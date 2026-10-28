ONLINE: Kometa - Třinec, dohrávka na svátek, zvýší lídr náskok na čele tabulky?

Kometa se drží na devátém místě, ale v případě vítězství nad vedoucím týmem můžu poskočit vzhůru, protože střed tabulky je tradičně velice vyrovnaný.
ONLINE: Kometa - Třinec
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V neděli Brno vyhrálo 4:1 v Litvínově, mezi střelci opět nechyběl finský útočník Robert Leino, který se trefil už sedmkrát a se čtrnácti body se drží v elitní desítce pořadí produktivity.
Třinec má na čele sedmibodový náskok na druhé Pardubice, první pozici si může upevnit a ještě výrazněji odskočit. Venku zatím v nové sezoně získal třináct bodů z patnácti možných.
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Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas
V neděli si doma poradil s Karlovými Vary (2:1), tentokrát se musí obejít bez Patrika Kocha. Slovenský obránce dostal za faul na Jana Bambulu od disciplinární komise stopku na jeden zápas.
První vzájemný duel patřil Ocelářům, kteří po velkém obratu zvítězili 6:5. Kdo uspěje tentokrát?