ONLINE: Sparta - Olomouc, domácí hrají s posledním, potvrdí roli favorita?

Sparta pokračuje v nepřesvědčivém vstupu do sezony, zůstává daleko za očekáváními. V úvodní čtvrtině základní části se zmohla na pouhých sedmnáct bodů, nasbírala jich o polovinu méně než vedoucí Třinec.
ONLINE: Sparta - Olomouc
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V pátek prohrála 1:3 v Liberci, trenér Patrik Augusta se na tiskové konferenci zlobil: „Připo...aností nikdy nic nevyhrajete. Musíme v sobě najít odvahu. Hokej je sport pro opravdové chlapy, potřebujete vyndat koule na stůl.“
Olomouc se s osmi body krčí na dně tabulky, ve čtvrtek ale ukončila sedmizápasovou sérii porážek, když na domácím ledě po obratu ve třetím dějství přetlačila Mladou Boleslav 4:2.
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Na Spartu opět vlakem s fanoušky. Věříme, že si to užijí, burcují olomoučtí hokejisté
„Hráči si uvědomují, že jiná cesta než tvrdě pracovat a vyhrávat souboje neexistuje,“ hlásil kouč Petr Fiala.
První vzájemný duel v aktuálním ročníku patřil Spartě (5:2), která soupeře přetlačila čtyřikrát po sobě. Hanáci navíc v O2 areně nezvítězili od 30. prosince 2023.