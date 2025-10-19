Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec rychle vede v Liberci, raduje se i Hradec. Sparta hostí Kometu

Šesti zápasy pokračuje o víkendu hokejová extraliga. Programu 16. kola dominuje atraktivní střet dvou největších českých měst, v němž Sparta od 16 hodin vyzve Kometu. Brňané mají stejně bodů jako vedoucí Třinec, který ve stejný čas hraje v Liberci. Pardubice nastupují v Mladé Boleslavi, Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě míří do Hradce. O hodinu později startují souboje Budějovic s Plzní a Olomouce s Vary. Všechny nedělní duely můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Brněnský Gulaši (vpravo) se pustil do pěstního souboje se sparťanem Raškou. | foto: ČTK

Před týdnem po pěti domácích porážkách v řadě uspěla, pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem se začíná herně zlepšovat. Teď však až jedenáctou Spartu v O2 areně čeká opravdová prověrka.

Proti Kometě na svém ledě zrovna neexceluje, prohrála s ní šest z posledních osmi vzájemných střetnutí, právě výkony doma si zkazila také jarní semifinále.

Sledujte duely 16. kola hokejové extraligy ONLINE

A přece jsou Pražané lehkými kurzovými favority. Brňané, kteří atakují Oceláře na prvním místě tabulky, padli v pátek s Mladou Boleslaví 1:4, navíc se po něm musí i ve šlágru kola obejít bez obránce Jana Ščotky, který vyfasoval dvouzápasový distanc za podkopnutí Filipa Suchého.

Třinec vedení hájí v Liberci, v souboji dvou týmů s momentálně nejlepší formou. Však rozjetí Slezané, kteří dosud odehráli jen třináct utkání, bodovali v devíti kláních po sobě a osm z nich vyhráli.

Peterek si chválí mladíky v Třinci: Daří se nám je přesvědčit, aby neodcházeli brzy

Bílí Tygři v uplynulých jedenácti duelech posbírali hned 22 z 33 možných bodů a drží se na dostřel čela extraligového pořadí.

Stejně jako třetí České Budějovice s pátou Plzní, které si v rámci ročníku nečekaně také ozkoušely pozici lídra. Oproti většině týmů v okolí navíc mají ještě zápas k dobru. Kdo se po mači na jihu Čech zase přiblíží první příčce?

Dalším překvapením, tentokrát v negativním smyslu, zůstává sedmé místo Pardubic. Východočeši po úspěchu na Spartě z minulého pátku dvakrát prohráli, naposledy doma ostudně 0:5 s Libercem. Vylepší si reputaci v Boleslavi, která jde do souboje nabuzená triumfem nad Kometou?

Přijde skoro 10 tisíc lidí a my hrajeme takhle? Ostuda, zlobil se Mandát

Dynamo před týdnem neuspělo ani v derby s dvanáctým Hradcem, který se pokouší sérii čtyř výher natáhnout o bitvu s Kladnem. Ač jsou ale Středočeši v tabulce předposlední, zvítězili ve čtyřech z pěti minulých střetů, přičemž zdolali Vítkovice, Spartu i Kometu a od pátku mají zpět legendárního Jágra.

Ve zbylém utkání na sebe také naráží tabulkoví sousedé, devátá Olomouc s osmými Karlovými Vary. Oba týmy mají solidních 22 bodů, Západočeši do Plecharény vyrazili s přerušenou šňůrou čtyř porážek za sebou, když v podkrušnohorském derby vyzráli 3:0 na Litvínov.

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Právě v krizi tonoucí Verva si kolo už ve středu předehrávala s Vítkovicemi, utrpěla devastující porážku 2:8 a všechny góly inkasovala v rekordním rozmezí 21 minut.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 15 9 0 2 4 42:38 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. HC Dynamo PardubicePardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 15 4 1 2 7 32:41 16
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 5 0 1 8 30:39 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
