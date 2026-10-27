Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Budějovice čelí Hradci. Kladno hraje se Spartou, Pardubice hostí Litvínov

Autor: ,
Sledujeme online   17:15

Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím. | foto: ČTK

Hokejová extraliga pokračuje v úterý 15. kolem. Zahajují ho od 17.30 zápasy Českých Budějovic s Hradcem a Plzně s Olomoucí, v pikantním duelu pak Kladno vyzývá Spartu a hrají i Pardubice, které čelí Litvínovu. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Pardubice mohou snížit ztrátu na první Třinec, proti jedenáctému Litvínovu jsou jasným favoritem. To i navzdory rozsáhlé marodce, která Východočechy stále trápí. Navíc Dynamo prohrálo poslední dva zápasy, nestačilo na Hradec a Kladno.

Sledujte zápasy 15. kola extraligy ONLINE

Právě Rytíři pak na domácím ledě hostí ve vyostřeném klání Spartu, s níž v uplynulém týdnu měnili hráče. Nově dres Středočechů obléká útočník Kryštof Hrabík, druhým směrem zamířil Martin Procházka.

Karlovy Vary si chtějí upevnit pozici v elitní čtyřce, na jejich led přijíždí až dvanáctá Mladá Boleslav. Podobně je na tom také Hradec, který aktuálně drží čtvrtou příčku, jeho dnešní soupeř České Budějovice se však v tabulce nachází hned za ním pouze o skóre.

Program doplňuje souboj dvou trápících se týmů, které v posledních pěti zápasech posbíraly shodně čtyři body, vůbec nejméně ze všech. Jedná se o střetnutí Plzně s Olomoucí.

Vítkovice s Libercem se utkaly již před týdnem a Ostravané zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech, naopak Kometa a Třinec mají naplánovanou dohrávku 15. kola až na středu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

16. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 14 9 1 1 3 54:38 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 7 2 0 5 35:25 25
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 14 6 2 1 5 40:35 23
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 7 0 2 5 40:40 23
6. Rytíři KladnoKladno 14 5 3 2 4 39:40 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
9. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 3 4 1 6 31:33 18
11. HC Verva LitvínovLitvínov 14 5 1 1 7 31:37 18
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 3 2 1 8 32:48 14
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu nad jeho střelcem Matějem Kubiesou.

V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem

Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna.

Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si...

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

ONLINE: Budějovice čelí Hradci. Kladno hraje se Spartou, Pardubice hostí Litvínov

Sledujeme online
Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím.

Hokejová extraliga pokračuje v úterý 15. kolem. Zahajují ho od 17.30 zápasy Českých Budějovic s Hradcem a Plzně s Olomoucí, v pikantním duelu pak Kladno vyzývá Spartu a hrají i Pardubice, které čelí...

27. října 2026  17:15

Vedl i Jágra, teď má trenér Čermák spasit Piráty, poslední v první lize

Kladenský trenér David Čermák.

Zkušený trenér má vyvést hokejový Chomutov ze dna první ligy. Piráty přebírá David Čermák, který ještě v minulém ročníku extraligy dirigoval kladenské Rytíře. Své nové mužstvo už si formoval na...

27. října 2026  11:03,  aktualizováno  15:47

Sakra dobrý Postava napodobil Mrázka. Není monstrum jako jiní brankáři, ví trenér

Michal Postava (35) z Detroit Red Wings se raduje z výhry.

Měl před sebou tuze náročný úkol. Ale zvládl ho. Český brankář Michal Postava limitoval nejobávanější útok v NHL, vynuloval největší hvězdy Edmontonu v nájezdech a dotáhl Detroit k vítězství 4:3. A...

27. října 2026  12:33

Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?

Premium
Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno.

Kdyby vám pověděl, že si připadal přehlížený, pochopíte. Úplným obloukem se navzájem nevyhýbali, ale spojení Dominika Frodla a hokejové reprezentace zatím z různých důvodů neladilo dohromady. Přijde...

27. října 2026

Vsetínští hokejisté uctí všeuměla Sousedíka dresy se Slovenskou strelou

Hokejisté Vsetína nastoupí k domácímu zápasu proti Kolínu v dresech...

Před 90 lety vyjela do pravidelného provozu, ve středečním domácím zápase s Kolínem obléknou hokejisté Robe Vsetín speciální sadu prvorepublikových dresů s motivem legendárního motorového vlaku...

27. října 2026  11:13

Bizarní incident ve Finsku. Hokejista kousl soupeře, disciplinárka vytáhla přísný trest

Švédský útočník Lukas Wernblom.

Předvedl zkrat, který se na hokejových kluzištích takřka nevidí. Švédský útočník Lukas Wernblom v utkání finské nejvyšší soutěže mezi TPS Turku a Lukko Rauma (1:3) při jedné ze strkanic kousl...

27. října 2026  10:53

MS v hokeji do 20 let 2027: Program a výsledky šampionátu U20, kdy hrají Češi

Adamové Novotný a Titlbach nahánějí Lea Walleniuse ve finále MS juniorů.

Mistrovství světa v hokeji do 20 let se na přelomu let 2026 a 2027 uskuteční v Kanadě. Čeští junioři budou obhajovat stříbrné medaile a ve skupině je čeká mimo jiné souboj s domácím výběrem. Kdy Češi...

27. října 2026  9:46

Reichelův stesk: Milion šancí a žádný gól. Prvnímu útoku musí ostatní pomoct

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga....

Hokejový Litvínov, verze 2026? Hvězdný útok a pak nic, znělo od expertů. Věštby se zatím naplňují a už i trenér Robert Reichel zvedá hlas. „Potřebujeme od všech pětek, aby pomohly první lajně,“ káže...

27. října 2026  9:44

Král nul Škorvánek se připomněl. Proč nepojede reprezentovat do Německa?

Na Stanislava Škorvánka z Hradce Králové padá branka v zápase s Kometou.

Že svoji cestu za možným zopakováním loňské rekordní „nulové“ série nastoupí hradecký brankář Stanislav Škorvánek právě v derby s Pardubicemi? Podle něj to není nic, co by mělo výraznější význam....

27. října 2026  9:40

Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z...

Po nedávném debutu v NHL, když ve třetí třetině nahrazoval zraněného kolegu, si český hokejový brankář Michal Postava v pondělí za Detroit zachytal i celý zápas. Na ledě rozjetého Edmontonu zastavil...

27. října 2026  6:53,  aktualizováno  8:10

Vsetín si poradil s Havířovem, uniká Třebíči i Jihlavě. Zlín nezvládl domácí dohrávku

Momentka z prvoligového utkání Třebíč - Vsetín

Vsetínští hokejisté zvítězili v první lize nad Havířovem 4:0 a po sobotní porážce s Třebíčí si znovu upevnili vedení v tabulce. Na druhé béčko Pardubic, které zdolalo poslední Chomutov 4:3 až po...

25. října 2026  20:32,  aktualizováno  26. 10. 20:37

Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas

Patrik Koch trefuje karlovarského útočníka Jana Bambulu.

Třinecký obránce Patrik Koch dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Jana Bambulu v nedělním duelu 14. kola extraligy. Asociace profesionálních klubů...

26. října 2026  19:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.