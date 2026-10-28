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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Kometa - Třinec, dohrávka na svátek, zvýší lídr náskok na čele tabulky?

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Sledujeme online   17:45

Daniel Kurovský z Třince bojuje s Janem Ščotkou z Brna. | foto: ČTK

Extraliga pokračuje také na státní svátek. Středeční hokejový program obstará dohrávka 15. kola, v níž Kometa hostí Třinec. Utkání startuje v 18 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Kometa se drží na devátém místě, ale v případě vítězství nad vedoucím týmem můžu poskočit vzhůru, protože střed tabulky je tradičně velice vyrovnaný.

ONLINE: Kometa - Třinec

Dohrávku 15. kola extraligy sledujeme od 18 hodin

V neděli Brno vyhrálo 4:1 v Litvínově, mezi střelci opět nechyběl finský útočník Robert Leino, který se trefil už sedmkrát a se čtrnácti body se drží v elitní desítce pořadí produktivity.

Třinec má na čele sedmibodový náskok na druhé Pardubice, první pozici si může upevnit a ještě výrazněji odskočit. Venku zatím v nové sezoně získal třináct bodů z patnácti možných.

Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas

V neděli si doma poradil s Karlovými Vary (2:1), tentokrát se musí obejít bez Patrika Kocha. Slovenský obránce dostal za faul na Jana Bambulu od disciplinární komise stopku na jeden zápas.

První vzájemný duel patřil Ocelářům, kteří po velkém obratu zvítězili 6:5. Kdo uspěje tentokrát?

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
9. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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