ONLINE: Hradec vede v Budějovicích, Olomouc srovnala. Sparta přivítá Třinec

Budějovice si po skvělém vstupu do základní části prochází slabším obdobím. Padly třikrát z posledních pěti zápasů, v neděli navíc proti Plzni (0:3) poprvé v sezoně vyšly naprázdno nejen bodově, ale i gólově.
Úterní program hokejové extraligy
Naopak Hradec Králové se veze na vlně. Uspěl pětkrát v řadě, sedmkrát v uplynulých osmi duelech. „V týmu panuje dobrá nálada, oproti začátku jsme se výrazně zlepšili,“ pochvaloval si útočník Martin Kohout.
Dohrávku šestého kola hostí Olomouc, která se zdárně vzpírá předsezonním predikcím. V tabulce je osmá, jen se čtyřbodovou ztrátou na druhou příčku. Doma ale ztratila tři z posledních čtyř zápasů, jak si povede tentokrát?
Proti trápícímu se Litvínovu bude favoritem. Hosté jsou stále jasně poslední a drží se jen na sedmi bodech. Ani odchod kouče Michala Broše zatím kýžený impulz nepřinesl, jeho asistenti Ptáček a Petr v pátek jen přihlíželi porážce 0:3 v Karlových Varech.
Trenérská změna se naopak začíná propisovat na výkonech Sparty. „Nevím, proč to předtím nefungovalo, nebyl jsem tu. Ale pozor, to není nějaká magie, jen dvacet chlapů má teď čistší hlavu a zase získává sebevědomí,“ hlásil Jaroslav Nedvěd po výhře 4:1 nad Kometou.
Teď stojí před další velkou výzvou, do O2 areny přijíždí Oceláři, kteří vedou tabulku o tři body před Brnem. Od 19. září zvládli devět z deseti utkání, Pražanům chtějí vrátit prohru 2:5 z úvodu základní části.