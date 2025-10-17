ONLINE: Kladno s Jágrem v sestavě vede, utrápený Litvínov prohrává ve Varech

Kometa ve středu zvládla na výbornou závěr základní fáze Ligy mistrů, i přes šetření řady opor vyhrála v Zugu a postoupila do vyřazovacích bojů.
V extralize jsou svěřenci kouče Kamila Pokorného na vlně tří výher bez ztráty a za vedoucími Oceláři zaostávají jen vinou horšího skóre. Tabulce vévodili naposledy po 9. kole.
15. kolo hokejové extraligy ONLINE
Nyní si mohou pozici lídra vzít zpět, obhájci titulu k tomu postačí i jediný bod, neboť Třinec i České Budějovice mají volno.
Mladá Boleslav ale po třech porážkách v řadě přetlačila v neděli v nájezdech Kladno a odjíždět s prázdnou nechce ani z Brna.
|
Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty
Předposledním Rytířům sice v aréně Bruslařů skončila série tří výher, ale počtvrté v řadě bodovali. Litvínovu díky tomu utekli na sedm bodů. A teď proti Vítkovicím nastoupí i s Jágrem v sestavě, legendární útočník figuruje na křídle čtvrté formace.
V posledních zápasech dobře hrající soupeř si ve středu s chutí zastřílel a v předehrávce 16. kola smetl Litvínov 8:2. Všechny branky stihli Ostravané v úvodních 26 minutách. Podaří se jim podobný kousek také na Kladně?
|
Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka
Karlovarští hokejisté vyšli už čtyřikrát po sobě bodově naprázdno, trápí se v koncovce. Během neúspěšné šňůry vstřelili pouhé dvě branky. Zmar potvrdil i poslední start v Ostravě (0:3).
Litvínov je v nezáviděníhodné situaci. Ke dnu tabulky ho přikovala šňůra osmi proher, během níž získal jediný bod. V klubu ve čtvrtek po vzájemné dohodě skončil trenér Michal Broš, tým tak nyní vedou dosavadní asistenti František Ptáček a Jakub Petr.
Severočeši vyšli v posledních pěti duelech naprázdno a šestkrát po sobě nedali víc než dva góly. Ve Vítkovicích prohrávali ve 13. minutě už 0:5.
|
Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem
Pardubice v duelu dvou celků ze středu tabulky čelí Liberci, kterému v posledních třech vzájemných soubojích nesebraly ani bod. V úvodu této sezony prohrálo Dynamo při prvním návratu kouče Filipa Pešána pod Ještěd 2:4, má tak o motivaci navíc postaráno. Ani jeden z týmů s výrazně vyššími ambicemi zatím nedokázal vyhrát více než třikrát po sobě.
Olomouc ve čtvrteční předehrávce triumfovala v Plzni 3:2. Zápasy Českých Budějovic s Hradcem Králové a Sparty s Třinec se budou dohrávat v úterý 21. října.