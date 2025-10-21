Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Hradec vede v Budějovicích, Olomouc srovnala. Sparta přivítá Třinec

Autor:
Sledujeme online   18:00aktualizováno  18:11
Úterní program hokejové extraligy nabízí tři zápasy. České Budějovice od 17.30 hrají s Hradcem Králové, v 18 hodin vyráží do akce Olomouc a poslední Litvínov. Šlágr dne hostí Sparta, která od 18.30 nastupuje proti Třinci, prvnímu týmu tabulky. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

U mantinelu je budějovický Roman Vráblík, sleduje ho Lukáš Radil z Hradce. | foto: ČTK

Budějovice si po skvělém vstupu do základní části prochází slabším obdobím. Padly třikrát z posledních pěti zápasů, v neděli navíc proti Plzni (0:3) poprvé v sezoně vyšly naprázdno nejen bodově, ale i gólově.

Úterní program hokejové extraligy

Naopak Hradec Králové se veze na vlně. Uspěl pětkrát v řadě, sedmkrát v uplynulých osmi duelech. „V týmu panuje dobrá nálada, oproti začátku jsme se výrazně zlepšili,“ pochvaloval si útočník Martin Kohout.

Dohrávku šestého kola hostí Olomouc, která se zdárně vzpírá předsezonním predikcím. V tabulce je osmá, jen se čtyřbodovou ztrátou na druhou příčku. Doma ale ztratila tři z posledních čtyř zápasů, jak si povede tentokrát?

Proti trápícímu se Litvínovu bude favoritem. Hosté jsou stále jasně poslední a drží se jen na sedmi bodech. Ani odchod kouče Michala Broše zatím kýžený impulz nepřinesl, jeho asistenti Ptáček a Petr v pátek jen přihlíželi porážce 0:3 v Karlových Varech.

Nedvěd o zlepšení Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Trenérská změna se naopak začíná propisovat na výkonech Sparty. „Nevím, proč to předtím nefungovalo, nebyl jsem tu. Ale pozor, to není nějaká magie, jen dvacet chlapů má teď čistší hlavu a zase získává sebevědomí,“ hlásil Jaroslav Nedvěd po výhře 4:1 nad Kometou.

Teď stojí před další velkou výzvou, do O2 areny přijíždí Oceláři, kteří vedou tabulku o tři body před Brnem. Od 19. září zvládli devět z deseti utkání, Pražanům chtějí vrátit prohru 2:5 z úvodu základní části.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

45. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 9 2 1 2 45:30 32
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 9 0 0 6 48:34 27
5. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
8. HC OlomoucOlomouc 15 8 0 1 6 37:38 25
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
10. HC Sparta PrahaSparta 15 6 1 0 8 42:38 20
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 14 4 4 0 6 35:34 20
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

ONLINE: Hradec vede v Budějovicích, Olomouc srovnala. Sparta přivítá Třinec

Sledujeme online

Úterní program hokejové extraligy nabízí tři zápasy. České Budějovice od 17.30 hrají s Hradcem Králové, v 18 hodin vyráží do akce Olomouc a poslední Litvínov. Šlágr dne hostí Sparta, která od 18.30...

21. října 2025,  aktualizováno  18:11

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil...

21. října 2025  16:30

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

21. října 2025  13:03

Starším hráčům ukážu, že si na nic nehraju, říká trenérský benjamínek Slavíček

Jedenačtyřicátník Jakub Klepiš by mu mohl dělat staršího bráchu, ale šéfovat veteránovi a mistrovi světa z Německa 2010 bude v hokejových Litoměřicích o deset let mladší trenérský zelenáč Tobiáš...

21. října 2025  12:35

Kvůli Rusku připravil klub o peníze, teď hokejista mizí. Fanouškům ale děkuje

Šli do velkého risku. Rozhodli se získat hokejistu s neslavnou pověstí, který i po vypuknutí války na Ukrajině podepsal smlouvu v ruské KHL. Přestup se jim šeredně nevyplatil. Kvůli této akvizici...

21. října 2025  12:30

Třeba se to povede už teď. Parahokejisté zkusí v Ostravě vyzrát na zámořskou elitu

Sezonu, jejímž vrcholem bude březnová paralympiáda v Itálii, rozjíždějí čeští parahokejisté tento týden na turnaji International Para Hockey Cup v Ostravě. Do něj v pondělí vstoupili prohrou s Čínou...

21. října 2025  10:52

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

V pondělních zápasech hokejové NHL vychytali výhry dva čeští gólmani. Dan Vladař uspěl s Philadelphií 5:2 nad Seattlem a Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem, za které se jednou...

21. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:07

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Český hokejista Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Útočníka Vancouveru v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď...

20. října 2025  14:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Kalamita v brankovišti? Vyřešeno! Prvoligové hokejové Piráty z Chomutova tahá z bryndy kromě navrátilce Tomáše Krále i Ádám Vay. Maďar, který čelil české reprezentaci na posledním mistrovství světa....

20. října 2025  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.