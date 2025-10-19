ONLINE: Třinec rychle vede v Liberci, raduje se i Hradec. Sparta hostí Kometu

Před týdnem po pěti domácích porážkách v řadě uspěla, pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem se začíná herně zlepšovat. Teď však až jedenáctou Spartu v O2 areně čeká opravdová prověrka.
Proti Kometě na svém ledě zrovna neexceluje, prohrála s ní šest z posledních osmi vzájemných střetnutí, právě výkony doma si zkazila také jarní semifinále.
Sledujte duely 16. kola hokejové extraligy ONLINE
A přece jsou Pražané lehkými kurzovými favority. Brňané, kteří atakují Oceláře na prvním místě tabulky, padli v pátek s Mladou Boleslaví 1:4, navíc se po něm musí i ve šlágru kola obejít bez obránce Jana Ščotky, který vyfasoval dvouzápasový distanc za podkopnutí Filipa Suchého.
Třinec vedení hájí v Liberci, v souboji dvou týmů s momentálně nejlepší formou. Však rozjetí Slezané, kteří dosud odehráli jen třináct utkání, bodovali v devíti kláních po sobě a osm z nich vyhráli.
Bílí Tygři v uplynulých jedenácti duelech posbírali hned 22 z 33 možných bodů a drží se na dostřel čela extraligového pořadí.
Stejně jako třetí České Budějovice s pátou Plzní, které si v rámci ročníku nečekaně také ozkoušely pozici lídra. Oproti většině týmů v okolí navíc mají ještě zápas k dobru. Kdo se po mači na jihu Čech zase přiblíží první příčce?
Dalším překvapením, tentokrát v negativním smyslu, zůstává sedmé místo Pardubic. Východočeši po úspěchu na Spartě z minulého pátku dvakrát prohráli, naposledy doma ostudně 0:5 s Libercem. Vylepší si reputaci v Boleslavi, která jde do souboje nabuzená triumfem nad Kometou?
Dynamo před týdnem neuspělo ani v derby s dvanáctým Hradcem, který se pokouší sérii čtyř výher natáhnout o bitvu s Kladnem. Ač jsou ale Středočeši v tabulce předposlední, zvítězili ve čtyřech z pěti minulých střetů, přičemž zdolali Vítkovice, Spartu i Kometu a od pátku mají zpět legendárního Jágra.
Ve zbylém utkání na sebe také naráží tabulkoví sousedé, devátá Olomouc s osmými Karlovými Vary. Oba týmy mají solidních 22 bodů, Západočeši do Plecharény vyrazili s přerušenou šňůrou čtyř porážek za sebou, když v podkrušnohorském derby vyzráli 3:0 na Litvínov.
Právě v krizi tonoucí Verva si kolo už ve středu předehrávala s Vítkovicemi, utrpěla devastující porážku 2:8 a všechny góly inkasovala v rekordním rozmezí 21 minut.