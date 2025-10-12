Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vítkovice jdou proti Varům do vedení, Sparta přehrává Budějovice už 2:0

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo startuje v 16 hodin na třech stadionech, Sparta hostí lídra tabulky z Českých Budějovic, nedělní program nabízí také východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Vítkovický Demel (vlevo) prchá před Beránkem z Karlových Varů. | foto: ČTK

Sparta nastupuje podruhé pod novým koučem Nedvědem, v pátek schytala od Pardubic porážku 3:6. Co ukáže proti vedoucímu celku extraligy? České Budějovice dál těží především z perfektní souhry produktivních útočníků Olesena (8+14) a Lantošiho (3+13).

14. kolo hokejové extraligy

Od 16 hodin se hraje také na ledě šestých Vítkovic, které mají stejně bodů (19) jako sedmé Karlovy Vary. Tým kouče Varadi se vrací před vlastní fanoušky po dvou venkovních úspěších, naopak Západočeši třikrát v řadě padli a v říjnu se prosadili jen dvakrát.

Bodová rovnost panuje i mezi třináctou Mladou Boleslaví a dvanáctým Kladnem. Jenže zatímco Bruslaři ztratili sedm z posledních osmi duelů, Rytíři počítají tři vítězství po sobě. Na cenné skalpy Komety a Sparty navázali v pátek v Litvínově, kde vyhráli 3:1.

Klíma útočí na svůj rekord a Rytíři se rozjíždí: Všichni už znají svoje místo

Plzeň se i nadále drží v popředí, na vedoucí příčku ztrácí jen dva body. I díky pěti po sobě jdoucím triumfům a nejlépe fungující defenzivě v celé soutěži. Co na západě Čech předvede Liberec, který se zatím potýká s nekonzistentností výkonů?

Před sezonou tradičně podceňovaná Olomouc se drží ve středu tabulky, dnes ji ale čeká složitá výzva. Třinec se už naplno rozjel, hraje ve velké pohodě, atakuje první místo. Komu vyjde druhý vzájemný souboj v této sezoně lépe?

Kouč Pešán sršel vtipem na setkání s fanoušky: Praváček by se mi hodil

Úvodní východočeské derby mělo jasný průběh, Pardubice deklasovaly Hradec 7:1. V sestavě stále postrádají několik důležitých opor, dařit se ale začíná veteránovi Červenkovi, jenž v uplynulých třech kolech bodoval osmkrát. Domácí chtějí navázat na povedenou otočku v Mladé Boleslavi, kde ještě v 58. minutě prohrávali 0:2.

Litvínov se trápí a krčí na chvostu extraligy. Za první čtvrtinu soutěže posbíral jen sedm bodů, trápí se především v ofenzivě, zpět v sestavě už má alespoň Ondřeje Kašeho. Proti sobě má zraněními rovněž zasaženou Kometu, která usiluje o třetí výhru v řadě.

14. kolo

16. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 9 0 0 4 46:27 27
2. HC Oceláři TřinecTřinec 12 7 2 1 2 39:27 26
3. HC Kometa BrnoKometa 13 8 0 2 3 36:32 26
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 13 6 2 0 5 43:31 22
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 6 0 1 6 29:31 19
8. HC OlomoucOlomouc 12 6 0 1 5 26:28 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 6 0 1 6 31:35 19
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 3 3 0 6 29:32 15
11. HC Sparta PrahaSparta 13 4 1 0 8 34:35 14
12. Rytíři KladnoKladno 13 3 1 2 7 28:39 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 4 0 1 8 25:37 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 12 2 0 1 9 18:38 7
