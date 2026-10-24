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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Sparta - Olomouc, domácí hrají s posledním, potvrdí roli favorita?

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Sledujeme online   15:45

Jiří Sekáč ze Sparty v zápase s Olomoucí. | foto: ČTK

Extraliga pokračuje předehrávkou čtrnáctého kola. Sobotní hokejový program obstarají desátá Sparta a v tabulce poslední Olomouc, nastupují od 16 hodin. Kdo bude úspěšnější? Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparta pokračuje v nepřesvědčivém vstupu do sezony, zůstává daleko za očekáváními. V úvodní čtvrtině základní části se zmohla na pouhých sedmnáct bodů, nasbírala jich o polovinu méně než vedoucí Třinec.

ONLINE: Sparta - Olomouc

Předehrávku 14. kola extraligy sledujeme od 16 hodin

V pátek prohrála 1:3 v Liberci, trenér Patrik Augusta se na tiskové konferenci zlobil: „Připo...aností nikdy nic nevyhrajete. Musíme v sobě najít odvahu. Hokej je sport pro opravdové chlapy, potřebujete vyndat koule na stůl.“

Olomouc se s osmi body krčí na dně tabulky, ve čtvrtek ale ukončila sedmizápasovou sérii porážek, když na domácím ledě po obratu ve třetím dějství přetlačila Mladou Boleslav 4:2.

Na Spartu opět vlakem s fanoušky. Věříme, že si to užijí, burcují olomoučtí hokejisté

„Hráči si uvědomují, že jiná cesta než tvrdě pracovat a vyhrávat souboje neexistuje,“ hlásil kouč Petr Fiala.

První vzájemný duel v aktuálním ročníku patřil Spartě (5:2), která soupeře přetlačila čtyřikrát po sobě. Hanáci navíc v O2 areně nezvítězili od 30. prosince 2023.

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15. kolo

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
9. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
10. HC Sparta PrahaSparta 13 5 0 2 6 35:33 17
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Sparta - Olomouc, domácí hrají s posledním, potvrdí roli favorita?

Sledujeme online
Jiří Sekáč ze Sparty v zápase s Olomoucí.

Extraliga pokračuje předehrávkou čtrnáctého kola. Sobotní hokejový program obstarají desátá Sparta a v tabulce poslední Olomouc, nastupují od 16 hodin. Kdo bude úspěšnější? Utkání můžete sledovat...

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