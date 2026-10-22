ONLINE: Olomouc - Boleslav, extraligová předehrávka, ukončí domácí sérii porážek?

Olomouc je v tabulce poslední, zůstane i bez ohledu na výsledek dnešní předehrávky. Prohrála sedmkrát v řadě, poslední vítězství i bodový zisk zapsala 27. září v Kladně.
ONLINE: Olomouc - Mladá Boleslav
Předehrávku 13. kola extraligy sledujeme od 18 hodin
Trápí se po všech stránkách, má nejhorší defenzivu (45 gólů) i ofenzivu (19 gólů). V každém z uplynulých šesti duelů se zmohla maximálně na jednu branku.
Boleslav se po velmi rozpačitém startu sezony mírně zvedla. Na dvanácté příčce je na tom o sedm bodů lépe než Olomouc, začala vyhrávat doma, kde si poradila s Litvínovem (2:1) i Hradcem Králové (4:3).
Po výměně ze Sparty se slušně daří Tomáši Hykovi, který si ve staronovém působišti drží bilanci bodu na utkání (2+2).