ONLINE: Kladno s Jágrem v sestavě vede, utrápený Litvínov prohrává ve Varech

Hokejisté Brna mají v 15. extraligovém kole možnost vrátit se poprvé od konce září do čela soutěže, od 18 hodin hrají s Mladou Boleslaví. Ve zbylých třech zápasech se Vítkovice na Kladně, které poprvé v sezoně nastoupí s Jaromírem Jágrem, pokoušejí prodloužit vítěznou sňůru. V podkrušnohorském derby mezi Karlovými Vary a Litvínovem pak jeden z týmů přetne sérii proher. Pardubice čelí Liberci, všechny duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Jaromír Jágr na rozbruslení před zápasem s Vítkovicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kometa ve středu zvládla na výbornou závěr základní fáze Ligy mistrů, i přes šetření řady opor vyhrála v Zugu a postoupila do vyřazovacích bojů.

V extralize jsou svěřenci kouče Kamila Pokorného na vlně tří výher bez ztráty a za vedoucími Oceláři zaostávají jen vinou horšího skóre. Tabulce vévodili naposledy po 9. kole.

15. kolo hokejové extraligy ONLINE

Nyní si mohou pozici lídra vzít zpět, obhájci titulu k tomu postačí i jediný bod, neboť Třinec i České Budějovice mají volno.

Mladá Boleslav ale po třech porážkách v řadě přetlačila v neděli v nájezdech Kladno a odjíždět s prázdnou nechce ani z Brna.

Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty

Předposledním Rytířům sice v aréně Bruslařů skončila série tří výher, ale počtvrté v řadě bodovali. Litvínovu díky tomu utekli na sedm bodů. A teď proti Vítkovicím nastoupí i s Jágrem v sestavě, legendární útočník figuruje na křídle čtvrté formace.

V posledních zápasech dobře hrající soupeř si ve středu s chutí zastřílel a v předehrávce 16. kola smetl Litvínov 8:2. Všechny branky stihli Ostravané v úvodních 26 minutách. Podaří se jim podobný kousek také na Kladně?

Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

Karlovarští hokejisté vyšli už čtyřikrát po sobě bodově naprázdno, trápí se v koncovce. Během neúspěšné šňůry vstřelili pouhé dvě branky. Zmar potvrdil i poslední start v Ostravě (0:3).

Litvínov je v nezáviděníhodné situaci. Ke dnu tabulky ho přikovala šňůra osmi proher, během níž získal jediný bod. V klubu ve čtvrtek po vzájemné dohodě skončil trenér Michal Broš, tým tak nyní vedou dosavadní asistenti František Ptáček a Jakub Petr.

Severočeši vyšli v posledních pěti duelech naprázdno a šestkrát po sobě nedali víc než dva góly. Ve Vítkovicích prohrávali ve 13. minutě už 0:5.

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Pardubice v duelu dvou celků ze středu tabulky čelí Liberci, kterému v posledních třech vzájemných soubojích nesebraly ani bod. V úvodu této sezony prohrálo Dynamo při prvním návratu kouče Filipa Pešána pod Ještěd 2:4, má tak o motivaci navíc postaráno. Ani jeden z týmů s výrazně vyššími ambicemi zatím nedokázal vyhrát více než třikrát po sobě.

Olomouc ve čtvrteční předehrávce triumfovala v Plzni 3:2. Zápasy Českých Budějovic s Hradcem Králové a Sparty s Třinec se budou dohrávat v úterý 21. října.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 6 3 1 4 45:35 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 14 2 0 1 11 22:51 7
ONLINE: Kladno s Jágrem v sestavě vede, utrápený Litvínov prohrává ve Varech

