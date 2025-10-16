ONLINE: Plzeň může poskočit na třetí místo, v předehrávce vede nad Olomoucí

Plzeň prožívá zatím vydařený začátek sezony. Až v předešlém kole ukončil její pětizápasovou vítěznou sérii Liberec. Se ziskem 25 bodů jsou Západočeši nyní na páté příčce, jen o skóre za Vítkovicemi.
Plzeň – Olomouc
Utkání 15. kola extraligy sledujeme od 17.30 ONLINE
Na třetí České Budějovice pak ztrácí pouhé dva body. V posledním utkání navíc poprvé nastoupil Michal Teplý, který se vrátil po více něž měsíční pauze vynucené zraněním.
Nejproduktivnějšími hráči týmu jsou aktuálně Christophe Lalancette a Dominik Simon, kteří mají shodně sedm bodů za tři góly a čtyři asistence.
|
Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění
Olomouc na dnešního soupeře ztrácí šest bodů a v dosavadním průběhu sezony jí patří osmé místo před Karlovými Vary a Spartou.
Může se opřít o svou brankářskou jedničku Matěje Machovského, který si drží úspěšnost zákroků nad 91 procenty a průměr 2,5 inkasovaného gólu na utkání.
Ofenzivu Hanáků doposud nejvíce řídí Viliam Čacho (1+7) jakožto hlavní nahrávač týmu.
6:21 A. Měchura
N. Malík - S. Percy, I. Merežko - V. Lajunen, J. Jeřábek - D. Malák, P. Zámorský - R. Šalda - A. Měchura, C. Lalancette, M. Petman - M. Teplý, M. Filip, L. Strnad - D. Simon, V. Petman, A. Holešinský - J. Schleiss, J. Lev, O. Pšenička - I. Sedláček
O. Cichoň - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - D. Řezníček, A. Rutar - M. Hrádek - P. Fridrich, V. Čacho, J. Navrátil - S. Kusko, L. Nahodil, J. Orsava - R. Krastenbergs, O. Najman, O. Matýs - K. Plášek, R. Macuh, J. Doktor - L. Anděl
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž