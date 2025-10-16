Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň může poskočit na třetí místo, v předehrávce vede nad Olomoucí

Sledujeme online   17:20aktualizováno  17:39
V předehrávce 15. kola hokejové extraligy vítá Plzeň na svém ledě Olomouc, která poslední dva zápasy prohrála. Domácí naposledy nestačili na Liberec, ale v případě dnešního vítězství můžou přeskočit v tabulce aktuálně třetí České Budějovice. Utkání začíná v 17.30, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Momentka z utkání mezi Olomoucí a Plzní. | foto: ČTK

Plzeň prožívá zatím vydařený začátek sezony. Až v předešlém kole ukončil její pětizápasovou vítěznou sérii Liberec. Se ziskem 25 bodů jsou Západočeši nyní na páté příčce, jen o skóre za Vítkovicemi.

Plzeň – Olomouc

Utkání 15. kola extraligy sledujeme od 17.30 ONLINE

Na třetí České Budějovice pak ztrácí pouhé dva body. V posledním utkání navíc poprvé nastoupil Michal Teplý, který se vrátil po více něž měsíční pauze vynucené zraněním.

Nejproduktivnějšími hráči týmu jsou aktuálně Christophe Lalancette a Dominik Simon, kteří mají shodně sedm bodů za tři góly a čtyři asistence.

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Olomouc na dnešního soupeře ztrácí šest bodů a v dosavadním průběhu sezony jí patří osmé místo před Karlovými Vary a Spartou.

Může se opřít o svou brankářskou jedničku Matěje Machovského, který si drží úspěšnost zákroků nad 91 procenty a průměr 2,5 inkasovaného gólu na utkání.

Ofenzivu Hanáků doposud nejvíce řídí Viliam Čacho (1+7) jakožto hlavní nahrávač týmu.

16. 10. 2025 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Olomouc 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
6:21 A. Měchura
Góly:
Sestavy:
N. Malík - S. Percy, I. Merežko - V. Lajunen, J. Jeřábek - D. Malák, P. Zámorský - R. Šalda - A. Měchura, C. Lalancette, M. Petman - M. Teplý, M. Filip, L. Strnad - D. Simon, V. Petman, A. Holešinský - J. Schleiss, J. Lev, O. Pšenička - I. Sedláček
Sestavy:
O. Cichoň - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - D. Řezníček, A. Rutar - M. Hrádek - P. Fridrich, V. Čacho, J. Navrátil - S. Kusko, L. Nahodil, J. Orsava - R. Krastenbergs, O. Najman, O. Matýs - K. Plášek, R. Macuh, J. Doktor - L. Anděl

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

15. kolo

45. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 6 3 1 4 45:35 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
6. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 14 2 0 1 11 22:51 7
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  8:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

15. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:57

Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka...

15. října 2025  20:50

