

24. října 2025  16:50

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:13

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček

František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....

23. října 2025  10:20

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.