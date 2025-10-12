ONLINE: Vítkovice jdou proti Varům do vedení, Sparta přehrává Budějovice už 2:0

Sparta nastupuje podruhé pod novým koučem Nedvědem, v pátek schytala od Pardubic porážku 3:6. Co ukáže proti vedoucímu celku extraligy? České Budějovice dál těží především z perfektní souhry produktivních útočníků Olesena (8+14) a Lantošiho (3+13).
14. kolo hokejové extraligy
Od 16 hodin se hraje také na ledě šestých Vítkovic, které mají stejně bodů (19) jako sedmé Karlovy Vary. Tým kouče Varadi se vrací před vlastní fanoušky po dvou venkovních úspěších, naopak Západočeši třikrát v řadě padli a v říjnu se prosadili jen dvakrát.
Bodová rovnost panuje i mezi třináctou Mladou Boleslaví a dvanáctým Kladnem. Jenže zatímco Bruslaři ztratili sedm z posledních osmi duelů, Rytíři počítají tři vítězství po sobě. Na cenné skalpy Komety a Sparty navázali v pátek v Litvínově, kde vyhráli 3:1.
Plzeň se i nadále drží v popředí, na vedoucí příčku ztrácí jen dva body. I díky pěti po sobě jdoucím triumfům a nejlépe fungující defenzivě v celé soutěži. Co na západě Čech předvede Liberec, který se zatím potýká s nekonzistentností výkonů?
Před sezonou tradičně podceňovaná Olomouc se drží ve středu tabulky, dnes ji ale čeká složitá výzva. Třinec se už naplno rozjel, hraje ve velké pohodě, atakuje první místo. Komu vyjde druhý vzájemný souboj v této sezoně lépe?
Úvodní východočeské derby mělo jasný průběh, Pardubice deklasovaly Hradec 7:1. V sestavě stále postrádají několik důležitých opor, dařit se ale začíná veteránovi Červenkovi, jenž v uplynulých třech kolech bodoval osmkrát. Domácí chtějí navázat na povedenou otočku v Mladé Boleslavi, kde ještě v 58. minutě prohrávali 0:2.
Litvínov se trápí a krčí na chvostu extraligy. Za první čtvrtinu soutěže posbíral jen sedm bodů, trápí se především v ofenzivě, zpět v sestavě už má alespoň Ondřeje Kašeho. Proti sobě má zraněními rovněž zasaženou Kometu, která usiluje o třetí výhru v řadě.